Sei prossimo alla pensione? Allora molto probabilmente ti interesserà sapere quali sono state le ultime novità introdotte per la misura dell’Ape Sociale.

Infatti, per mezzo della circolare numero 62 del 25 maggio 2022, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha fornito alcuni chiarimenti per quanto riguarda le novità che sono state introdotte dal Governo.

Insomma, come forse già saprai, con il 2022 la misura dell’Ape Sociale è stata oggetto di importanti cambiamenti e, di conseguenza, è bene che coloro che sono prossimi alla pensione ne siano a conoscenza.

Tali cambiamenti riguardano diverse tematiche quali la condizione di disoccupazione oppure le categorie di lavoratori che vengono ammessi alla misura.

Insomma, numerose novità che dopo le modifiche apportate dal Governo non sono state comprese a pieno e, per questo motivo, è sceso in campo l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Attenzione: per mezzo della circolare, l’INPS ha anche chiarito quali sono le istruzioni nuove per presentare la domanda per ottenere l’Ape Sociale!

Sei curioso di scoprire quelle che sono le novità previste per la misura? Allora non perderti questo articolo interamente dedicato a questo tema!

Cambia l’Ape Sociale: ecco tutte le novità spiegate dall’INPS!

Come sappiamo, la Legge di Bilancio 2022 ha apportato delle importanti modifiche alla misura dell’Ape Sociale, che consente l’accesso anticipato alla pensione per determinate categorie di lavoratori.

Ebbene, come abbiamo anticipato nel corso dell’introduzione di questo articolo, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha deciso di predisporre una lista contenente quelle che sono le modifiche maggiormente rilevanti che riguardano principalmente lo stato di disoccupazione e l’aggiunta di nuovi lavoratori che possono godere del beneficio.

Ma quali sono queste novità? Andiamo a scoprirle subito insieme!

Prima di tutto devi sapere che, a partire dal 1° gennaio 2022 non sussiste più il requisito che annunciava che bisognava aspettare tre mesi dalla fine della NASpI per accedere all’Ape Sociale.

Si tratta di una novità davvero importante per tutti coloro che rientrano nella categoria dei lavoratori dipendenti e che erano stati licenziati contro la loro volontà.

Ci teniamo a specificare “contro la loro volontà” in quanto la NASpI è una misura che viene accordata esclusivamente a coloro che perdono il lavoro contro il loro volere.

Alcuni esempi possono essere coloro che subiscono un licenziamento, sia individuale o collettivo, oppure chi rassegna le dimissioni per giusta causa.

Allo stesso modo possono accedere alla misura coloro che non vengono rinnovati dopo la scadenza di un contratto a tempo determinato.

Attenzione: nei tre anni precedenti alla cessazione del rapporto queste persone devono aver lavorato per almeno 18 mesi.

Ma le novità non sono certo finite qui, come già avrai compreso!

Infatti, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha anche pubblicato l’elenco aggiornato di coloro che possono accedere alla misura dell’Ape Sociale dopo le modifiche apportate dal Governo Draghi.

Insomma, numerose le novità delle quali si parla nella circolare numero 62 del 25 maggio 2022. Pertanto, è necessario andare ad approfondire quelle che sono le ultime novità previste dall’istituto Nazionale di Previdenza Sociale e tutto ciò che riguarda i nuovi modelli previsti per presentare la domanda della misura.

Rivoluzione all’Ape Sociale! Cambiano le norme sulla disoccupazione e non solo!

Come abbiamo sottolineato, le novità sono decisamente importanti e, di conseguenza, è bene fornire una panoramica chiara delle stesse.

In questo modo tutti coloro che si trovano prossimi alla pensione e sono intenzionati ad accedervi per mezzo dell’Ape Sociale sapranno quali sono le nuove regole previste dal Governo.

Ebbene, ma fino a quando saranno attive tali norme?

Come sappiamo, siamo in attesa di una riforma delle pensioni da parte del Governo Draghi.

