Sei interessato a partecipare a qualche concorso pubblico? Beh, allora è importante conoscere quali di essi sono aperti a maggio per poter partecipare subito. Vieni a scoprire quali sono i bandi in scadenza a maggio per non perdere la tua occasione!

Sei interessato a partecipare a qualche concorso pubblico? Beh, allora è importante conoscere quali di essi sono aperti a maggio per poter partecipare subito.

Attenzione: ci teniamo da subito a sottolineare che le posizioni sono numerose ma, al tempo stesso, la concorrenza è piuttosto agguerrita.

Inoltre, essendo aperti anche dei bandi per lavorare al MIUR oppure al Ministero di Giustizia, come potrai ben immaginare, le candidature saranno numerose.

Eppure, partecipare ad un concorso pubblico non è solo un’ottima occasione per accedere a nuove opportunità lavorative, ma è anche un modo per favorire la propria crescita personale (oltre che quella professionale).

Un momento in cui dovrai metterti alla prova e dimostrare tutto ciò che sai, sfidando anche te stesso.

Ovviamente dovrai abbandonare i pregiudizi: in Italia si tende sempre a credere che solo chi possiede determinate conoscenze possa andare avanti nel mondo del lavoro.

Eppure, devi sapere che, salvo rare eccezioni, non è così.

Infatti, per mezzo di un concorso pubblico avrai la possibilità di dimostrare le tue competenze e di trovare il lavoro dei tuoi sogni.

Ma sei curioso di scoprire quali bandi sono in scadenza nel mese di maggio? Vieni subito a scoprire i concorsi pubblici attualmente attivi in modo da poter partecipare!

Concorsi pubblici a maggio: dal MIUR si cercano 1.685 docenti STEM!

Iniziamo subito con il botto, ossia partiamo subito dalle opportunità aperte nelle scuole secondarie.

Infatti, il MIUR ha aperto un bando per un concorso ordinario al fine di assumere ben 1.685 docenti specializzati in materie STEM.

Come abbiamo sottolineato in precedenza, tale concorso è indirizzato a coloro che lavorano nelle scuole secondarie.

Ma cosa intendiamo con “materie STEM”? Beh, devi sapere che vengono ricercati docenti di matematica e scienze per le scuole superiori.

Ma andiamo a scoprire più nello specifico tale bando ed il suo funzionamento, in modo che tu possa cogliere la tua occasione al meglio!

Ebbene, secondo quanto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è aperto il concorso per trovare docenti di matematica, fisica e scienze nelle scuole superiori.

Tutto ciò è stato messo per iscritto sulla Gazzetta Ufficiale numero 17 del 1 marzo 2022. Tuttavia, devi sapere che tale concorso era già stato annunciato in precedenza, per mezzo del decreto numero 23 del 5 gennaio.

Ma, nel dettaglio, quali sono i posti disponibili per i docenti che sono interessati a tale concorso?

Come abbiamo affermato anche in precedenza, il bando prevede l’assunzione di 1.685 unità totali. Eppure, queste saranno suddivise nelle diverse aree di competenza.

Nel dettaglio vengono ricercati 202 docenti per Fisica, 438 per Matematica, 421 per Matematica e Fisica, 366 per Matematica e Scienze ed, infine, 258 per Scienze e tecnologie informatiche.

Ma come funzionerà la prova e la selezione? Andiamo a scoprirlo nel prossimo paragrafo.

Assunzioni MIUR 1.685 docenti STEM: ecco la procedura concorsuale!

Ebbene, se sei interessato a partecipare a questo concorso pubblico bandito dal MIUR, sicuramente ti sarai interrogato sulla procedura concorsuale.

Ebbene, devi sapere che la scelta dei 1.685 docenti verrà effettuata in base all’analisi dei titoli e grazie a degli esami, che prevedono una prova scritta ed una orale.

Attenzione: il tutto viene organizzato su base regionale.

È bene sottolineare anche che si tratta di un concorso abilitante. Questo vuol dire che coloro che superano tale concorso, anche se non rientreranno nei posti previsti per l’assunzione, conseguiranno l’abilitazione per le classi di insegnamento per le quali si sono candidati.

Diciamo che, in sostanza, si tratta di un’occasione interessante per tutti.

