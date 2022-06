Tra i vari benefici che potrebbero essere riconosciuti ad alcune categorie di lavoratori, vi è sicuramente quello del buono acquisto. Si tratta di una soluzione che viene spesso adottata da parte di datori di lavoro e aziende per offrire ai loro dipendenti la possibilità di fare la spesa gratis grazie a questo buono regalo.

A questo proposito, tuttavia, come accade per tantissimi altri benefici e vantaggi che vengono effettivamente offerti nei confronti dei lavoratori, anche nel caso del buono acquisto è necessario essenzialmente rispondere a determinate condizioni e situazioni particolari.

Dunque, sicuramente i buoni acquisto si pongono come una delle soluzioni principali che sono state prese in considerazione da parte delle aziende e dei datori di lavoro che desiderano fornire un sostegno di tipo più concreto al reddito dei lavoratori.

Proprio per questo motivo, all’interno del seguente articolo, andremo a fornire una breve panoramica generale in riferimento alle caratteristiche essenziali e agli aspetti peculiari relative ai buoni acquisto riconosciute nei confronti dei lavoratori.

In tal senso, si porranno anche in evidenza le categorie di lavoratori che potranno effettivamente ottenere ed usufruire dei buoni acquisto e come fare per abbattere i costi ed usufruire dei vantaggi fiscali.

Buoni acquisto per chi lavora: cosa sono e come funzionano

Innanzitutto quindi è necessario rispondere ad una quesitone essenziale, ovvero: cosa sono i buoni acquisto per i lavoratori? Come funzionano i buoni acquisto che vengono riconosciuti nei confronti delle persone che attualmente lavorano come dipendenti?

Dunque, i buoni acquisto per chi lavora rappresentano essenzialmente dei buoni spesa oppure dei buoni regalo, che si presentano solitamente in formato elettronico o, in alcuni casi, cartaceo. In questo senso, quando un lavoratore riceve da parte dell’azienda o del datore di lavoro dei buoni acquisto, avrà l’opportunità di spendere tale buono per l’acquisto di prodotti specifici oppure per la fruizione di determinati servizi.

Tuttavia, una delle principali peculiarità dei buoni acquisto per i lavoratori riguarda la possibilità di spendere e fare quindi la spesa gratis di prodotti o servizi soltanto nei casi in cui ci si trova presso strutture convenzionate, che hanno deciso quindi di acconsentire a questa iniziativa.

Per quanto riguarda gli importi dei buoni acquisto per chi lavora, questi dipendono essenzialmente dall’azienda o dal datore di lavoro, i quali hanno la possibilità di scegliere gli importi che più preferiscono che andranno a caratterizzare ogni buono spesa riconosciuto nei confronti del proprio lavoratore.

Si tratta quindi di un buon acquisto che potrà essere erogato verso un'ampia platea di lavoratori, indipendentemente dalla categoria e dal settore lavorativo in cui svolgono la propria prestazione.

Buoni acquisto per i lavoratori: a cosa servono? Gli obiettivi

È chiaro che i buoni acquisto per chi lavora si pongono tra i fringe benefit più apprezzati e amati da parte dei lavoratori stessi, in quanto consentono di ottenere diversi vantaggi particolari, sia dal punto di vista delle aziende che adottano questa tipologia di buono che anche dal punto di vista dei lavoratori che ne possono beneficiare.

A questo proposito, quindi, un primo obiettivo perseguito attraverso l’erogazione dei buoni acquisto per i lavoratori è sicuramente quello di andare ad sfruttare al meglio da parte delle aziende, imprese e liberi professionisti, uno strumento che consentirebbe quindi di aumentare ed incrementare notevolmente la motivazione dei propri lavoratori dipendenti.

Allo stesso tempo, va anche sottolineato che l’aumento delle performance e il loro miglioramento da parte dei lavoratori che ricevono i buoni acquisto dall’azienda presso cui lavorano, si accompagna anche ad un importante affetto di defiscaalizzazione. Infatti, in questo senso, attraverso l’erogazione dei buoni acquisto, le aziende hanno la possibilità di abbattere i costi aziendali.

Dunque, a tal proposito, forse pochi sono realmente consapevoli del fatto che il buono acquisto per chi lavora risulta anche essere esente da contributi di tipo previdenziale o di tipo fiscale.

Infine, occorre anche evidenziare che grazie ai buoni acquisto, i lavoratori potranno decidere autonomamente quando, dove e come utilizzare ciascuno dei buoni sconti per poter effettuare i loro acquisti di prodotti e servizi, rispettando tuttavia le convenzioni richieste.

Buoni acquisto: le differenze tra buoni spesa e buoni pasto

Quando si parla di buoni acquisto molto spesso si crea ancora troppa confusione tra i buoni spesa ed i buoni pasto, erroneamente associati come la stessa tipologia di buoni acquisto.

In realtà, si possono definire buoni pasto quei voucher appositamente erogati da parte del datore di lavoro oppure dell’azienda al fine di consentire ai propri lavoratori dipendenti di poter acquistare in maniera gratuita prodotti di genere alimentare per il proprio pranzo o cena, qualora previsto durante l’orario di lavoro.

In tal senso, molto spesso si può utilizzare e fruire del buono pasto anche presso pasticcerie, pizzerie e altre strutture che si dedicano alla realizzazione di pranzi al sacco o similari.

Per quanto concerne, invece, il buono spesa, in questo caso, molte aziende possono decidere di attribuire ai propri lavoratori la possibilità di fare una spesa gratis, acquistando non soltanto articoli di genere alimentare, bensì anche altri prodotti, oppure addirittura di fruire di una serie di servizi in maniera completamente gratuita.