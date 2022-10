Una bellissima notizia per alcuni lavoratori dipendenti! Si tratta di un bonus busta paga di 400€, un vero e proprio regalo nello stipendio di alcuni lavoratori dipendenti per premiarli in caso di svolgimento del lavoro durante i giorni festivi. Ma attenzione, purtroppo il bonus 400€ in busta paga sarà concesso solo a pochi fortunati.

Dopo i diversi bonus busta paga che si sono susseguiti nel corso dell’ultimo anno, al fine di supportare maggiormente i lavoratori residenti in Italia che stanno facendo i conti con l’aumento dei prezzi della propria bolletta, finalmente una bella notizia!

Si tratta di un bonus busta paga di 400€. È un vero e proprio regalo che potrebbe essere riconosciuto direttamente nello stipendio di alcuni lavoratori dipendenti per premiarli, in caso di svolgimento del lavoro durante i giorni festivi.

Ma attenzione, così come avvenuto anche per i bonus da 200€ prima e per i bonus da 150€ ora, purtroppo anche il bonus busta paga da 400€ potrebbe essere concesso soltanto ad una piccola platea di fortunati.

Nello specifico, saranno i dipendenti dell’Ama, la società dedicata allo smaltimento e alla raccolta dei rifiuti a Roma a confermare una nuova proposta legata al bonus in busta paga da 400€ per chi lavorerà durante i giorni festivi: vediamo quindi chi potrà riceverlo e come fare domanda.

Novità sul bonus busta paga da 400€ per chi lavora durante i giorni festivi

Sicuramente la notizia legata alla conferma di un ulteriore bonus in busta paga da 400 euro che si andrà così ad aggiungere agli incentivi già approvati e in parte erogati dal precedente Governo Draghi, ha destato non poco entusiasmo da parte dei lavoratori dipendenti italiani.

Purtroppo però, in questi casi bisogna non lasciarsi andare a facili entusiasmi e andare ad approfondire più nel dettaglio la notizia che vede come protagonista la busta paga e il possibile aumento fino a ben 400 euro con un bonus per chi lavora durante le giornate festive.

Si tratta, infatti, di un regalo, ancora in fase di trattativa, che è stato progettato da parte dell’Ama, la famosa azienda che si occupa dello smaltimento rifiuti a Roma, che al fine di incentivare la presenza dei lavoratori durante le giornate di festa, ha deciso di donare loro un piccolo regalo nello stipendio.

In questo modo, per far fronte al problema del forte astensionismo che purtroppo ogni anno emerge sopratutto durante le giornate di Natale e di Capodanno, quando in realtà c’è ancor più bisogno di personale per la gestione dei rifiuti, l’Ama ha confermato la possibilità di ricevere 400€ in più in busta paga per i suoi dipendenti.

Chi può ricevere il bonus da 400€ in busta paga se lavora durante le festività

Dunque, come anticipato, il bonus busta paga potrà essere erogato verso quei lavoratori dipendenti che effettivamente hanno un contratto subordinato con la società di raccolta e smaltimento dei rifiuti a Roma, ovvero l’Ama, ma con alcune condizioni.

Infatti, proprio come nei casi dei bonus da 200€ e da 150€, l’Istituto INPS ha chiarito una serie di requisiti per ricevere il bonus, anche per quanto riguarda il bonus busta paga da 400€ sarà necessario rispettare alcune condizioni confermate dell’Ama.

Potranno quindi accedere al regalo di 400 euro nello stipendio, quei dipendenti dell’azienda Ama che saranno disponibili ad effettuare la propria prestazione lavorativa, anche durante i giorni di festa, come ad esempio il 25 dicembre 2022 , 26 dicembre 2022 oppure il 31 dicembre 2022 o ancora il 1° gennaio 2023.

È proprio sulla base del numero di giornate festive in cui i dipendenti decideranno di lavorare che il bonus busta paga potrà assumere importi differenti, fino ad un massimo di 400 euro sullo stipendio.

Come ricevere il bonus 400€ in busta paga per chi lavora nei festivi

Ora arriviamo alla questione più importante in merito alla possibilità di ricevere i pagamenti del bonus in busta paga da 400 euro, ovvero: come si riceverà il regalo da 400 euro nello stipendio? È necessario presentare la domanda?

Al momento non ci sono ancora delle indicazioni di carattere operativo al fine di comprendere esattamente come si potrà ricevere senza alcun problema il bonus da 400 euro in busta paga.

Tuttavia, è possibile fare riferimento ad altri incentivi della medesima natura che si sono susseguiti nel corso degli anni sempre nei confronti dei lavoratori dipendenti della Capitale.

Ad esempio, la giunta Gualtieri che ha disposto un pagamento di circa 350 euro nei confronti dei dipendenti che hanno lavorato anche durante le festività.

Questo nuovo bonus da 400 euro quindi rappresenterà di fatto un incremento degli importi che erano stati già stabiliti per quanto riguarda l’incentivo in busta paga di 320 euro, fissato durante il mese di agosto dello scorso anno.

Bisognerà quindi attendere la fine delle trattative ancora in corso tra sindacati e la società Ama per capire meglio quali saranno i lavoratori che potranno ottenere l’incentivo direttamente nello stipendio e che potranno così ricevere un regalo nella busta paga nei casi in cui lavorassero anche durante i giorni festivi.