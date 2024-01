Quando arriva la pensione a febbraio 2024: ecco il calendario dei pagamenti

Quando si riceverà la pensione a febbraio e quali sono i principali cambiamenti in vista per i prossimi mesi: ecco cosa sapere.

Il mese di febbraio 2024 segna una tappa importante per i pensionati italiani. Dopo gli assegni più ricchi di gennaio, il 1° febbraio vedrà l'accredito delle nuove pensioni.

Calendario di pagamento: accrediti bancari e ritiro in contanti

Per i pensionati che ricevono la pensione tramite accredito bancario o postale, l'accredito sarà effettuato il 1° febbraio 2024. Coloro che invece optano per il ritiro in contanti presso le Poste Italiane dovranno seguire un calendario specifico, che si estende dal 2 all'8 febbraio. Quest'organizzazione, basata su un ordine alfabetico del cognome, è pensata per prevenire assembramenti e garantire un servizio efficiente.

I pensionati che ritirano la pensione in contanti presso le Poste Italiane dovranno attenersi al seguente calendario:

• A – B: Venerdì 2 febbraio 2024

• C – D: Sabato 3 febbraio 2024 (solo mattina)

• E – K: Lunedì 5 febbraio 2024

• L – O: Martedì 6 febbraio 2024

• P – R: Mercoledì 7 febbraio 2024

• S – Z: Giovedì 8 febbraio 2024

Ricalcolo delle ritenute

I pensionati possono consultare e scaricare i cedolini delle pensioni Inps online attraverso Spid, Cie, o Cns. Questo servizio consente di accedere a tutte le informazioni relative alla propria pensione, inclusi i dettagli dei pagamenti e delle eventuali trattenute.

A fine 2023, è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative all'anno fiscale. Questo può comportare delle variazioni nelle rate di pensione di gennaio e febbraio 2024, soprattutto se le ritenute applicate mensilmente nel corso del 2023 sono state inferiori a quanto dovuto su base annua. In caso di debiti, l'INPS procederà con le trattenute sui ratei pensionistici fino all'estinzione del debito.

Regolazioni fiscali per i pensionati con reddito inferiore a 18mila euro

Per i pensionati con un importo annuo dei trattamenti pensionistici fino a 18mila euro, la rateazione del debito fiscale superiore a 100 euro viene estesa fino alla mensilità di novembre, come previsto dalla legge. Ciò consente una maggiore flessibilità nel gestire le variazioni fiscali.

Le prestazioni pensionistiche fiscalmente imponibili subiranno, anche nel mese di febbraio, le trattenute relative all’IRPEF e alle addizionali regionali e comunali del 2023. Queste ultime vengono recuperate in 11 rate, da gennaio a novembre dell’anno successivo.

Leggi anche: Pensione di reversibilità a rischio, in questi casi scatterà l’addio: cosa sta succedendo

Cambiamenti fiscali in arrivo

Le somme conguagliate nel corso dell'anno, risultanti dalle variazioni fiscali applicate alle pensioni, verranno ufficialmente certificate nella Certificazione Unica 2024. Esso fornisce un quadro dettagliato delle somme ricevute e delle tasse già versate, garantendo trasparenza e chiarezza nelle dichiarazioni fiscali.

È importante sottolineare che non tutte le prestazioni pensionistiche sono soggette a tassazione. In particolare, le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, insieme ad altre categorie esenti per specifiche motivazioni, come la detassazione per residenza all'estero, non subiranno trattenute fiscali. Questo esonero si applica sia alle ritenute IRPEF che alle addizionali regionali e comunali.

Un cambiamento significativo è previsto a partire da aprile 2024, quando entreranno in vigore le nuove disposizioni fiscali relative alle pensioni. Queste modifiche, introdotte dal decreto legislativo n. 216 del 31 dicembre 2023, comporteranno un adeguamento delle pensioni ai nuovi scaglioni di reddito e alle relative aliquote. Questa revisione fiscale avrà anche un impatto retroattivo, includendo il conguaglio riferito ai mesi precedenti l'entrata in vigore del decreto, garantendo così un adeguamento equo e progressivo alle nuove norme fiscali.

Leggi anche: Bonus 1.000 euro per anziani non autosufficienti: a chi spetta la prestazione universale