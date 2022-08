Finalmente arrivano delle buone notizie per i lavoratori! Queste riguardano gli stipendi che, a partire dal mese scorso (quindi dalla busta paga che riceveranno ad agosto) saranno più alti. Ma per quale ragione? Come si possono ottenere i soldi in più in busta paga? Vieni a scoprirlo qui!

Finalmente arrivano delle buone notizie per i lavoratori! Queste riguardano gli stipendi che, a partire dal mese scorso (quindi dalla busta paga che riceveranno ad agosto) saranno più alti.

Ma per quale motivo? Questo beneficio riguarderà tutti i lavoratori italiani? Prima di tutto devi sapere che si tratta di una misura indirizzata esclusivamente a coloro che non sono in possesso di un reddito particolarmente elevato.

La motivazione è molto semplice: il Governo ha come obiettivo quello di aiutare coloro che si trovano in una situazione economica sfavorevole, specie in questo ultimo periodo caratterizzato da inflazione e aumento dei prezzi.

Dunque, a seguito di alcune indennità che sono state introdotte, gli stipendi saranno più alti per i lavoratori fino al mese di dicembre.

Ma per quale motivo si tratta di una notizia che dobbiamo festeggiare? Prima di tutto dobbiamo tenere in considerazione ancora una volta che ci troviamo nel bel mezzo dell’inflazione.

Andiamo a capire prima di tutto in cosa consiste l’inflazione e, successivamente, capiamo come fare per aumentare lo stipendio e chi ne beneficerà.

Busta paga in crescita: ecco come contrastare l’inflazione che dilaga!

Prima di tutto, come abbiamo affermato, dobbiamo capire nel dettaglio la situazione economica che stiamo vivendo oggi.

Come ben sappiamo, la Guerra ora ed il Covid-19 prima hanno messo a dura prova l’economia degli italiani. Come se non bastasse, si è aggiunta l’inflazione a gravare sempre di più sulle tasche dei cittadini.

Ma quando parliamo di inflazione a cosa facciamo riferimento? Beh, devi sapere che, con il termine inflazione, facciamo riferimento ad un aumento generalizzato del livello dei prezzi che porta, inevitabilmente, ad una riduzione del potere d’acquisto della moneta.

Dunque, detto in parole semplici: i soldi in circolazione ci sono, ma valgono sempre meno.

Facendo due calcoli capiamo subito chi sono coloro che ne risentono maggiormente.

Chi sono? Lo capiamo subito insieme.

Pensa di poter avere gli stessi soldi di prima, ma che la stessa quantità di denaro valga meno. Questo vuol dire che tu, con gli stessi soldi, potresti comprare meno cose.

Dunque, coloro che fanno maggiormente le spese dell’inflazione sono quelli che percepiscono un reddito fisso, come lo stipendio da lavoro dipendente oppure la pensione (che è destinata ad aumentare).

Ma quali sono gli interventi correttivi per questa problematica? Andiamo a scoprire come sono aumentati gli stipendi a partire dal mese di luglio per capire in che modo dobbiamo attrezzarci per combattere l’inflazione.

A luglio è arrivata una busta paga più alta: ecco le ragioni dell’aumento

Anche se molti lavoratori sono attualmente in attesa dell’incentivo di 200 euro, non dobbiamo dimenticare che gli “aumenti” in busta paga sono partiti già dal mese di luglio.

Ma per quale ragione? Ci sono molti CCNL (come quello del settore del Commercio) che hanno fissato il pagamento della quattordicesima tra i mesi di giugno e luglio.

Di conseguenza, questi soldi sono arrivati nel corso del mese di luglio, spesso in concomitanza con l’erogazione dello stipendio.

In cosa consiste la quattordicesima? Si tratta di un importo pari all’ultimo stipendio ricevuto che, solitamente, viene ridotto nel caso in cui il lavoratore non abbia lavorato tutti gli ultimi 12 mesi.

Allo stesso modo, a partire dal mese di luglio o da agosto inizieranno ad arrivare i primi rimborsi per coloro che sono risultati “a credito” nella dichiarazione dei redditi.

La busta paga cresce ad agosto: arrivano i 200 euro per tutti i beneficiari

Non tutti hanno ricevuto il pagamento della quattordicesima nel mese di luglio. Infatti, coloro che non hanno avuto diritto a tale anticipo riceveranno i soldi nel mese di agosto, insieme all’incentivo di 200 euro.

Infatti, tale incentivo proposto dal Governo arriverà con la busta paga di luglio (quindi ad agosto) a molti lavoratori dipendenti.

Allo stesso modo, coloro che sono risultati “a credito” nella dichiarazione dei redditi o nel 730 riceveranno il rimborso IRPEF.

Insomma, lo stipendio potrebbe essere notevolmente più alto ad agosto.

Continua ad aumentare la busta paga: cosa succederà fino a dicembre!

Come abbiamo visto, coloro che sono risultati a credito nella dichiarazione dei redditi o nel 730 riceveranno il rimborso IRPEF anche per i mesi successivi, fino a novembre.

Infine, nel corso del mese di dicembre i lavoratori riceveranno un ulteriore sussidio: la tredicesima, chiamata anche gratifica natalizia.

Insomma, con tutte queste integrazioni possiamo affermare che, da qui alla fine dell’anno, gli stipendi degli italiani saranno più alti.