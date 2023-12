Tutto sul bonus di fine anno 2023: come funziona, di cosa si tratta, a chi spetta

Come funziona il bonus di fine anno, in cosa consiste e chi potrà averlo? Troverai risposta alle tue domande in questa guida.

Sempre più spesso, negli ultimi giorni, si sente parlare del cosiddetto bonus di fine anno dedicato ai lavoratori: ma come funziona, chi lo avrà e soprattutto, di cosa si tratta?

In molti non hanno ben chiara la situazione, dato che diverse testate parlano di questa agevolazione rivolgendosi ad essa senza utilizzare il suo nome reale.

Quando parliamo di “bonus di fine anno” 2023 intendiamo infatti i premi di risultato destinati ai dipendenti. Per l’anno corrente, le tasse da pagare su questa gratifica sono estremamente vantaggiose. Il che ha portato a parlare sempre più spesso di un vero bonus di fine anno. Come funziona, quali sono i lavoratori che lo troveranno in busta paga e quanto spetta grazie ai premi di risultato? Lo scopriremo insieme in questo articolo.

Bonus di fine anno, come funziona? Ecco di cosa si tratta nel dettaglio

Abbiamo già chiarito in apertura che, con bonus di fine anno, intendiamo i premi di risultato che possono essere conferiti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.

Per capire come funziona il bonus di fine anno, dobbiamo dunque definire funzionamento e limiti dei premi di risultato. Intesi come misure legate al welfare, si tratta di maggiorazioni che, in alcuni casi, sono addirittura previste dal proprio contratto di lavoro subordinato.

Il nome “bonus di fine anno” deriva dal fatto che i premi di risultato vengono generalmente corrisposti al termine dell’anno, sull’ultima busta paga.

Ci sono però dei requisiti che i dipendenti devono assolutamente rispettare per poter contare su questa maggiorazione sulla busta paga.

Innanzitutto, viene corrisposta ai lavoratori del settore privato. Questo significa che, per esempio, in caso di contratto di collaborazione coordinata e continuativa non spettano; o, qualora siano previsti da contratto, la tassazione sui premi di risultato non sarà vantaggiosa come quella che spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Ricordiamo comunque ai lettori interessati che, qualora non siano previsti da contratto, i premi di risultato non sono obbligatori da saldare da parte del datore di lavoro.

Bisogna consultare il proprio contratto per sapere se verranno corrisposti o meno. E, in ogni caso, tali premi spettano solamente in caso di risultati particolarmente positivi ottenuti dal dipendente durante la prestazione di lavoro effettuata per il proprio datore di lavoro o per la propria azienda.

Come funziona il bonus di fine anno 2023: la vantaggiosa tassazione prevista

Quel che ha portato a parlare di “bonus di fine anno 2023” è la tassazione vantaggiosa garantita, per l’anno in corso, dal Governo Meloni: cerchiamo di capire come funziona.

Per l’anno in corso, la tassazione è stata ridotta al 5%, mente canonicamente corrisponde al 10%. Si tratta di un bonus fine anno una tantum, perché dal 2024 in poi, salvo modifiche che verranno comunicate in seguito, tale tassazione salirà nuovamente al 10%.

Purtroppo, tra i bonus confermati con la Manovra 2024, non c’è traccia di questa misura, che quindi sembrerebbe riguardare solamente l’anno in corso.

Coloro che si chiedono come funziona il bonus di fine anno devono inoltre ricordare che la maggiorazione spetta al lavoratore dipendente solamente nel rispetto di un limite reddituale.

Tale limite corrisponde ad un reddito inferiore agli 80.000 euro nel 2023. Per importi reddituali superiori, la tassazione del 5% non è applicabile e, in caso di premi di risultato, verrà applicata la canonica tassazione del 10%.

Quanto spetta in busta paga ai dipendenti

Adesso che abbiamo chiarito cos’è il bonus di fine anno, come funziona e a chi spetta, cerchiamo infine di definire gli importi spettanti.

Qualora i premi di risultato siano previsti da contratto, bisognerà capire quanto effettivamente sia aumentata la produttività del lavoratore. Per definizione, la maggiorazione dipende infatti dal risultato riportato dal lavoratore.

Generalmente, comunque, si può ottenere un bonus di fine anno con importo non superiore ai 3.000 euro.

Nel caso in cui questi spettino, i premi di risultato potrebbero arrivare nella prossima busta paga, insieme con la tredicesima 2023. Tuttavia, alcuni datori di lavoro potrebbero decidere di erogare il bonus di fine anno dopo la conclusione dell’anno in corso.