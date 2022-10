Se ormai ci eravamo abituati ai tantissimi bonus busta paga che si sono susseguiti nel corso dei mesi, come il bonus 200€ e il bonus 150€, ma anche lo sgravio contributivo del 2%, con il Governo Meloni c’è il rischio sempre più concreto di dover dire definitivamente addio a questi aiuti.

Come sappiamo, per salvaguardare i lavoratori e aiutarli ad affrontare la crisi economica dovuta al caro bolletta, il Governo Draghi aveva optato per l’erogazione di una serie di bonus busta paga.

Tra questi, sicuramente tra i più richiesti e apprezzati, il bonus da 200 euro, seguito dal più recente bonus da 150 euro, di cui ancora molte persone sono in attesa di ricevere i pagamenti, ma anche il taglio del cuneo fiscale con uno sgravio del 2%.

Ma sono in tanti ora a domandarsi cosa succederà a seguito della nomina del nuovo Governo guidato dalla Meloni, che ha prestato giuramento ufficiale soltanto pochi giorni fa, durante la giornata del 22 ottobre.

Tra i punti che saranno affrontati già nelle prossime settimane sul tema lavoro e stipendi, c’è sicuramente anche quello legato al destino dei bonus busta paga che hanno aiutato almeno in parte i lavoratori durante questi mesi.

Il rischio, sempre più concreto, è quello che la coalizione del centrodestra possa cancellare definitivamente i bonus busta paga, come quelli da 200€ e 150€, a causa della mancanza delle risorse economiche necessarie per il pagamento di tali aiuti verso i lavoratori.

Le novità sui bonus busta paga: cosa ne pensa il Governo Meloni

Sicuramente i bonus busta paga hanno rappresentato nel corso dei precedenti mesi un valido aiuto riconosciuto verso quei lavoratori con determinati redditi, al fine di sostenerli durante l’emergenza economica derivante dal caro bollette e dal caro energia.

Ma ora che il Governo Draghi si è concluso, lasciando il posto al Governo Meloni, è lecito chiedersi: cosa succederà ai bonus busta paga con la nuova coalizione del centrodestra?

Prima di capire perché si sta parlando nelle ultime ore di un vero e proprio addio ai bonus in busta paga, è importante sottolineare anche quali sono le opinioni del nuovo Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il riferimento non solo al bonus busta paga ma in generale a tutti gli aiuti e i provvedimenti attuati per sostenere i lavoratori.

Nello specifico, il Governo Meloni si è mostrato più volte favorevole verso l'applicazione e dunque la proroga anche per il 2023 del cosiddetto sgravio contributivo, attualmente fissato alla percentuale del 2%.

Cancellati tutti i bonus busta paga nel 2023? Cosa c'è di vero

Pur essendosi espressa a favore di una nuova conferma del taglio del cuneo fiscale, con un sgravio contributivo del 2% e con un’aliquota contributiva del dipendente ferma al 7,19%, il Governo Meloni non potrà non prendere in considerazione anche un altro aspetto, quello delle risorse economiche a disposizione.

Effettivamente, per poter riuscire a garantire l’approvazione anche per il 2023 del taglio del cuneo fiscale, al fine di mantenere alti gli stipendi degli italiani, sarà necessario stanziare attraverso la prossima manovra finanziaria almeno 4,5 miliardi di euro.

Al momento quindi è ancora troppo presto per poter capire se ci saranno effettivamente abbastanza risorse per poter assicurare il prolungamento del taglio del cuneo fiscale oppure l’approvazione di nuovi bonus busta paga per aiutare i lavoratori.

Ciò che è certo è che in vista della nuova Legge di Bilancio, bisognerà tenere conto anche di tantissime nuove misure urgenti sul tema del caro energia, il quale attualmente costituisce uno dei punti più importanti da risolvere dal nuovo Governo.

Cosa succede se non ci sono i soldi per i bonus busta paga nel 2023

Qualora non dovessero esserci abbastanza risorse per la nuova manovra di Bilancio che potrebbero essere adoperate al fine di garantire i bonus busta paga a cui ci ha abituati il Governo Draghi, le conseguenze potrebbero essere davvero preoccupanti.

Infatti, in questo caso, il nuovo esecutivo guidato da Giorgia Meloni potrebbe non essere in grado di andare a prorogare il taglio del cuneo fiscale al 2%. Questo andrebbe quindi a determinare una riduzione degli importi degli stipendi, che si concretizzerà già a partire dal primo gennaio del prossimo anno.

Si tratta quindi di un aspetto di non poco conto per i lavoratori, sopratutto per quelli che attualmente hanno un reddito contenuto che si trova sotto la soglia dei 35 mila euro.

Va ricordato effettivamente che con la recente riforma fiscale approvata dal Governo Draghi, i lavoratori con un reddito maggiore rispetto alla soglia di 15mila euro si sono già trovati costretti a dover salutare definitivamente il tanto amato bonus busta paga del trattamento integrativo.

Dunque, senza lo sgravio fiscale in busta paga, l’aliquota contributiva dei dipendenti salirebbe nuovamente ad una percentuale del 9,19%.

Ciò significa che un lavoratore che riceve una busta paga con importo lordo pari a 2.000 euro al mese, sarà coinvolto da una riduzione del proprio stipendio di almeno 40 euro ogni mese, ritrovandosi così a dover rinunciare a più di 500 euro all’anno.