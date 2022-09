Stai cercando lavoro e sei appassionato di videogiochi? Oggi abbiamo una proposta lavorativa che può davvero fare al caso tuo. Come ben saprai, ogni anno si tiene il Lucca Comics & Games e, per l’occasione, stanno cercando personale! Vieni a scoprire come lavorare al Lucca Comics!

Come ben saprai, ogni anno si tiene il Lucca Comics & Games e, per l’occasione, c’è un vero e proprio boom di offerte di lavoro. Infatti, per il periodo che va tra il 28 ottobre ed 1° novembre (quindi quello corrispondente all’evento del Lucca Comics & Games) l’agenzia di ricerca di lavoro Etjca sta cercando oltre 350 persone.

Ma quali figure sono ricercate per lavorare ad uno degli eventi del fumetto e del videogioco più famose in Italia? Ebbene, le mansioni per le quali sono ricercate persone sono numerose, vanno dalla gestione degli accessi, fino ai facchini ed ai tecnici.

Lavorare durante il Lucca Comics & Games è una vera e propria occasione se sei appassionato di fumetti e videogiochi. Da una parte riuscirai ad avere dei soldi da parte per te, mentre dall’altra sarai a contatto con persone che condividono la tua stessa passione.

Come abbiamo sottolineato in precedenza, le date per le quali si ricerca personale sono quelle dell’evento, quindi dal 28 ottobre al 1° novembre.

E per gli orari? In questo caso possiamo fornirti una fascia oraria nella quale dovrai lavorare, che va dalle 7 del mattino, alle 19.

Infine, ultima specifica importante riguarda la preparazione all’evento: infatti, dovrai frequentare un corso online che sarà completamente gratuito. Tuttavia, la visione del corso non è facoltativa come potresti pensare, ma obbligatoria per poter lavorare.

Offerte di lavoro per 350 persone al Lucca Comics & Games

Ora che abbiamo capito in cosa consiste la ricerca di personale per l’evento del fumetto e del videogioco più importante d’Italia, il Lucca Comics & Games, andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono le posizioni aperte.

Come abbiamo sottolineato, le selezioni sono svolte direttamente da un’agenzia per il lavoro alla quale potrai comodamente inviare la tua candidatura.

La sede di lavoro è scontata: infatti il Lucca Comics & Games si tiene, ovviamente, nella città di Lucca.

Ebbene, l’agenzia sta cercando oltre 350 figure da inserire nel team che si occuperà della buona riuscita di questo evento.

Ma quali sono le figure che possono essere interessanti e che, quindi, mandando la loro candidatura potranno entrare nel team del Lucca Comics & Games?

Le mansioni ricercate sono quelle relative al controllo, come i tecnici, i facchini e coloro che si occuperanno del controllo nelle aree degli accessi dell’evento, come accessi pedonali o automobilistici.

Attenzione: non viene necessariamente richiesta esperienza, ma vengono comunque favoriti i candidati che hanno già svolto questi lavori in passato.

Oltre a ciò ci teniamo a specificare che non è possibile, almeno per il momento, candidarsi solo per alcune giornate. Infatti, coloro che invieranno la loro candidatura dovranno essere disponibili a lavorare per tutta la durata dell’evento, dal 28 ottobre al 1° novembre.

Quali requisiti sono necessari per lavorare al Lucca Comics & Games?

Ora che abbiamo definito in cosa consiste il lavoro per il Lucca Comics & Games, andiamo a scoprire più nel dettaglio se ci sono particolari requisiti da rispettare.

Innanzitutto dobbiamo sottolineare che non è richiesta necessariamente l’esperienza nei ruoli ricercati anche se, ovviamente, trattandosi di un evento di tale importanza si preferiscono i candidati che hanno già svolto tali mansioni.

Ma quali sono i requisiti obbligatori per poter inviare la candidatura? Questi sono essenzialmente due.

Il primo è la conoscenza delle lingue straniere, mentre il secondo requisito riguarda le capacità relazionali del candidato.

Oltre a questo, per poter lavorare al Lucca Comics & Games dovrai visionare un corso obbligatorio (ma completamente gratuito e fruibile online) che ti darà le nozioni di base per svolgere le tue mansioni.

Tale corso ha una durata di 20 ore al massimo e rappresenta il primo passaggio per la selezione. Infatti, solo se supererai tale corso potrai accedere al colloquio.

Quanto viene pagato chi lavora al Lucca Comics & Games?

Eccoci arrivati all’ultima domanda su tale offerta di lavoro: di quant’è la retribuzione? Purtroppo non possiamo fornire alcuna cifra in quanto l’agenzia che si occupa della selezione non ha fornito alcuna descrizione sul compenso.

Tuttavia, è stato chiarito che sicuramente sarà garantito un buono pasto per ogni turno che supera le cinque ore e che il lavoro si svolgerà con un contratto di somministrazione.

Quindi, se sei appassionato di fumetti o videogiochi e sei alla ricerca di un lavoretto, perché non provare a mandare la tua candidatura?

