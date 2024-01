Bonus Irpef, ex bonus Renzi, in busta paga: chi perderà i 100 euro nel 2024?

Come evolverà l'ex bonus Renzi in busta paga con la nuova riforma Irpef? Ecco come si calcolerà e chi ne avrà diritto.

A partire dal 1° gennaio 2024, l'Italia vedrà importanti cambiamenti nelle aliquote IRPEF. La principale novità è l'accorpamento del primo e secondo scaglione di reddito sotto un'unica aliquota del 23%. Questo cambiamento rappresenta un punto di svolta significativo nel sistema fiscale italiano, influenzando direttamente il carico fiscale dei contribuenti.

Bonus di 100 euro in busta paga: come evolve

Una delle domande più frequenti è come il bonus di 100 euro, noto anche come "Bonus Renzi", evolverà con le nuove aliquote. Nel 2024, ci saranno aggiustamenti significativi che impatteranno l'importo delle tasse e la modalità di calcolo del bonus. Queste modifiche si rifletteranno direttamente sui lavoratori dipendenti e sui pensionati.

Oltre alla revisione del Bonus Renzi, ci saranno altre modifiche cruciali. Tra queste, l’equiparazione delle detrazioni per lavoro dipendente con quelle da pensione. Questa modifica uniforma il trattamento fiscale tra diverse categorie di reddito, influenzando così la busta paga di milioni di italiani.

Le detrazioni per i lavoratori

Le detrazioni per i lavoratori subordinati subiranno un incremento significativo, passando da 1.880 euro a 1.955 euro. Questa modifica rappresenta un adeguamento importante nel sistema fiscale italiano, allineando le detrazioni per i lavoratori dipendenti a quelle precedentemente previste per i pensionati.

Con questo aumento, i lavoratori dipendenti godranno di un leggero sollievo fiscale, che può tradursi in un modesto aumento del reddito disponibile. Inoltre, l'allineamento delle detrazioni per lavoratori e pensionati è un segno di un approccio più olistico e unitario alla politica fiscale, riducendo le disparità che hanno caratterizzato il sistema in passato e promuovendo una maggiore coerenza e semplicità nella comprensione delle detrazioni applicabili per i cittadini.

Effetti sulla No Tax Area e sull'ex bonus Renzi

Un aspetto cruciale è l'effetto delle nuove aliquote sulle no tax area per i dipendenti. La soglia di reddito per cui non è dovuta imposta aumenterà, passando da 8.174 euro a 8.500 euro. Questo incremento significa che più persone rientreranno nella fascia di reddito esente da tasse.

L'adeguamento dell'ex Bonus Renzi è particolarmente rilevante. Per i redditi fino a 15.000 euro, il bonus sarà calcolato considerando se l’imposta dovuta supera le detrazioni (1.955 euro per il 2024), meno 75 euro proporzionati ai giorni di lavoro effettivi. Questo significa che la detrazione di base per il calcolo del bonus ritorna a 1.880 euro.

I calcoli e i beneficiari dell'Ex Bonus Renzi

Nonostante le nuove aliquote e l’aumento delle detrazioni, la platea dei beneficiari dell'ex bonus Renzi rimarrà invariata. Questo evita il rischio che i lavoratori nella fascia di reddito tra 8.174 euro e 8.500 euro subiscano una riduzione del bonus nella loro busta paga.

Le regole per il riconoscimento del bonus per chi percepisce redditi fino a 28.000 euro rimangono confermate. I beneficiari continueranno a ricevere il bonus in busta paga se le detrazioni specifiche per alcuni oneri sono superiori all’Irpef lorda dovuta.

Cosa cambia sul bonus di 100 euro

Per i lavoratori con redditi fino a 28.000 euro, l'importo del bonus è determinato dalla differenza tra le detrazioni e l'imposta lorda, con un limite massimo di 1.200 euro annui. Questo approccio garantisce che il bonus sia calcolato in modo equo e proporzionale al reddito e alle tasse dovute.

Fino al 2020, l'ex bonus Renzi era percepito da circa 16 milioni di lavoratori dipendenti con redditi tra 8.174 e 40.000 euro. Il 2024 segna quindi un'evoluzione significativa in termini di calcolo e destinatari del bonus, riflettendo l'evoluzione continua delle politiche fiscali italiane.