I lavoratori dipendenti italiani, nella busta paga, possono contare del credito pro capite: come funziona? Si tratta, in sostanza, della disponibilità media di spesa per ciascun beneficiario che, per il 2023, ha goduto di un piano di welfare aziendale.

Secondo i dati, i lavoratori dipendenti, che hanno goduto di un piano di welfare aziendale, hanno beneficiato di circa 900 euro l’anno, ovvero circa 80 euro al mese in più da aggiungere al reddito imponibile.

Nel testo, spiegheremo, intanto, cos’è e quali sono i benefici del welfare aziendale e, poi, come funziona il credito pro capite in busta paga.

Quando spetta il welfare aziendale

Nelle soluzioni di welfare aziendale, sono due le parole chiave e pilastri: benessere e produttività.

Con welfare si intendono tutte le azioni, i beni o i servizi che vengono attivati per promuovere il benessere dei lavoratori dipendenti. Si tratta, quindi, dell’insieme di iniziative, benefit e piani messi in atto dal datore di lavoro per migliorare la qualità lavorativa e di vita dei lavoratori.

Le misure messe in atto e offerte dalle aziende ai lavoratori e anche ai loro familiari sono finalizzate al miglioramento del work-life-balance.

Cosa può rientrare nel welfare aziendale

I servizi di welfare sono tanti. Per esempio, rientrano nei piani di welfare aziendale:

Viaggi;

Corsi di formazione;

Centri benessere;

Servizi a supporto dei propri figli o dei propri genitori;

Abbonamenti ai mezzi pubblici.

Ci sono, poi, anche i buoni acquisto che si possono utilizzare per richiedere beni di consumo e per l’acquisto di carburante.

I fringe benefit, oltre ad una determinata soglia, concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Nel 2024, la Legge di Bilancio, ha previsto l’innalzamento della soglia di esenzione fiscale:

Fino a 1000 euro, per la totalità dei lavoratori dipendenti;

Fino a 2000 euro, per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Gli stessi vantaggi nell’utilizzare i welfare sono diversi, sia per l’azienda che, ovviamente, per gli stessi lavoratori.

Come abbiamo anticipato, il welfare aziendale è molto importante per i lavoratori. Per l’anno 2023, il valore medio del credito pro capite welfare disponibile è stato di circa 100 euro al mese e il 20% non è stato utilizzato dai dipendenti. Il mancato utilizzo può essere scaturito da una cattiva comunicazione interna oppure per il disinteresse o distrazione da parte dei lavoratori.

Come funziona il welfare in busta paga

Le norme sul welfare aziendale sono definite dai commi 2 e 3, dell’articolo 51 del TUIR. Nella norma vengono definiti i contenuti che non concorrono a formare reddito imponibile e che, di conseguenza, sono esenti da tassazione e contribuzione.

Quali sono i principali?

Contributi previdenziali, sanitari e assistenziali;

Erogazioni liberali;

Fringe benefit;

Somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;

Prestazioni di servizi di trasporto collettivo;

Utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari;

Valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti.

Come funziona il credito pro capite in busta paga

I lavoratori dipendenti, come abbiamo ampliamente anticipato, possono godere di un credito pro capite, ovvero la disponibilità media di spesa che, per l’anno 2023, ha goduto di un piano di welfare aziendale.

Secondo i calcoli, si tratta di poco più di 900 euro all’anno, per circa 80 euro netti al mese che si andrebbero ad aggiungere al reddito imponibile.

Il 54% del campione ha beneficiato di un’erogazione fino a 500 euro, il 19% tra i 500 e i 1.000 euro, il 16% tra i 1.000 e i 2.000 euro, il 6% tra i 2.000 e i 3.000 euro, mentre solo il 5% supera i 3.000 euro all’anno.

Sempre nel 2023, la percentuale di utilizzo del credito pro capite disponibile è stata dell’80%, a fronte di un residuo di credito welfare non utilizzato del 20%. Questo 20% non è stato utilizzato dai lavoratori dipendenti per diversi motivi, a partire da una cattiva comunicazione tra azienda-dipendenti fino ad un sostanziale disinteresse dei secondi rispetto all’offerta.

Secondo i dati e gli intervistati, nel 2024, il benefit più utilizzato si conferma essere il buono pasto, seguito da i servizi per la salute e da convenzioni e scontistiche.

Infine, sempre in base al campione degli intervistati, solo il 42% dei dipendenti ha dichiarato che la propria azienda ha adottato un piano di welfare strutturato; mentre, il 46% ha dichiarato che l’azienda non lo ha previsto affatto.

