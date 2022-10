Arrivano novità per la busta paga del mese di ottobre. Questa volta alcuni cittadini e categorie di lavoratori potranno ricevere lo stipendio in anticipo, già dal 21 ottobre, ma senza i 150 euro di bonus che erano stati promessi. Ecco perché.

Nello specifico, stiamo parlando degli stipendi che vengono erogati come ogni mese nei confronti dei docenti, degli insegnanti e del personale ATA per quanto riguarda la busta paga di ottobre.

Considerando, infatti, che il giorno 23 ottobre cade di domenica, è stato già valutato un anticipo dei pagamenti legati alla busta paga di questo mese.

In tal senso, gli stipendi saranno erogati già durante la giornata di venerdì 21 ottobre.

Ma dopo le belle notizie, ecco la stangata! Se alcuni lavoratori ATA e docenti erano già convinti di poter ricevere già nella busta paga di ottobre gli importi del bonus 150€ si sbagliavano di grosso.

Bisognerà infatti attendere almeno il prossimo mese, ovvero la busta paga di novembre, per poter ottenere i 150 euro in più sullo stipendio che erano stati promessi dal recente Decreto Aiuti ter.

Vediamo nel dettaglio tutte le novità sul pagamento anticipato della busta paga di ottobre e su quando arriveranno i 150 euro in più sullo stipendio.

Pagamenti anticipati per la busta paga di ottobre, ma solo per pochi fortunati

È chiaro che quando si parla di un anticipo dei pagamenti della busta paga non si possono intendere incluse tutte le categorie di lavoratori.

Questo perché i cittadini che svolgono la propria prestazione presso un’azienda oppure un datore di lavoro del settore privato saranno interessati dai pagamenti dello stipendio, con date variabili a seconda delle decisioni aziendali.

Invece, tra le categorie di lavoratori più fortunate sotto il punto di vista del calendario dei pagamenti della busta paga, ci sono sicuramente quelle legate agli insegnanti, ai docenti e al personale ATA.

Coloro che svolgono un’attività di lavoro presso il contesto scolastico, infatti, potrebbero spesso ricevere gli importi della busta paga, come quella di ottobre, in netto anticipo rispetto a tutti gli altri cittadini, anche quasi due settimane prima.

È il caso, quindi, dei pagamenti anticipati per l’erogazione dello stipendio di ottobre, i quali saranno quindi corrisposti verso il personale scolastico, docenti ed insegnanti già a partire dalla mattinata del giorno venerdì 21 ottobre, in quanto il 23 cade invece di domenica.

Ma chi sono i lavoratori che potranno ricevere la busta paga di ottobre in anticipo? Si tratta delle seguenti categorie:

personale scolastico ATA;

docenti e insegnanti.

In questa platea di soggetti che potranno avere l’opportunità di ottenere i pagamenti dello stipendio di ottobre in anticipo, non si intendono soltanto inclusi quei lavoratori che hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato ma anche quelli con un contratto a tempo determinato.

Busta paga ottobre anticipata, ma senza indennità 150€: i motivi

Secondo le prime indicazioni che erano state fornite da parte del Governo poteva essere plausibile che il famoso bonus 150 euro che era stato introdotto dal Decreto Aiuti ter, sarebbe stato erogato già nella busta paga di ottobre.

Tuttavia, con la notizia di un anticipo dei pagamenti degli stipendi al 21 ottobre per tutto il personale ATA e i docenti, arriva anche una brutta notizia: il bonus 150€ non ci sarà per i lavoratori del settore scuola almeno fino a novembre.

L’indennità dei 150€ arriverà quindi con la busta paga di fine novembre, in maniera automatica. Ciononostante, vale la pena fare alcune precisazioni così da chiarire chi saranno effettivamente i fortunati che potranno ricevere i 150€ in busta paga.

In ottemperanza a quanto stabilito dal decreto Aiuti ter, l’indennità dei 150 euro sarà erogata automaticamente sulla busta paga del personale scolastico che ha una retribuzione imponibile fino a 1.538 euro.

In linea generale, in questo caso il limite reddituale è stato fissato non più a 35.000 euro com’era stato per il bonus 200€, bensì 20 mila euro all’anno.

Come controllare importi della busta paga di ottobre e data dei pagamenti

Se si rientra nella categoria di fortunati che potranno ricevere la busta paga di ottobre già a partire dal giorno 21 di questo mese, è importante anche sapere come controllare autonomamente gli importi dei pagamenti dello stipendio nonché il calendario preciso della busta paga.

A questo proposito, per tutto il personale scolastico, inclusi sia docenti che lavoratori ATA, sarà possibile verificare la propria busta paga di ottobre, in cui non ci saranno i 150 euro di indennità, accedendo al portale online ufficiale di NoiPA, mediante le proprie credenziali SPID.

Navigando poi all’interno della pagina personale, sarà possibile accedere alla sezione dedicata agli stipendiali, per poi visualizzare i contratti di lavoro attivi e consultare gli ordini di pagamento.

In questo modo, quindi, sarà possibile non soltanto vedere quale sarà la data in cui saranno messi in essere i pagamenti della busta paga di ottobre, ma anche visualizzare gli importi degli stipendi.