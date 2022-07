INPS ha quasi terminato di effettuare tutti gli accrediti del mese di luglio. Oggi, infatti, ha sorpreso moltissimi cittadini percettori di Reddito di Cittadinanza versano il Bonus 200 euro sulla prestazione, quasi all’ultimo momento. Da lunedì, poi, inizierà con i pagamenti delle pensioni che, per chi le ritira fisicamente presso gli uffici postali, proseguiranno almeno fino al prossimo venerdì. Ma quando sarà ricaricato il Bonus Irpef 100 euro di agosto? Scopriamolo subito.

INPS ha quasi terminato di effettuare tutti gli accrediti del mese di luglio. Oggi, infatti, ha sorpreso moltissimi cittadini percettori di Reddito di Cittadinanza versano il Bonus 200 euro sulla prestazione, quasi all’ultimo momento. Da lunedì, poi, inizierà con i pagamenti delle pensioni che, per chi le ritira fisicamente presso gli uffici postali, proseguiranno almeno fino al prossimo venerdì. Ma quando sarà ricaricato il Bonus Irpef 100 euro di agosto? Scopriamolo subito.

Bonus Irpef 100 euro, ecco quando viene effettuata la prossima ricarica INPS di agosto

INPS, si solito, paga nella prima parte del mese la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, le cui lavorazioni inizieranno proprio alla fine della prossima settimana. I pagamenti della Naspi, poi, partiranno da lunedì 8 agosto 2022 e proseguiranno per tutto il resto del mese.

Il Bonus Irpef 100 euro, invece, viene accreditato dopo i pagamenti dell’Indennità di Disoccupazione, nella seconda metà del mese. Insomma, gli accrediti partiranno intorno alla data del 15; anche se è più probabile che, dato che il 15 di agosto è festa nazionale, slittino a martedì 16 agosto 2022 e proseguano fino a fine mese.

Questo sostegno, ricordiamo, viene accreditato sia ai lavoratori dipendenti nelle buste paga di ogni mese, sia ai percettori di Naspi e di Disoccupazione Agricola.

Inizialmente la data di accredito si aggirava intorno al 19 di ciascun mese, ma è ormai dal mese di aprile che INPS ha iniziato ad anticipare i pagamenti, arrivando ad effettuare gli accrediti anche nella data del 13, per la gioia di molti percettori.

Quest’anno il Bonus Irpef 100 euro ha subito diverse modificazioni. Andiamo subito a vedere cosa è successo dal 1° gennaio ad oggi.

Leggi anche: Decreto Aiuti bis, ecco le misure a favore di lavoratori e pensionati in arrivo ad agosto

Bonus Irpef 100 euro, i cambiamenti del 2022

Con la Legge di Bilancio 2022 il Bonus Irpef 100 euro ha subito delle modificazioni importanti. Intanto, iniziamo con lo specificare che si tratta dell’ex bonus Renzi, quel sostegno che veniva erogato mensilmente, con l’importo di 80 euro, ai lavoratori.

Con la Legge di Bilancio 2021, poi, tale sussidio è stato incrementato di 20 euro al mese, raggiungendo 100 euro. Le fasce di reddito che potevano percepire questo sostegno economico in busta paga erano quelle comprese tra gli 8.174 euro e i 28 mila euro, poi, l’importo iniziava a decrescere, fino a sparire del tutto superata la soglia dei 40 mila euro.

Dal 2022, invece, con la nuova Riforma Fiscale, sono stati apportati alcuni cambiamenti al sostegno. Dal 1° marzo, infatti, questo viene corrisposto unicamente ai cittadini lavoratori e ai disoccupati percettori di Naspi e Disoccupazione Agricola con redditi entro la soglia dei 15 mila euro.

Poi, dai 15 mila euro ai 28 mila euro l’importo diminuisce progressivamente fino a scomparire raggiunti i 28 mila euro. Insomma, il Governo Draghi ha stravolto l’Ex Bonus Renzi 80 euro. Andiamo, ora, a vedere insieme come può essere controllato l’accredito mensile da parte dell’INPS.

Bonus Irpef 100 euro: come controllare il pagamento INPS

Come abbiamo detto poc’anzi, il sussidio economico mensile del valore di 100 euro viene versato in busta paga o sulle indennità di disoccupazione. A provvedere ai pagamenti è l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, INPS.

Come fare a controllare gli accrediti? Semplice. Il cittadino potrà munirsi di un’identità digitale tra SPID, CIE o CNS e controllare il proprio fascicolo previdenziale online del cittadino, alla sezione dei pagamenti. Ricordiamo che le date di accredito appaiono solamente dopo le lavorazioni effettuate dall’ente.

Per ottenere lo SPID vi basterà rivolgervi ad un Identity Provider, come Poste Italiane. I requisiti per richiederlo sono: essere maggiorenne, avere un documento di identità valido e avere mail e numero di telefono funzionanti.

Per richiedere la Carta d’Identità Elettronica dovrete prendere appuntamento sul sito del Ministero dell’Interno presso il vostro comune e portare il vostro vecchio documento cartaceo o la denuncia dei Carabinieri per lo smarrimento;

Infine, la CNS la distribuisce l’Agenzia delle Entrate – è la tessera sanitaria – per poterla usare come CNS potrete recarvi presso un ufficio della vostra Regione di riferimento. Qui vi verrà rilasciata una busta con il PIN.

Leggi anche: INPS, ecco quando sarà pagato il Bonus figli disabili fino a 500 euro di agosto: le date

Bonus Irpef 100 euro INPS per i lavoratori

Coloro che ricevono il Bonus Irpef 100 euro dovranno controllare in busta paga alla voce “trattamento integrativo”, lì vedranno l’importo dei 100 euro.

Si tratta di un bonus che non deve essere richiesto, ma che spetta in automatico sulla base della dichiarazione dei redditi presentata nell’anno precedente. Nella dichiarazione dei redditi relativa al 2023, infatti, si terrà in considerazione quanto il cittadino ha percepito nell'anno di imposta precedente, dunque, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.