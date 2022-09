È ormai ufficiale: per tutte le donne lavoratrici che rientrano dal lavoro dopo aver usufruito del congedo di maternità, arriva una busta paga molto più ricca.

È questa una delle principali misure che sono state predisposte dalla Legge di Bilancio 2022, che prese l’applicazione di un esonero INPS pari al 50% per un intero anno.

Questo intervento coinvolgerà, quindi, esclusivamente quelle madri che svolgono una prestazione che rientra in quelle del settore privato e che rientrano a lavoro dopo aver beneficiato già dei mesi di maternità obbligatoria.

In questo senso, la busta paga sarà molto più ricca grazie allo sconto sulla trattenuta contributiva che viene applicata a loro carico, come di consueto.

Vediamo, quindi, a chi spetterà la busta paga più ricca dopo i mesi di maternità e quali sono i requisiti per ricevere lo stipendio più alto per le mamme.

Quella dell'applicazione dell’esonero contributivo nei confronti delle neo-mamme, ovvero di quelle donne lavoratrici che hanno appena terminato il loro periodo di fruizione del congedo di maternità, non rappresenta di per se una vera e propria novità.

Infatti, è stata la Manovra finanziaria di quest’anno a provvedere all’introduzione dei nuovi meccanismi di decontribuzione dovuti da parte delle madri che svolgono una prestazione nel settore privato, che corrisponde ad uno sgravio INPS pari ad una percentuale del 50 per cento.

Si tratta, tuttavia, di un beneficio che potrà essere riconosciuto verso queste neo-mamme esclusivamente per una durata massima di 12 mesi, a partire dalla data in cui la madre ritorna a lavorare, dopo aver potuto fruire dei mesi di congedo di maternità obbligatorio, previsti dalla legge.

Vale la pena di sottolineare, a proposito della busta paga più ricca che potrà essere erogata verso le lavoratrici neo-mamme, che resterà invece identica l’aliquota di computo ai fini pensionistici. Nello specifico, l’esecutivo ha confermato la percentuale del 33% dell’imponibile di aliquota.

Per altre informazioni sui diritti delle madri a lavoro, leggi anche: Si può avere il congedo di maternità solo dopo il parto? Cosa c’è da sapere.

Dunque sono state ormai ufficializzate le buone notizie per le donne lavoratrici che terminano il periodo del congedo di maternità e che rientrano a lavoro. Ma ora è il momento di domandarsi effettivamente: chi sono le neo-mamme che potranno ricevere la busta paga più ricca?

In tal senso, così come avviene per tantissimi altri benefici e misure, quando si parla dello stipendio più alto che spetta alle neo-mamme diventa essenziale far in modo di assicurarsi che queste continuino a rispettare determinati requisiti.