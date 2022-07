Brutte notizie per i lavoratori che si vedranno costretti a restituire ben 100 euro del bonus IRPEF direttamente dalla busta paga, a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi. Infatti, si tratta di una novità che emerge a tutti gli effetti a causa della mancanza di tutti i requisiti obbligatori a cui bisogna rispondere per poter ottenere l’erogazione dei pagamenti per il bonus IRPEF. Dunque, è importante capire ora chi saranno i lavoratori che saranno obbligati a restituire il bonus IRPEF e che quindi perderanno il diritto ad avere i 100 euro direttamente dalla busta paga.

Proprio per questo motivo, all’interno del seguente articolo, andremo a fornire ulteriori approfondimenti in riferimento a chi saranno i lavoratori che purtroppo saranno coinvolti dalla perdita dei 100 euro dal proprio stipendio a partire dal mese di luglio. Allo stesso tempo, saranno anche messe in evidenza le modalità di restituzione delle misure economiche correlate al riconoscimento del bonus Irpef.

Addio Bonus IRPEF: le novità sulla restituzione dei 100€ dalla busta paga

È ormai ufficiale l’addio al famoso trattamento integrativo Bonus IRPEF dal valore di 100 euro al mese che andrà a coinvolgere un numero sempre più elevato di lavoratori italiani che purtroppo non rispettano tutte le condizioni essenziali per poter accedere a tale misura economica.

Si tratta, a questo proposito, di una diretta conseguenza alla presentazione dei documenti legati alla dichiarazione dei redditi, attraverso il quale dunque vengono accertati e verificati gli importi effettivi annui del reddito di ciascun contribuente e lavoratore.

Per questo motivo, dal controllo legato al reddito, il quale rappresenta uno dei requisiti essenziali a cui solitamente si fa riferimento ai fini dell’accesso al bonus IRPEF, è emerso che alcuni lavoratori hanno percepito erroneamente il bonus 100€ in busta paga e saranno quindi costretti alla sua restituzione.

In tal senso, occorre anche precisare che, a differenza dell’anno d’imposta del 2020, il controllo che dovrà essere effettuato riguarda essenzialmente solo il trattamento integrativo del bonus IRPEF di 100 euro in busta paga. Dunque, a seguito del modello 730/2022 sarà effettivamente valutato se i redditi che sono stati dichiarati da parte di ciascun contribuente daranno effettivamente la possibilità di accedere o meno al bonus IRPEF.

Chi deve restituire bonus Irpef 100 euro dalla busta paga? Le categorie

A proposito della restituzione del trattamento integrativo di 100€, si ricorda che secondo quanto previsto dalla legge, è stato predisposto un obbligo preciso di restituzione degli importi legati al bonus Irpef dei 100 euro in busta paga, nei confronti di tutte quelle categorie di persone e di contribuenti che hanno dichiarato degli importi inferiori oppure superiori rispetto all’ammontare limite stabilito dall’ordinamento.

Nello specifico, saranno effettivamente tre le principali categorie di lavoratori che saranno purtroppo obbligati a provvedere alla restituzione del beneficio economico del bonus Irpef da 100 euro al mese in busta paga.

Si tratta, innanzitutto, di quei contribuenti che attualmente hanno registrato effettivamente un reddito il cui importo risulta essere superiore all’ammontare dei 28 mila euro lordi all’anno.

Una seconda tipologia di lavoratori che purtroppo sarà costretta alla restituzione del bonus Irpef di 100 euro in busta paga è quella dei lavoratori che attualmente hanno registrato un importo reddituale che risulta essere minore della soglia della cosiddetta no tax area, ovvero a 8.174 euro.

Infine, rischieranno la restituzione dei pagamenti per il bonus Irpef 100 euro in busta paga anche quei lavoratori che sono stati coinvolti, anche inconsapevolmente, in errori durante la compilazione del modello 730 ordinario e precompilato.

Come restituire il bonus Irpef di 100€ in busta paga? Le istruzioni

La restituzione del bonus Irpef che è stato percepito erroneamente da parte dei lavoratori, a causa della mancanza di sussistenza di tutti i requisiti e le condizioni richieste, dovrà avvenire necessariamente entro la fine dell’anno di competenza.

A questo proposito, la restituzione potrà avvenire essenzialmente attraverso due modalità differenti. Da un lato, vi è quella del conguaglio in busta paga di dicembre: dall’altro quella della dichiarazione dei redditi.

Nello specifico, nel primo caso, sarà lo stesso datore di lavoro che effettuerà la restituzione a conguaglio del trattamento integrativo del bonus Irpef di 100 euro percepito in busta paga. Dunque, nello stipendio del mese di dicembre si potrebbero ricevere degli importi minori di busta paga, a causa del ricalcolo del bonus spettante, andando a togliere indebitamente gli importi che sono stati percepiti indebitamente.

Lo stesso può avvenire anche nei casi in cui il lavoratore debitore, tenuto alla restituzione del bonus Irpef di 100 euro in busta paga, ha cambiato il suo lavoro. Tutto quello che dovrà fare è consegnare all’attuale datore di lavoro, le certificazioni uniche che sono state trasmesse dalle aziende presso cui si è lavorato in precedenza.