Inoltre, come abbiamo affermato, il bando si compone di due prove:

La prima di esse sarà scritta e si terrà al computer. In questo caso il candidato dovrà rispondere a 50 domande a risposta multipla.

e si terrà al computer. In questo caso il candidato dovrà rispondere a 50 domande a risposta multipla. La seconda prova sarà orale. Non possiamo escludere che, durante la prova orale, venga chiesta una prova pratica.

Bando di maggio per il Ministero di Giustizia: ecco come aderire!

Eppure, non sono aperte le posizioni lavorative solo all’interno delle scuole. Infatti, il bando lanciato dal MIUR non è l’unica possibilità per trovare lavoro nel mese di maggio per mezzo di un concorso pubblico.

Il secondo concorso del quale vogliamo parlare riguarda l’assunzione di esperti in pedagogia presso il Ministero di Giustizia.

Attenzione: la ricerca non è estesa a tutto il territorio nazionale.

O meglio, gli incarichi in questione che verranno affidati a coloro che saranno selezionati, si svolgeranno presso gli Istituti e i Servizi della Giustizia Minorile e di Comunità nelle città di Torino e Genova.

Ma cosa cerca nel dettaglio il Ministero di Giustizia? Beh, devi sapere che il bando ha lo scopo di formare e successivamente inserire esperti in pedagogia con incarichi di collaborazione libero professionale.

Attenzione: come tutti gli altri bandi dei quali parliamo nel corso di questo articolo, anche quello per il Ministero di Giustizia è in scadenza a maggio.

Dunque, qualora tu volessi partecipare alla selezione, potrai darlo entro e non oltre il 25 maggio.

I requisiti e le prove per lavorare al Ministero di Giustizia: i concorsi di maggio!

Abbiamo compreso che c’è a disposizione anche un secondo bando per poter accedere al Ministero di Giustizia. Ma quali sono i requisiti specifici previsti?

Beh, sicuramente dovrai essere in possesso di una laurea, sia essa triennale, magistrale o specialistica nell’indirizzo di scienze pedagogiche.

Inoltre, visto che vengono ricercati collaboratori in libera professione, sarà necessario essere in possesso di una Partita IVA oppure avere la possibilità di aprirla.

Ma abbiamo finito le richieste? Ovviamente la risposta è no.

Sicuramente non dovrai avere alcun precedente penale e non dovrai avere un’età superiore a 25 anni.

Infine, ultimi due requisiti verteranno sul non avere alcun rapporto di lavoro subordinato con il Ministero di Giustizia o con le Pubbliche Amministrazioni.

Per essere assunto dovrai sostenere la valutazione dei titoli precedentemente conseguire ed un colloquio di idoneità.

Concorsi pubblici attivi a maggio: non si fermano quelli a livello Comunale! Scopriamoli insieme!

Fino ad ora abbiamo parlato di concorsi pubblici che sono attivi sull’intero territorio nazionale o, comunque, a livello Regionale.

Tuttavia, come ben saprai, ci sono anche alcuni concorsi che sono aperti solo in Comuni specifici.

Un esempio? Beh, nel Comune di Vigevano sono stati banditi ben quattro concorsi pubblici per l’assunzione di tecnici e amministrativi.

Attenzione: la ricerca si rivolge sia a diplomati che laureati che dovranno, nel caso volessero partecipare, presentare la domanda entro il giorno 11 maggio.

Infatti, come abbiamo sottolineato più volte, è necessario muoversi per tempo in quanto tutti i bandi dei quali stiamo parlando hanno una data di scadenza molto vicina.

Altri concorsi pubblici in scadenza a maggio!

Eppure, non abbiamo terminato la sfilza di concorsi pubblici che sono attivi nel corso del mese di maggio.

Come abbiamo detto nel titolo di tale articolo, questo mese c’è un vero e proprio boom di concorsi e, di conseguenza, tutti coloro che sono interessati devono poter cogliere al volo l’occasione.

Altri esempi sono il concorso per l’assunzione della Polizia di Stato nel Comune di Numana, dove si cercano 8 agenti. Allo stesso modo, nel Comune di Bulgarograsso si cercano insegnanti per la scuola dell’infanzia.

Insomma, se vuoi un quadro completo di tutti i bandi presenti sul territorio nazionale nel mese di maggio ti consiglio la lettura della sezione dedicata sul portale di Ticonsiglio.com.