Insomma, possiamo affermare che il Covid-19 e la Guerra nata tra Russia e Ucraina hanno cambiato in maniera radicale quelle che sono le priorità del Governo.

Di conseguenza, ci dobbiamo attenere a quelle che sono, ad oggi, le scadenze per le diverse misure relative al pensionamento anticipato, senza però escludere la possibilità che queste possano cambiare con il tempo.

Dunque, quando parliamo dell’Ape Sociale facciamo riferimento ad una misura che è ancora in fase di sperimentazione e lo sarà fino alla fine dell’anno.

Di conseguenza, possiamo dire che, ad oggi, la scadenza per l’accesso all’Ape Sociale è fissata al 31 dicembre 2022 e che tutti coloro che otterranno i requisiti entro quest’anno potranno beneficiarne.

Attenzione: per mezzo di questa misura è possibile accedere alla pensione all’età di 63 anni, senza dover attendere la pensione di vecchiaia.

Ma quali sono state le principali novità per quanto concerne l’Ape Sociale? Andiamo a scoprirle nei prossimi paragrafi!

Cambia tutto dell’Ape Sociale: le novità sullo stato di disoccupazione!

Come abbiamo sottolineato più volte, il Governo Draghi è intervenuto con la Legge di Bilancio 2022 a modificare alcuni dei requisiti necessari per l’accesso all’Ape Sociale.

Ebbene, una delle novità maggiormente rilevanti riguarda lo stato di disoccupazione.

Infatti, il Governo ha sancito che non sarà più necessario aspettare il periodo di tre mesi dalla fine della NASpI per avere accesso all’Ape Sociale.

Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2022 possono accedere alla misura che garantisce un anticipo pensionistico tutti coloro che si trovano in stato di disoccupazione e percepiscono la NASpI.

Come abbiamo sottolineato anche in precedenza, non tutti i disoccupati italiani possono percepire questa indennità di disoccupazione.

Infatti, per avere accesso alla NASpI è necessario che il lavoratore sia stato licenziato contro la sua volontà. Di conseguenza, facciamo riferimento ad un licenziamento da parte del datore di lavoro, valido anche nel caso di licenziamento collettivo, dimissioni per giusta causa, scadenza del termine del contratto ed, infine, risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Condizione necessaria per l’accesso all’Ape Sociale è che le persone disoccupate abbiano lavorato per almeno 18 mesi nei tre anni precedenti alla disoccupazione.

Nuovi lavoratori ammessi per l’Ape Sociale! Ecco le ultime notizie dell’INPS!

Ma non solo i lavoratori che si trovano in stato di disoccupazione potranno beneficiare dell’Ape Sociale! Infatti, secondo quanto stabilito dalla misura, l’anticipo pensionistico spetta anche a coloro che svolgono mansioni gravose.

Attenzione: per accedere all’Ape Sociale tale mansione gravosa dovrà essere stata svolta da almeno sette anni negli ultimi 10 oppure per almeno 6 anni negli ultimi 7.

Ebbene, sono aumentate le professioni che vengono considerate gravose, come previsto dalla classificazione ISTAT e come contenuto nella circolare numero 62 del 2022.

Nuovi modelli per richiedere l’Ape Sociale! Ecco come funzionano!

L’ultima delle novità che abbiamo visto parlando della circolare dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale riguarda la domanda per accedere all’Ape Sociale.

Per trovare il modulo di accesso alla prestazione bisognerà recarsi sul sito dell’INPS, accedere per mezzo delle proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) ed andare nella sezione dedicata alle prestazioni.

In tale sede sarà possibile trovare la sezione dedicata all’Ape Sociale- anticipo pensionistico.

Insomma, le domande sono state ufficialmente riaperte e, di conseguenza, se sei in possesso dei requisiti per poter beneficiare dell’Ape Sociale non ti resta che inviare la tua entro le scadenze previste: 15 luglio 2022 e 30 novembre 2022.