Busta paga più ricca: è quello che succederà a giugno di questo anno, ma non solo, per tantissimi lavoratori! Si tratta, infatti, della possibilità di accedere ad uno stipendio più alto grazie alla quattordicesima mensilità in busta paga sia per giugno che per luglio. Ma attenzione! Soltanto alcune categorie di lavoratori potranno ottenere l’aumento della busta paga.

Proprio per questo motivo, al fine di comprendere effettivamente chi sono i lavoratori più fortunati che potranno addirittura accedere ad un aumento della busta paga di giugno e di luglio, è importanti innanzitutto chiarire come funziona la quattordicesima mensilità in busta paga.

In questo modo, infatti, sarà quindi possibile capire quando potrà essere riconosciuta in busta paga la quattordicesima e chi sono i fortunati che potranno riceverla già per gli stipendi di giugno e luglio di quest’anno.

Dunque, a questo proposito, all’interno del seguente articolo, si andranno a rispondere a tutte le principali domande che i lavoratori si stanno ponendo al fine di comprendere chi sono i fortunati che potranno ricevere a tutti gli effetti una busta paga più ricca per i prossimi due mesi estivi.

In tal senso, nei prossimi paragrafi, si andranno a chiarire gli aspetti legati a chi spetta la quattordicesima mensilità sullo stipendio e, quindi, l’aumento della busta paga; ma anche come saranno calcolati gli importi legati all’aumento di busta paga 2022 e come questa sarà tassata.

Novità stipendi: a giugno aumenti busta paga con la quattordicesima!

Si ritorna a parlare dell’aumento in busta paga. Questa volta, tuttavia, non si tratta di bonus e indennità onnicomprensive una tantum a cui siamo stati abituati durante i precedenti due anni segnati dalla pandemia e dall’emergenza del Coronavirus.

Infatti, mentre si sente sempre più parlare di un’ipotetica busta paga più ricca per i mesi di giugno e di luglio, sono ancora tantissimi i lavoratori che in realtà non hanno realmente capito di cosa si tratta e se potranno effettivamente ricevere anche loro un importo maggiorato sul proprio stipendio.

Bisogna quindi chiarire un primo grande punto, ovvero: l’aumento di busta paga previsto per giugno e luglio di quest’anno si riferisce all’applicazione e all’erogazione della cosiddetta quattordicesima mensilità.

Si tratta, per chi ancora non lo sapesse, di un importo aggiuntivo che va ad integrarsi agli importi legati alla retribuzione ordinaria percepita da alcune categorie di lavoratori che hanno un contratto di lavoro dipendente subordinato.

Quindi, basta lasciarsi andare dall’entusiasmo di poter ricevere un aumento in busta paga già per il mese di giugno, e andiamo ad approfondire ulteriormente quali sono le effettive categorie di lavoratori che potranno ricevere la busta paga più ricca grazie a questi aumenti.

A chi spettano gli aumenti di busta paga con la quattordicesima?

Aumenti in busta paga sì, ma non per tutti! È bene sottolineare immediatamente questo aspetto, in quanto molto spesso le notizie legate alla possibilità di accedere ad una busta paga più ricca fanno in modo che tantissimi lavoratori si lascino andare a facili entusiasmi che purtroppo andranno a scontrarsi con la dura verità.

Quando si parla di quattordicesima mensilità e quindi degli aumenti in busta paga che ne derivano, questa grande possibilità purtroppo non vedrà coinvolta tutta la platea di lavoratori dipendenti che a fine mese percepiscono lo stipendio.

È questo uno degli aspetti che differenzia maggiormente gli aumenti in busta paga derivanti dall’erogazione della quattordicesima mensilità di giugno e di luglio 2022 rispetto a quelli che invece potranno essere percepiti e riconosciuti attraverso l’applicazione della ordinaria tredicesima.

Quest’ultima, infatti, offre la possibilità di ricevere una busta paga più ricca a tutti i lavoratori, in maniera universale, al contrario della quattordicesima, la quale rappresenta invece una misura non sempre obbligatoria, ma che dipende dalla tipologia di contratto collettivo nazionale che regola la prestazione lavorativa di ciascun soggetto.

