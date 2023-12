Busta paga, a dicembre 2023 arrivano tantissimi bonus e aumenti: ecco gli importi

Buone notizie per i lavoratori: a dicembre 2023 vengono pagati diversi bonus in busta paga, ma quali sono gli aumenti previsti? Ecco gli importi e cosa sapere.

Sgravi contributivi, tredicesima, bonus, maggiorazioni e aumenti: la busta paga di dicembre sarà ancora più ricca per alcuni lavoratori. Ma cosa c'è da aspettarsi sullo stipendio dell'ultimo mese dell'anno?

Ecco tutti i bonus in arrivo nella busta paga di dicembre 2023.

Busta paga più ricca a dicembre 2023, ecco i bonus in arrivo

Nella busta paga di dicembre 2023 verranno inseriti tantissimi bonus e aumenti per i lavoratori legati a sgravi contributivi, maggiorazioni per chi lavora durante i giorni festivi e incremento dell'indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici.

Ma non solo: è in arrivo anche la tredicesima mensilità, che porterà più soldi sugli stipendi dei lavoratori.

Tutti questi bonus in busta paga - compresi anche gli eventuali premi produttività e fringe benefits - godranno di una tassazione agevolata: i datori di lavoro potranno erogare dei premi ai propri dipendenti fino a 3.000 euro lordi con tassazione al 5% anziché al 10%.

In particolare, nei fringe benefits sono inclusi i rimborsi relativi al pagamento delle bollette di luce e gas.

Busta paga dicembre, sgravi contributivi per i lavoratori

A partire dal mese di luglio 2023, inoltre, sono attivi numerosi sgravi contributivi a carico del lavoratore che consentono di ottenere importi più alti in busta paga: di quanto?

Lo sgravio fiscale - confermato anche nella bozza della Manovra 2024 - comprende diverse aliquote a seconda del settore lavorativo di riferimento:

• dal 9,19% (8,80% nel pubblico impiego) al 2,19% nel settore privato;

• l' 1,80% nel pubblico per gli stipendi il cui importo lordo non supera i 1.923 euro mensili;

• il 3,19% nel settore privato e il 2,80% nel pubblico per gli stipendi il cui importo lordo non supera i 2.692 euro.

Tali sgravi fiscali consentono - ai lavoratori con un reddito inferiore a 35mila euro - di ottenere aumenti in busta paga fino a 100 euro al mese.

Busta paga dicembre 2023, tredicesima e aumenti

Lo stesso sgravio fiscale descritto sopra si applica anche alla tredicesima mensilità, in arrivo nel mese di dicembre, ma con aliquote differenziati:

• 6,19% nel settore privato;

• 5,80% nel pubblico se la tredicesima non supera i 1.923 euro lordi,

• 6,80% nel pubblico, se la tredicesima non supera i 2.692 euro lordi.

Ciò si traduce, per i lavoratori che possiedono un reddito attorno ai 25mila euro, in un aumento di circa 40 euro.

Quanto guadagna chi lavora nei giorni festivi

Infine, non bisogna dimenticare gli aumenti in busta paga relativi a coloro che lavorano anche nei giorni festivi di dicembre 2023: rispetto allo scorso anno, ci son l'8 dicembre (venerdì), il 25 e 26 dicembre (lunedì e martedì) e il 1° gennaio che è lunedì.

Tutte queste festività cadono in giorni infrasettimanali, e ciò permette ai lavoratori di godere di un giorno di riposo regolarmente retribuito.

Per coloro che invece lavorano anche nelle giornate festive, sono previsti aumenti e maggiorazioni in busta paga in misura proporzionale a quanto riportato nei contratti collettivi.

Bonus per i dipendenti pubblici a dicembre 2023

Ma il bonus più ricco che verrà riconosciuto in busta paga a dicembre 2023 spetta ai dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato.

I beneficiari hanno diritto - come previsto dal decreto del 18 ottobre scorso - al pagamento di una "indennità di vacanza contrattuale riconosciuta nel 2023, pari allo 0,5% dello stipendio tabellare, viene incrementata di 6,7 volte arrivando così al 3,35%".

La misura dell'aumento dipende dal valore della retribuzione di partenza.