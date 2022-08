Arriva un buono di 60 euro per ciascun lavoratore italiano che utilizza i mezzi di trasporto pubblico per spostarsi da un luogo ad un altro per motivi riconducibili allo svolgimento del proprio lavoro. Ma come si potrà presentare la domanda per accedere al buono di 60 euro per i lavoratori? E chi sono i lavoratori che potranno beneficiare dello sconto sui trasporti a partire dal mese di settembre?

I dubbi in merito all’erogazione e ai pagamenti legati al buono trasporti per i lavoratori italiani dal valore di 60 euro sono ancora molti, tuttavia, è possibile fare riferimento ad un quadro normativo piuttosto definito attraverso il quale la squadra dell’esecutivo ha fornito numerose indicazioni di carattere operativo per poter ottenere il pagamento dei 60 euro per ciascun lavoratore.

Dunque, all’interno del seguente articolo, saranno illustrate le varie peculiarità e gli aspetti distintivi che contraddistinguono questo nuovo buono per i trasporti, mediante il quale tantissimi lavoratori potranno ottenere uno sconto sugli abbonamenti legati al trasporto pubblico.

Allo stesso tempo, saranno posti in evidenza anche i requisiti e le condizioni particolari che attualmente costituiscono i fattori che saranno verificati al momento della presentazione della richiesta del buono da 60 euro per tutti quei cittadini che hanno intenzione di richiedere lo sconto sui trasporti.

Un nuovo buono da 60€ per i lavoratori sui trasporti: come funziona

Oggi più che mai sono davvero tantissime le persone e soprattutto i lavoratori che utilizzano i mezzi pubblici per potersi spostare da un posto ad un altro della propria città di residenza al fine di recarsi presso il posto di lavoro, così come accade anche per i tantissimi studenti che vivono in Italia.

Proprio in tal senso, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cosiddetto Decreto Aiuti, ovvero del decreto-legge numero 50 pubblicato in data 17 maggio 2022, sono state fornite ulteriori indicazioni in merito alla possibilità di ricevere un nuovo buono per i lavoratori che utilizzano i trasporti pubblici, dal valore complessivo di 60 euro.

A questo proposito, infatti, l’articolo 35 del decreto-legge appena citato, e successivamente convertito con modificazioni nella legge di conversione, la legge numero 91 del 15 luglio 2022, ha posto le basi per l’introduzione a livello operativo di questo nuovo buono da 60 euro per i lavoratori.

La misura a sostegno del reddito e volta a contrastare il livello di impoverimento della popolazione, è stata poi successivamente coinvolta da un nuovo rifinanziamento con la dotazione economica dall’ammontare complessivo di 180 milioni di euro, grazie alla formulazione del nuovo fondo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, approvato con l’elaborazione del nuovo decreto Aiuti-bis.

A chi spetta il buono trasporti di 60€ per il 2022? Le indicazioni

Il buono per i lavoratori dal valore di 60 euro per l’utilizzo dei mezzi pubblici e per ricevere quindi uno sconto sui prezzi dell’abbonamento per i trasporti, sarà usufruibile nei confronti di alcune categorie di cittadini. Dunque, non soltanto i lavoratori, ma anche gli studenti, potranno presentare la domanda per richiedere il buono trasporti.

Tuttavia, così come accade già per tantissime altre misure economiche e aiuti che si presentano sotto forma di rimborsi, bonus o crediti d’imposta, il buono per i lavoratori potrà essere erogato soltanto verso coloro che al momento della domanda dimostreranno di essere in possesso di tutti i requisiti obbligatori di accesso.

A questo proposito, il buono economico spetterà esclusivamente verso quei cittadini che durante l’anno 2021 hanno registrato un reddito complessivo che risulti essere inferiore alla soglia limite fissata per i 35 mila euro.

Inoltre, il buono potrà essere richiesti non soltanto per se stessi, ma, nei casi in cui si tratti di cittadini di età minore dei diciotto anni, anche da parte dei genitori per i figli minorenni.

Come richiedere il buono trasporti da 60€ per i lavoratori

La domanda ai fini dell'accesso al buono per i lavoratori di 60 euro potrà essere eseguita facendo riferimento essenzialmente alla piattaforma telematica, disponibile all’indirizzo bonustrasporti.lavoro.gov.it.

In questo senso, occorre anche precisare che, ai fini della presentazione della domanda per accedere al buono per i trasporti dal valore di 60 euro, sarà necessario anche essere in possesso di una tra le seguenti credenziali personali: SPID oppure Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Allo stesso tempo, bisogna anche evidenziare che ciascun buono da 60 euro sarà nominativo, dunque potrà essere usato per l’acquisto e lo sconto su un solo abbonamento, indipendentemente dal fatto che esso sia annuale oppure mensile. Sarà lo stesso richiedente a dover indicare, al momento della compilazione, anche il gestore del servizio di trasporto presso cui intende ricevere lo sconto di 60 euro sull’abbonamento.

Al momento della compilazione del Form necessario per poter richiedere il buono dal valore di 60 euro per i trasporti sarà anche richiesto ad ogni lavoratore di provvedere alla trasmissione di un’autocertificazione in merito al proprio reddito relativo all’anno 2021.