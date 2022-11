C’è tempo fino al 30 novembre per poter presentare domanda per usufruire del nuovo bonus per chi ha la partita IVA dal valore massimo di 7.500 euro. Si tratta di un nuovo contributo per le guide e per gli accompagnatori turistici che rispettano alcuni requisiti. Vediamo chi può avere il bonus 7.500€.

Spunta un nuovo bonus per alcune categorie di lavoratori autonomi: è quanto è stato comunicato all’interno dell’avviso pubblicato dal Ministero del Turismo soltanto pochi giorni, mercoledì 2 novembre.

Dunque, resta ancora un po’ di tempo per approfondire come funziona il bonus per chi ha partita IVA di 7.500€. Si tratta di un nuovo contributo per le guide e per gli accompagnatori turistici che rispettano alcune condizioni specifiche.

Infatti, la procedura di presentazione delle domande per il bonus sarà messa a disposizione dei richiedenti fino al 30 novembre, fino al quale ogni lavoratore con i requisiti previsti dal bando, avrà la possibilità di presentare domanda per usufruire del nuovo bonus per chi ha la partita IVA dal valore massimo di 7.500 euro.

Vediamo chi può avere il bonus 7.500€, a chi spetta e quali sono i requisiti che dovranno essere rispettati dalle guide turistiche e dagli accompagnatori turistici intenzionati a ricevere i 7.500€.

A chi si rivolge il bonus da 7.500€? Tutte le categorie di lavoratori

Un primo punto relativo al bonus 7.500€, che è stato approfondito all’interno del decreto del 21 settembre del 2022 pubblicato da parte del Ministero del Turismo, riguarda sicuramente le categorie di lavoratori a cui spetta il contributo economico.

Nello specifico, il decreto in questione fornisce delle informazioni più chiare in merito a chi può ottenere il pagamento del bonus una tantum da 7.500 euro, fornendo un elenco di codici ATECO e ATECOFIN. Dunque, in tal senso, rientrano i lavoratori che rientrano nelle seguenti categorie:

79.90.20;

2004 – 63302;

1993 – 6330A;

1993 – 6330B.

Si intendono quindi ammessi all’erogazione dei pagamenti del bonus da 7.500€ non soltanto i titolari di partita IVA, ma anche le società, i consorzi, le cooperative e le associazioni.

In ogni caso, non basterà appartenere soltanto ad una delle categorie di lavoratori appena citate per poter fruire dell’indennità una tantum da 7.500€, ma occorre anche essere in possesso di alcune condizioni particolari. Nello specifico, sarà necessario essere residenti e domiciliati in Italia, ma anche risultare in regola con gli adempimenti sia dal punto di vista fiscale che contributivo e assicurativo.

Inoltre, occorre anche possedere il patentino di abilitazione allo svolgimento della professione come guida turistica oppure come accompagnatore turistico, per ricevere il bonus da 7.500 euro.

Inoltre, al momento della domanda per il bonus da 7.500 euro sarà valutato anche il massimale pertinente previsto in regime de minimis.

Un’ultima precisazione in merito ai requisiti riguarda il fatto che ciascun richiedente del bonus da 7.500 euro non dovrà aver percepito in precedenza altre misure di sostegno legate all’emergenza covid. Tra queste, quelle previste dai decreti n. 440/2020 oppure n. SG/243/2021.

Come funziona il bonus da 7.500€ per le guide turistiche e gli accompagnatori

Il bonus da 7.500€ destinato alle guide turistiche nonché agli accompagnatori turistici arriva soltanto dopo parecchi mesi di attesa.

Effettivamente, è il decreto Sostegni ter elaborato da parte del Governo Draghi a determinare l’approvazione del bonus da 7.500 euro per queste categorie di lavoratori autonomi.

Attualmente, le risorse legate al fondo economico predisposto per l’erogazione dei pagamenti del bonus da 7.500€ sono state inserite all’interno del Fondo unico del Turismo di parte corrente. In questo senso, l’ammontare complessivo del fondo risulta essere pari a due milioni di euro.

Vale la pena anche precisare che l’erogazione del bonus da 7.500 euro massimo nei confronti delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, non concorrerà alla formazione del reddito del lavoratore stesso.

Domande per il bonus da 7.500€: la procedura per guide turistiche entro 30/11

Come riportato anche all’interno dello stesso avviso pubblicato dal Ministero del Turismo, quindi, per richiedere il bonus da 7.500€ per le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, titolari di partita IVA, è necessario seguire un’apposita procedura. Nello specifico:

Le domande potranno essere compilate e trasmesse a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 16 novembre fino alle ore 12:00 del giorno mercoledì 30 novembre 2022 accedendo alla piattaforma dedicata.

Occorre inoltre sapere per tutte le guide turistiche e gli accompagnatori turistici intenzionati a ricevere il bonus da 7.500 euro, che l’ordine cronologico di invio delle domande non sarà preso in considerazione ai fini dell’erogazione del beneficio.

Infatti, sulla base di quanto sottolineato all’interno del bando del Ministero del Turismo, le risorse economiche a disposizione saranno ripartite egualmente tra tutti i beneficiari, per un massimo di 7.500 euro per ogni richiedente.

Per poter accedere al bonus da 7.500€, bisogna anche essere in possesso delle credenziali personali di accesso, ovvero dello SPID, al fine di ottenere l’autenticazione all’interno della piattaforma del Ministero del Turismo.