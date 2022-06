Arrivano grandi novità per i lavoratori part-time che potrebbero ricevere un bonus da 550€ una tantum è quanto appena confermato da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Si tratta di un’indennità onnicomprensiva che potrebbe essere richiesta ed erogata verso alcune categorie specifiche di lavoratori, qualora sussistano determinate condizioni particolari descritte dal Decreto Aiuti. Ecco quindi come ricevere subito il bonus 550€ per i lavoratori part-time.

Come è accaduto già durante gli anni precedenti, duramente segnati dalle gravi conseguenze derivanti dalla crisi economica e sociale provocata dallo scoppiare dei contagi da Coronavirus, il bonus lavoratori non è per tutti.

Infatti, anche in questo caso, prima di procedere alla presentazione della domanda per accedere al bonus 550€ per i lavoratori part-time, è bene comprendere innanzitutto quali sono tutti i requisiti e le condizioni a cui bisogna rispondere necessariamente.

A questo proposito, all’interno del seguente articolo, andremo a fornire una panoramica generale in merito a tutte le caratteristiche del nuovo bonus dal 550€ per i lavoratori part-time. In tal senso, nei prossimi paragrafi, si andranno anche ad evidenziare le peculiarità del bonus una tantum e saranno sottolineati allo stesso modo i requisiti essenziali per poter accedere al bonus 550€ nel corso dei prossimi mesi.

Bonus 550€ lavoratori part-time: le premesse

In occasione dell’evento dedicato al question time che si è tenuto alla Camera dei deputati, il Ministro per il lavoro e per le politiche sociali, Andrea Orlando, si è pronunciato in merito ad un nuovo bonus per i lavoratori che potrà essere erogato già durante i prossimi mesi del 2022.

A questo proposito, per il momento non si hanno ancora notizie certe in merito alle categorie di lavoratori a cui spetterà il bonus una tantum per i lavoratori, così come anche le condizioni particolari a cui sarà necessario rispondere prima di presentare la domanda.

Tuttavia, è possibile comunque ricavare, attraverso le dichiarazioni del Ministro per il lavoro Orlando, una serie di indicazioni essenziali in merito a questo nuovo bonus onnicomprensivo per i lavoratori.

Dunque, in questo senso, prima di procedere con la descrizione delle caratteristiche del bonus da 550 euro per i lavoratori con un contratto di lavoro part-time, è necessario chiarire che molto probabilmente la possibilità di accedere a questa indennità sarà di fatto riconosciuta attraverso la legge relativa al cosiddetto Decreto Aiuti, ovvero il decreto numero 50 del 2022.

Il bonus 550€ una tantum: cosa si sa dal Ministero? Le prime novità 2022

Ciò che è certo riguarda essenzialmente un primo aspetto di non poco conto per quanto riguarda il bonus una tantum che potrà essere erogato nei confronti di alcune categorie di lavoratori italiani che rispondono a determinati requisiti. Si tratta, infatti, dell’importo onnicomprensivo.

Nello specifico, il bonus lavoratori a cui sta lavorando il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali potrebbe consentire di fatto l'accesso ad un importo pari a 550 euro verso quei cittadini che presentano specifiche condizioni particolari.

Si tratta, in particolare, di un bonus di carattere temporaneo, in quanto la norma che sarà inserita all’interno dell’apposita legge di conversione del Decreto Aiuti è di fatto di natura sperimentale.

I pagamenti del bonus 550€ una tantum: le notizie ufficiali

In merito all’effettivo arrivo dei primi pagamenti legati al bonus da 550 euro ancora non si sa un granché. Molto probabilmente, quindi, bisognerà attendere ancora qualche settimana, per poter capire innanzitutto come poter presentare domanda per accedere al bonus da 550 euro così come anche andare a chiarire ogni dubbio in merito alle categorie di beneficiari a cui spetterà questa nuova indennità del Governo.

Dunque, per quanto riguarda l’ente che si occuperà della gestione dei pagamenti e dell’erogazione del bonus una tantum da 550 euro, si tratta sicuramente dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale.

Proprio per questo motivo, risulta essere verosimile che sarà proprio l’Istituto INPS, così come accaduto anche per le altre indennità erogate nel corso degli ultimi anni nei confronti dei lavoratori, a doversi occupare anche della gestione delle pratiche e della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l’accesso al bonus.

Infine, un’ulteriore precisazione in merito al bonus da 550 euro riguarda anche la questione dell’IRPEF: infatti, molto probabilmente l’indennità onnicomprensiva per i lavoratori sarà esente da IRPEF, così come accaduto che per le altre misure economiche che si sono susseguite negli ultimi anni.

A chi spetta il bonus da 550€ una tantum? Le categorie dei lavoratori

In merito alle categorie di lavoratori che potranno accedere al bonus da 550 euro una tantum, è possibile prendere in considerazione l’emendamento presentato da parte del Ministro Orlando che dovrà essere inserito all’interno della legge di conversione del Decreto Aiuti, il quale attende tuttavia la conferma effettiva del Ministero dello Sviluppo Economico.

Nello specifico, qualora il bonus da 550 euro non subisse ulteriori modifiche, questa indennità sarà erogata nei confronti di alcuni lavoratori che rispondono a determinate condizioni. Innanzitutto, il primo requisito fondamentale riguarda il contratto di lavoro, il quale dovrà essere necessariamente un contratto di tipo parziale ciclico verticale.

In particolare, il bonus da 550 euro una tantum potrà tuttavia essere erogato soltanto verso quei cittadini che non hanno lavorato interamente per un periodo tra le 7 e le 20 settimane.

Inoltre, al momento della presentazione della richiesta per poter accedere al bonus da 550 euro, sarà necessario che i lavoratori in questione non risultino essere titolari ne di un trattamento pensionistico ne tantomeno dell’indennità di disoccupazione della Naspi.

Allo stesso tempo, saranno considerati esclusi dalla possibilità di accedere al bonus da 550 euro per i lavoratori anche quei cittadini che attualmente stanno svolgendo un’attività di lavoro con contratto dipendente.