Finalmente i lavoratori part – time possono presentare la domanda per ottenere una tantum del valore di 550 euro. Un contributo economico concesso in presenza di un’interruzione lavorativa pari a una mensilità.

L’INPS ha avviato il protocollo per la programmazione delle domande a favore dei lavoratori che nel 2021 possedevano un contratto di lavorativo a tempo parziale ciclo verticale. Tutte i dettagli sulla tantum del valore di 550 euro sono racchiusi nella circolare INPS n. 115/2022.

Come si legge dalla circolare innanzi menzionata, le richieste per l’ammissione al beneficio economico possono essere inoltrate entro e non oltre il 30 novembre 2022.

Una tantum per i lavoratori nel pacchetto degli aiuti ufficializzato il 23 settembre

Come si legge nella sezione “Normativa e prassi” di FiscoOggi, il governo italiano ha disposto un pacchetto di risorse pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 223/2022, nel quale sono contenute tutte le norme del decreto legge n. 144/2022, ovvero il pacchetto degli aiuti economici per il caro bollette, nonché per sostenere l’economia nazionale.

In sintesi, nel mese di novembre i lavoratori potranno godere di diversi aiuti statali e non. Fortunatamente, tante aziende sono scese in campo per salvaguardare il potere di acquisto dei propri lavoratori.

Per questo motivo, circa 1.700 lavoratori impiegati presso la Coca-Cola HBC Italia, riceveranno un bonus aziendale di 800 euro abbinata all’indennità da 150 euro.

Mentre i lavoratori, pensionati e disoccupati riceveranno il bonus da 150 euro solo se rientrano nelle soglie reddituali previste dalla normativa. E, ancora, per sostenere il comparto agricoltura e pesca è stato rafforzato anche per il quarto trimestre l’incentivo carburanti.

Ottime notizie anche per diversi comparti, per cui sono stati destinati contributi economici straordinari a favore delle aziende di servizio di trasporto pubblico, per le società sportive, per i servizi sociali e sociosanitari, patronati, cinema, teatri e così via.

Per i lavoratori part time è stata introdotta una tantum del valore di 550 euro esentasse. La misura è contenuta nell’articolo 2 – bis del decreto legge n. 50/2022, per cui si prevede un contributo economico a favore dei lavorati impiegati per mesi o settimane annue, come ad esempio un contratto stagionale o un lavoro a giorni alterni e così via.

In sostanza, parliamo di contratti lavorativi a tempo parziale ciclo verticale particolarmente diffusi in specifici comparti lavorativi, come ad esempio nei settori del turismo o ristorazione e così via.

Nello specifico, l’indennità potrà essere richiesta dai lavoratori parti – time che nel 2021 non hanno lavorato per un periodo temporale ben definito corrispondente ad almeno quattro settimane (un mese) in forma continuativa, ovvero 26 giornate di assenza contributiva. Nell’insieme non sotto le sette settimane, ma non più di 20 settimane.

Lavoratori part - time: i motivi di esclusione dalla tantum da 550 euro

L’INPS rilascia l’indennità economica a favore dei lavoratori part – time a fronte della presenza di specifici requisiti, per cui esistono dei motivi ostativi che impediscono l’erogazione del beneficio.

Per questo motivo, è importante sapere che all’atto della richiesta di ammissione al beneficio, il lavoratore non deve rientrare in diverse condizioni, tra cui:

non sono ammessi alla tantum i lavoratori, se è presente altro rapporto di lavoro abbinato al part-time;

abbinato al part-time; non rientrano nel beneficio i percettori dell’ indennità di disoccupazione ;

; non sono ammessi coloro che possiedono una pensione diretta o prepensionamento.

La normativa prevede la cumulabilità della tantum da 550 euro con la presenza di un trattamento economico assistenziale, come ad esempio l’assegno ordinario di invalidità o l’invalidità civile.

Inoltre, l’indennità economica non è subordinata dalla presenza del reddito prodotto dall’indicatore ISEE. Oltretutto, è possibile richiederla insieme al bonus energia.

Lavoratori part – time: ecco come e quando presentare la domanda

Tutti i lavoratori che rientrano nei requisiti disposti dalla normativa, possono presentare la richiesta per il rilascio della tantum del valore di 550 euro. L’istanza può essere inoltrata direttamente online sul sito INPS entro e non oltre il 30 novembre 2022.

Tutti coloro sono in possesso delle credenziali di accesso, come ad esempio SPID, Carta di identità elettronica o Carta nazionale dei servizi possono entrare nel sistema telematico dell’Istituto utilizzando il servizio dedicato nella sezione “punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” proseguendo la richiesta alla voce “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclo verticale”.

Per coloro che non sono muniti delle credenziali idonee che permettono l’inserimento delle generalità per il rilascio delle prestazioni economiche, è possibile richiedere il beneficio anche utilizzando i servizi dedicati dell’INPS disponibili attraverso il Contact Center.

Per tutti i cittadini è disponibile il numero verde 803 164 senza costi aggiuntivi se la chiamata arriva da una rete fissa, mentre per la rete mobile è attivo il numero 06 164164 con servizio a pagamento.

L’opzione a queste due modalità resta l’assistenza dei patronati, per cui è possibile inoltrare la domanda anche attraverso tali istituti.

Il vantaggio delle credenziali di accesso ai servizi dell’INPS sono molteplici, basti pensare che consente di visionare, scaricare tutti i documenti, nonché le ricevute generate dal sistema, verificare lo stato di avanzamento della pratica e, l’eventuale rettifica d'informazioni, oltre a ricavare tutti dati di erogazione delle prestazioni economiche.

Concludendo, ricordiamo che l’INPS procede all’erogazione della tantum da 550 euro, solo in presenza dei requisiti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.