Busta paga più alta nel 2024? Non per tutti è così: ecco chi sarà beffato

In arrivo una busta paga più alta da gennaio 2024: una bellissima notizia, sì, ma non sarà così per tutti, anzi. Ecco chi non trarrà vantaggio da questa nuova disposizione

L'annunciata riforma dell'IRPEF e il taglio al cuneo fiscale sono stati accolti con entusiasmo dai contribuenti italiani, promettendo stipendi più sostanziosi in modo permanente nel corso del tempo. Tuttavia, non tutti i contribuenti italiani trarranno vantaggio in egual misura da queste modifiche, soprattutto per tutte quelle persone che si trovano al di sopra di determinate soglie di reddito.

Quanto aumenta la busta paga nel 2024

La recente riforma dell'IRPEF e il taglio al cuneo fiscale rappresentano cambiamenti significativi nel panorama fiscale italiano, mirati a incrementare il potere d'acquisto dei lavoratori. Queste modifiche, applicate a partire dal 1° gennaio, prevedono una riduzione delle aliquote IRPEF e uno sgravio contributivo, con l'obiettivo di aumentare la busta paga netta dei dipendenti.

In particolare, i lavoratori con redditi fino a 25.000 euro godranno di uno sgravio del 7%, mentre per quelli con redditi fino a 35.000 euro lo sgravio sarà del 6%. Questo dovrebbe tradursi in un incremento dello stipendio netto che, a seconda del reddito annuo, potrebbe variare da un minimo di 100 euro a un massimo di 260 euro all'anno.

Aumento sì, ma non per tutti

La recente finanziaria ha infatti introdotto uno sgravio contributivo a favore dei lavoratori con redditi fino a 25.000 euro (7%) e fino a 35.000 euro (6%). Tuttavia, superata la soglia dei 35.000 euro lordi, questo beneficio si annulla. Un incremento anche minimo della busta paga oltre questa soglia può comportare una perdita fino a 1.100 euro.

Di conseguenza, chi percepisce oltre 2.692 euro lordi mensili, circa 2.000 euro netti, non beneficia di questo vantaggio. La riforma dell'Irpef, attuata dal 1° gennaio 2024, riduce le aliquote da quattro a tre, offrendo benefici fiscali a tutti i contribuenti. Un lavoratore con reddito di 20.000 euro lordi godrà di un risparmio di circa 100 euro annui, pari a poco più di 8 euro mensili.

Per un reddito di 25.000 euro, il risparmio annuo sarà di circa 200 euro, mentre per i redditi superiori a 28.000 euro, il vantaggio fiscale arriva a 260 euro. Questa riforma rappresenta un passo significativo verso un sistema fiscale più equilibrato, offrendo un sollievo concreto per i lavoratori a basso e medio reddito, ma con impatti limitati per coloro che si trovano in fasce di reddito più elevate.

Detrazioni e deduzioni: chi vince e chi perde

I lavoratori con un reddito fino a 15.000 euro beneficeranno di un aumento della no tax area fino a 8.500 euro e di un incremento della detrazione per il lavoro dipendente da 1.880 a 1.955 euro. D'altra parte, per chi guadagna più di 50.000 euro, il vantaggio fiscale potrebbe essere annullato.

Il governo ha infatti previsto un taglio lineare di 260 euro alle detrazioni al 19%, escludendo solo alcune voci specifiche. Pertanto, chi usufruisce di detrazioni non comprese in queste eccezioni dovrà sostenere un costo aggiuntivo di 260 euro, neutralizzando i benefici della riforma fiscale.

La riforma dell'IRPEF e il taglio al cuneo fiscale sono passi importanti verso il miglioramento della situazione finanziaria dei lavoratori italiani. Tuttavia, è cruciale essere consapevoli che i benefici variano in base al reddito. Mentre i lavoratori con stipendi più bassi vedranno un aumento significativo nelle loro buste paga, per coloro che superano certi livelli di reddito, la situazione potrebbe non essere altrettanto vantaggiosa.

