A seguito delle varie trattative che si sono susseguite nel corso degli ultimi mesi, finalmente si è raggiunto un accordo economico di grande importanza per quanto riguarda un possibile aumento in busta paga. Infatti, a questo proposito, saranno più di 60 mila i lavoratori che quest’anno inizieranno a ricevere addirittura 243 euro in più in busta paga, grazie al rinnovo del cosiddetto contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per alcune categorie di lavoratori. Ma chi potrà ottenere il nuovo aumento in busta paga di 243 euro in più a partire da ottobre?

Per scoprire effettivamente quali saranno i lavoratori più fortunati che potranno accedere ad un ulteriore incremento dello stipendio mensile, è necessario prendere in considerazione tutte le novità che sono entrate in vigore a seguito dell’accordo finale avvenuto tra i sindacati, le associazioni e le imprese.

Dunque, all’interno del seguente articolo, andremo ad offrire una breve panoramica in riferimento a tutte le ultime novità legate al nuovo aumento in busta paga di 243 euro che potranno essere corrisposti in più sul proprio stipendio, a partire dal mese di ottobre.

In tal senso, si andranno a rispondere anche alle domande sempre più frequenti che sono state poste da parte dei lavoratori in merito a chi sono i fortunati che avranno l’aumento di 243 euro a partire dal mese di ottobre e quali sono i requisiti obbligatori per accedere all’incremento dello stipendio.

Aumento in busta paga con 243€ in più da ottobre: come funziona

Si sta diffondendo soprattutto negli ultimi giorni la notizia in merito ad un aumento degli importi in busta paga che potranno essere percepiti da parte di alcune categorie di lavoratori.

A questo proposito, quindi, lo stipendio mensile aumenterà di 243 euro al mese, per circa 60 mila lavoratori italiani, grazie alle nuove discussioni e ai recenti accordi che sono stati intrapresi tra le associazioni ed i sindacati dei lavoratori unicamente alle imprese elettriche principali che operano nel territorio nazionale.

Si tratta, in particolare, di un accordo ritenuto quanto mai necessario, considerando che il contratto collettivo nazionale del lavoro relativo a quelle persone e a tutti quei soggetti che attualmente svolgono una prestazione e una mansione legata al settore elettrico.

Dunque, la firma definitiva in merito alle trattative intraprese per il contratto collettivo nazionale del lavoro per i lavoratori del settore elettrico è avvenuta nella giornata del 18 luglio. Tale accordo è così andato a sancire un nuovo percorso volto alla massimizzazione dei benefici che potrebbero derivare dalla transizione energetica, in un ottica di maggiore flessibilità e digitalizzazione.

Come aumentano le buste paga dei lavoratori fino a 243 euro

Sicuramente tra gli aspetti più rilevanti che sono emersi a seguito della firma dell’accordo stipulato tra le varie parti, che comprendono non soltanto le principali imprese elettriche operanti sul territorio nazionale, ma anche le associazioni ed i sindacati dei lavoratori, riguarda il risvolto economico.

Infatti, la modifica del contratto collettivo nazionale dei lavoratori, ha determinato sicuramente un aumento dello stipendio che complessivamente sarà pari a 243 euro nel prossimo triennio.

Tuttavia, a questo proposito, vale la pena di ricordare che i primi 225 euro saranno aumentati sulla base dei minimi contrattuali, e saranno quindi distribuiti attraverso quattro momenti differenti.

Una prima tranche di aumenti della busta paga comincerà a partire dal primo ottobre di quest’anno, quando si verificherà l’aumento dei primi 60 euro, seguito poi da un secondo incremento dello stipendio pari a 65 euro che prenderà avvio soltanto dal primo luglio dell’anno 2023.

Successivamente, seguiranno gli ultimi due aumenti previsti per il primo luglio dell’anno 2024 pari a 65 euro, e in secondo luogo quello di 35 euro per il primo ottobre dell’anno 2024.

Cosa cambia con l’aumento della busta paga dei lavoratori nel 2022

A questi aumenti dovranno poi essere sommati anche ulteriori 15 euro che saranno invece esclusivamente riservati per quei lavoratori a cui spetta il cosiddetto premio di produttività, il quale sarà pagato per ben quattordici mensilità per la durata di due anni, insieme ad un aumento di 3 euro previsti per il welfare.

Dunque, secondo quanto emerge dalle prime statistiche e dai primi calcoli, attraverso il nuovo aumento della busta paga che potrà essere garantito nei confronti dei lavoratori che svolgono un’attività di lavoro che rientra nel settore elettrico, ciò che è certo è che tutti gli stipendi di circa 60.000 lavoratori di tutta Italia saranno coinvolti da un incremento esponenziale.

Questa dinamica andrà ad interessare anche la retribuzione che viene erogata con cadenza mensile nei confronti dei giovani lavoratori, ovvero di quei cittadini che stanno svolgendo un lavoro nel settore elettrico attraverso un contratto di apprendistato.

Oltre all’incremento fino a 243 euro in più in busta paga, la discussione tra sindacati, associazioni e imprese elettriche ha determinato anche ulteriori modifiche in merito ai seguenti temi: ferie, sicurezza, diritto alla formazione e pari opportunità.