Inoltre, a titolo esemplificativo si può quindi confermare che tra i lavoratori più fortunati che a giugno e a luglio riceveranno la busta paga più ricca grazie alla quattordicesima mensilità, vi sono i lavoratori che appartengono ai seguenti settori, regolati con l’apposito contratto collettivo nazionale di lavoro:

Settori degli autotrasporti, della logistica e dell’edilizia;

Settore delle pulizie e dei multiservizi;

Settore alimentare;

Settore farmaceutico;

Settore terziario, della mobilità e del turismo;

Settore del commercio;

Settore legato alle operazioni agricole e dei florovivaisti.

Tuttavia, al fine di assicurarsi di rientrare effettivamente nella categoria di fortunati che potranno avere l’aumento in busta paga si consiglia sempre di consultare la propria busta paga e il contratto di lavoro che regola la prestazione.

Gli esclusi dall’aumento di busta paga: chi non riceve lo stipendio più alto

Un ulteriore aspetto da sottolineare per chiarire effettivamente chi saranno i fortunati che potrebbero ricevere gli aumenti della busta paga riguarda le categorie di lavoratori considerate escluse dalla ricezione di uno stipendio più alto.

Infatti, va specificato che la busta paga più ricca attraverso la quattordicesima mensilità non sarà sicuramente riconosciuta verso quei lavoratori che rientrano nella categoria di dipendenti pubblici. Questo perché tale misura economica riguarda soltanto i contratti che riguardano il lavoro rientrante nel settore privato.

Inoltre, occorre anche evidenziare che non potranno accedere all’aumento in busta paga neanche quei lavoratori che rientrano nella categoria di lavoratori domestici, quali ad esempio le badanti oppure le colf.

Allo stesso tempo, a giugno e luglio non potranno avere una busta paga più ricca neanche i lavoratori che svolgono una prestazione come metalmeccanici oppure come lavoratori appartenenti all’industria tessile o anche coloro che svolgono lavoro presso una banca.

Gli importi della busta paga più ricca: il calcolo dell’aumento!

Aumenti in busta paga a giugno e luglio per alcuni lavoratori, dunque, ma come si calcolano gli importi dello stipendio più ricco?

Il metodo di calcolo che viene adoperato al fine di identificare gli importi della nuova busta paga è piuttosto semplice, ma tuttavia dipende fortemente dalla situazione lavorativa e dalla retribuzione di ciascun lavoratore.

A questo proposito, occorre anche precisare che la quattordicesima mensilità rappresenta un trattamento differito, ovvero che viene maturato di mese in mese da parte del lavoratore, che potrà poi ricevere l’importo complessivo attraverso un’unica soluzione che aumenta la busta paga.

Dunque, il valore della quattordicesima corrisponde a tutti gli effetti ad un dodicesimo della retribuzione lorda annuale del lavoratore, esclusivamente in quei casi in cui il periodo effettivo lavorato è pari ad un anno.

Mentre, per quanto riguarda coloro che svolgono un’attività lavorativa ridotta, che non ricopre quindi tutto l’anno, sarà calcolato sulla base dei mesi che sono stati lavorati.

Quando si riceverà l’aumento di busta paga? Le date ufficiali

Aumenti in busta paga sì, ma quando arrivano? Una volta compreso chi riceverà un incremento degli importi dello stipendio, è il momento di capire ora quali saranno le date ufficiali in cui i cittadini potranno ricevere a tutti gli effetti un aumento della busta paga attraverso l’erogazione della quattordicesima mensilità.

A questo proposito, quindi, la data dei pagamenti legati all'aumento della busta paga sarà fortemente influenzata dalla tipologia di contratto collettivo nazionale del lavoro che è stato stipulato verso ciascun lavoratore.

Quindi, nel caso ad esempio dei lavoratori che appartengono all’ambito dell’alimentare, sarà necessario attendere il giorno del 31 luglio per poter effettivamente vedere la corresponsione della quattordicesima mensilità. Oppure, per chi lavora nell’ampio del settore turistico o del commercio, l’aumento della busta paga avverrà entro il primo luglio.