Stipendio insegnanti: in arrivo 124 euro in più in busta paga, ecco da quando arriveranno

Non solo insegnanti, ma diverse figure intorno al settore istruzione vedranno notevoli aumenti: ecco quali e di quanto saranno gli incrementi mensili visibili in busta paga

L'anno 2024 segna un momento significativo per il settore dell'istruzione e della ricerca in Italia. Con la firma definitiva del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il periodo 2019-2021, i dipendenti del settore, inclusi gli insegnanti, vedranno un incremento sostanziale nelle loro buste paga. Questo aumento è il risultato di un impegno congiunto tra il governo, l'Aran e le organizzazioni sindacali per valorizzare il lavoro dei professionisti dell'istruzione.

Quando ci sarà l'aumento in busta paga per i docenti

A partire da gennaio 2024, gli insegnanti italiani beneficeranno di un aumento medio di 124 euro al mese. Questo aumento riguarda 1.154.993 dipendenti del settore scuola e Afam, inclusi gli 850.000 insegnanti. Si tratta di un riconoscimento economico significativo che mira a premiare il loro ruolo fondamentale nella società e nell'economia italiana.

Non solo gli insegnanti, ma anche il personale Ata vedrà un incremento di 96 euro mensili, mentre per i Direttori dei servizi generali e amministrativi l'aumento sarà di 190 euro al mese. Anche per gli altri settori legati all'istruzione e alla ricerca, il contratto prevede aumenti salariali significativi, evidenziando l'importanza di tutti i ruoli all'interno del comparto.

Cosa cambierà per gli insegnanti, oltre allo stipendio

Oltre agli aumenti salariali, il nuovo contratto introduce importanti innovazioni, come la regolamentazione del lavoro agile per tutti i settori dell'istruzione e ricerca. Inoltre, definisce un nuovo ordinamento professionale per il personale ausiliario, amministrativo e tecnico delle scuole, delle università e delle accademie e conservatori, modernizzando e ottimizzando la gestione delle risorse umane in questi ambiti.

Leggi anche: Se hai uno stipendio da 1200 euro, ecco di quanto aumenta la busta paga nel 2024

Per quanto riguarda il personale degli enti di ricerca, il contratto prevede ulteriori definizioni relative all'ordinamento professionale e alle risorse aggiuntive per gli enti non vigilati dal Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur). Questo aspetto sottolinea l'attenzione rivolta a tutti i segmenti del settore dell'istruzione e della ricerca.

Le prospettive future per queste figure

Il presidente dell'Aran, Antonio Naddeo, ha sottolineato l'importanza di questo contratto come un passo cruciale verso il miglioramento delle condizioni lavorative nel settore. Secondo Naddeo, la firma del contratto non è solo un risultato di impegno congiunto e dialogo costruttivo, ma rappresenta anche l'inizio di un percorso di riforme necessarie per il futuro del settore.

Naddeo ha evidenziato l'obiettivo di continuare su questa strada riformatrice con il nuovo contratto per il periodo 2022-2024. L'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni è già al lavoro per assicurare che le future fasi di negoziazione portino a ulteriori miglioramenti significativi per tutti i lavoratori del settore. Questo contratto è visto come un segno tangibile dell'impegno del governo verso un sistema di istruzione e ricerca più forte, essenziale per la crescita e l'innovazione in Italia.

Come cambierà il settore dell'istruzione

L'aumento salariale previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore dell’istruzione e ricerca rappresenta un cambiamento positivo e atteso per migliaia di insegnanti e professionisti del settore in Italia. Oltre all'aspetto economico, le riforme e le innovazioni introdotte dal contratto testimoniano l'impegno del governo nel valorizzare e sostenere i lavoratori che rappresentano la colonna portante dell'educazione e della ricerca nel Paese. Con questi sviluppi, il settore è destinato a beneficiare di una maggiore efficienza, modernizzazione e riconoscimento del suo ruolo cruciale nella società italiana.

Leggi anche: Insegnanti, quanto guadagnano in Europa e confronto con gli stipendi italiani