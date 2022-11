Sembra ormai essere sfumato del tutto il sogno dei tantissimi lavoratori dipendenti in attesa di poter ricevere buone notizie sui bonus da 200€ e 150€ in busta paga. La Meloni pare essere decisa a non rinnovare i bonus busta paga nel 2023.

Con il nuovo Governo guidato dalla Meloni pare essere ormai definitiva la decisione di non rinnovare i bonus busta paga nel 2023, ovvero quelle indennità che sono state introdotte dal Governo Draghi e che hanno permesso ai lavoratori di percepire in toltale ben 350 euro in più nello stipendio.

Perché sembra ormai ufficiale la notizia dell'addio ai bonus 200€ e 150€ in busta paga? Vediamolo insieme.

La decisione di Meloni: nel 2023 addio bonus busta paga? L’annuncio

Che il Governo Meloni sia orientato verso delle misure e degli interventi completamente differenti rispetto a quelli perseguiti da parte della precedente squadra dell’esecutivo guidata dall’ex premier Mario Draghi, era ormai ben chiaro a tutti.

Infatti, sin dai primissimi giorni del suo mandato, il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha immediatamente sottolineato la necessità di voler continuare ad aiutare le famiglie e i lavoratori, ma attraverso degli aiuti e degli interventi assai diversi rispetto a quelli a cui siamo stati abituati durante i mesi e gli anni precedenti. Cosa succederà quindi ai bonus da 150€ e da 200€?

A questo proposito, l’obiettivo quindi sembra essere comune a quello del precedente Governo Draghi. È proprio Giorgia Meloni a parlarne mediante la pubblicazione di un post su Facebook, evidenziando due principali scopi che saranno perseguiti nel corso del suo Governo:

Da un lato, quello di aiutare economicamente tutte quelle famiglie e quelle imprese che sono state colpite dalla crisi della guerra in Ucraina che ha determinato il caro bollette. Dall’altro lato, i passi del nuovo esecutivo saranno anche mossi verso un nuovo piano di sicurezza energetica nazionale.

Meloni: “basta bonus inutili”! È addio ai bonus da 150€ e 200€ nel 2023

In occasione di questo comunicato ufficiale pubblicato sul canale social Facebook, inoltre, il nuovo premier Meloni ha aggiunto che:

le risorse a disposizione delle casse statali saranno effettivamente utilizzate per poter aiutare i lavoratore per fronteggiare l’incremento esponenziale dei costi dell'energia, senza sprecare risorse nell’erogazione di inutili bonus.

Si tratta, quindi, di un chiaro riferimento ai bonus in busta paga che sono stati introdotti dal Governo Draghi negli scorsi mesi, ovvero le indennità da 150 euro e 200 euro riconosciute verso alcune categorie di lavoratori.

A questa frase che ha destato fin da subito molti dubbi e profonda preoccupazione per i lavoratori che ancora speravano di poter ricevere anche nel 2023 i bonus da 150 euro e 200 euro in busta paga, si aggiunge anche un ulteriore fattore che fa convivere ancora di più di uno stop totale dei bonus nello stipendio.

Ovvero, tra le varie conferenze stampa e comunicati resi noti da parte degli esponenti della maggioranza del Governo Meloni, nessun politico sembra essersi pronunciato in merito ad una possibile proroga di tutti i bonus erogati finora nei confronti dei lavoratori.

Stiamo parlando quindi di due bonus in busta paga. Il primo, quello del bonus 200 euro è stato approvato dal Governo Draghi ed erogato verso tutti i lavoratori, come dipendenti, stagionali, autonomi, titolari di Naspi e titolari del Reddito di cittadinanza, a condizione che fosse rispettato il limite reddituale di 35 mila euro.

Mentre, il secondo bonus in busta paga a cui bisognerà dire addio nel 2023, è quello del bonus da 150 euro. Si tratta, in questo caso, dell’indennità erogata nello stipendio a seguito del Decreto Aiuti-ter verso le medesime categorie di lavoratori con requisito reddituale fissato a 20.000 euro.

Cosa succede nel 2023 senza bonus da 200 euro e 150 euro in busta paga

Dunque, l’addio ai bonus da 150 euro e 200 euro, potrebbe essere però accompagnato ad un aumento di misure e di aiuti sostanziosi rivolti al rinnovo degli interventi contro il caro energia. Tra questi, sicuramente il credito di imposta per il pagamento delle bollette e il bonus sociale.

Infatti, si è in attesa in queste settimane di un nuovo decreto-legge che, sulla scia dei decreti a cui ha lavorato il Governo Draghi, dovrebbe andare ad aiutare e sostenere quei lavoratori, quelle famiglie e quelle imprese che sono state colpite più duramente da tutte le conseguenze disastrose della guerra in Ucraina.

In questo senso, il decreto aiuti quarter dovrebbe essere discusso nel consiglio dei ministri già nei prossimi giorni e dovrebbe portare sul tavolo lo stanziamento di ben 9,1 miliardi di euro, di cui almeno circa la metà saranno volti alla proroga di tutte quelle misure contro l’aumento dei prezzi di luce e gas.

Non ci saranno quindi i bonus da 200 euro e da 150 euro molto probabilmente, ma si potrà assistere ad una proroga del taglio accise di 30,5 centesimi sul costo del carburante oltre che la connessione di nuovi crediti di imposta riconosciuti verso le imprese sia energivore che non.