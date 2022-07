Ricevere una busta paga con importi decisamente più alti grazie all’erogazione automatica direttamente all’interno dello stipendio mensile anche degli importi dei buoni pasto: sarebbe questa la proposta avanzata da parte di Altroconsumo, mediante una petizione. In questo modo, attraverso un vero e proprio stop ai ticket, la busta paga di fine mese sarebbe molto più elevata e offrirà ai lavoratori italiano un aiuto decisamente più concreto.

Al momento si tratta soltanto della proposta lanciata mediante petizione, portata avanti da parte di Altroconsumo, la quale, tuttavia, qualora dovesse concretizzarsi porterebbe di fatto l’emergere di un importo in busta paga molto più elevato rispetto a quello che attualmente viene erogato mensilmente verso i lavoratori.

Dunque, all’interno del seguente articolo, andremo ad illustrare quali sono i principali punti chiave che contraddistinguono la proposta avanzata dall’Altroconsumo al fine di salvaguardare ulteriormente i cittadini italiani che attualmente svolgono un’attività lavorativa e che potrebbero di fatto ricevere una busta paga più elevata grazie all’erogazione diretta dei buoni pasto.

Novità in busta paga con i buoni pasto: cosa succede agli importi

Come preannunciato nell’introduzione, quindi, la comunità di Altroconsumo, unitamente ad altri sindacati dei lavoratori, si stanno battendo nei giorni scorsi, affinché i lavoratori italiani possano ottenere l’erogazione di una busta paga più elevata grazie all’erogazione diretta dei buoni pasto.

Si tratterebbe quindi di una vera e propria rivoluzione per i cittadini che lavorano e che potrebbero ricevere così uno stipendio con importi maggiorati, grazie alla possibilità di beneficiare direttamente anche dell’ammontare legato ai buoni pasto.

In questo senso, qualora dovesse essere approvata ed accolta la proposta di Altroconsumo, significherebbe di fatto che la squadra dell’esecutivo dovrà mettersi a lavoro al fine di andare a riformulare l’attuale sistema di erogazione degli importi destinati verso i beneficiari dei buoni pasto.

Questa situazione, quindi, andrebbe ad implicare anche delle variazioni e delle modifiche di fondamentale importanza anche per quanto riguarda il sistema particolarmente problematico dell’erogazione e della corresponsione dei ticket per i buoni pasto.

A chi spetta l’aumento in busta paga con i buoni pasto? I fortunati

Quando si parla dei buoni pasto e della possibilità che questi vengano erogati direttamente attraverso la corresponsione degli importi della busta paga, diventa essenziale anche capire come funzionano i buoni pasto e cosa dice la legge a tal proposito.

Per questo motivo, vale la pena di sottolineare che attualmente l’ordinamento non riconosce di fatto un vero e proprio diritto universale a percepire dei buoni pasto, fatta esclusione dei casi in cui un lavoratore avvia la propria prestazione con un’azienda mediante la stipulazione di un contratto di lavoro individuale oppure a seguito della formazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro.

Andando più nello specifico, è il decreto legge numero 122 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 7 giugno 2017 che è andato a dettare la possibilità per i lavoratori che hanno un contratto di tipo subordinato, di accedere ai buoni pasto.

In tal senso, il decreto riconosce tale opportunità verso tutti quei lavoratori che hanno un contratto come lavoratori dipendenti, dunque a prescindere dal fatto che esso sia full-time oppure part-time. Allo stesso tempo, alla possibilità di percepire o meno il buono pasto non incide neanche l’orario lavorativo e il fatto che questo preveda anche la possibilità di fare pausa pranzo per il lavoratore.

Occorre, inoltre, evidenziare che chiaramente l’erogazione del buono pasto fa riferimento esclusivamente a quelle giornate che sono state lavorate da parte del lavoratore. Dunque, non sarà possibile ricevere gli importi del ticket del buono pasto per quel periodo di tempo di giornate che non sono state lavorate.

Cosa cambia con la proposta di Altroconsumo: busta paga più alta con buoni pasto

Dunque, qualora la proposta che è stata avanzata da parte di Altroconsumo dovesse di fatto concretizzarsi e diventare operativa, si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione della busta paga.

In questo senso, infatti, un primo grande cambiamento riguarderà sicuramente gli importi che si riceveranno direttamente all’interno dello stipendio mensile di ciascun lavoratore, il quale sarà contraddistinto da un incremento esponenziale degli importi, sulla base del riconoscimento anche degli importi legati all’erogazione del buono pasto.

Inoltre, la somma del buono pasto che sarà corrisposta direttamente con l’assegno della busta paga, sarà completamente deducibile da parte delle imprese e delle aziende.

Al tempo stesso, al lavoratore non sarà applicato nessun tipo di tassazione in riferimento agli importi in busta paga che si riferiscono all’erogazione del buono pasto.

Attualmente la proposta non è stata ancora ascoltata nelle stanze del Parlamento, tuttavia, la petizione sta riscontrando un ampio riscontro da parte dei lavoratori che sembrano voler finalmente dire addio ai problemi tipici del ticket del buono pasto. Per approfondire la petizione, basta visitare il seguente link relativo al portale di Altroconsumo.