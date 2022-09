Cosa accadrà in Italia alla misura del Reddito di Cittadinanza è ancora tutto da definire. Infatti, in seguito alle elezioni del 25 settembre e alla vittoria di Giorgia Meloni, non ci è ancora chiaro quello che ne sarà del nostro RdC.

Tuttavia, oggi vogliamo parlare di un caso di un altro Paese, che ha deciso di rafforzare il più possibile il suo Reddito di Cittadinanza.

Parliamo della Germania che, dopo anni di reddito minimo garantito, ha deciso di creare un suo Reddito di Cittadinanza ad hoc.

In questo modo si potrà anche valutare l’impatto che questa nuova misura avrà sui cittadini tedeschi. Insomma, è sempre importante prendere spunto e analizzare quelle decisioni che possono essere virtuose anche nel nostro Paese.

Dunque, come abbiamo affermato in precedenza, la Germania ha deciso di passare dal reddito minimo garantito (in vigore da 17 anni) al Reddito di Cittadinanza, che partirà il 1° gennaio 2023.

Se in Italia da gennaio i beneficiari del RdC si potrebbero trovare senza misura, in Germania questa arriverà.

Ma vuoi scoprire quali sono le principali novità? La Germania ha deciso di puntare molto su questo nuovo Reddito di Cittadinanza, aumentando l’importo e potenziando la misura.

Andiamo a scoprire nel dettaglio qual è il piano della Germania sul Reddito di Cittadinanza a partire dal 1° gennaio 2023.

Reddito di Cittadinanza aumenta in Germania: ecco chi ne avrà diritto

Prima di capire quanto la Germania si è posta come obiettivo di dare (in termini economici) a coloro che percepiranno il nuovissimo Reddito di Cittadinanza, andiamo s scoprire quali sono i requisiti di accesso.

Partiamo dal presupposto che in Germania, come anche in Italia, l’obiettivo della misura è quello di aiutare le persone che si trovano in una situazione economica avversa.

Ebbene, in Germania è stata anche identificata una procedura semplificata che possa garantire l’accesso agli inabili al lavoro, agli under 15 e gli over 65.

Tuttavia, possono ricevere il nuovo Reddito di Cittadinanza anche coloro che sono abili al lavoro.

Insomma, i requisiti essenziali possiamo riassumerli in due punti: il Reddito di Cittadinanza tedesco sarà dato a coloro che hanno un vero bisogno economico e non percepiscono indennità da parte di altri Stati.

È importante specificare il secondo punto in quanto il Reddito di Cittadinanza sarà aperto anche ai cittadini stranieri, purché in possesso di un permesso di soggiorno.

Come avrai notato, non è stato identificato un limite di anni nei quali devi essere in un Paese per poter beneficiare della misura.

Quali sono gli importi del Reddito di Cittadinanza in Germania? Scattano gli aumenti

Per quale ragione parliamo di aumenti? Cosa sta succedendo in Germania?

Come abbiamo affermato in precedenza, attualmente la Germania sta utilizzando un’altra misura, chiamata reddito minimo garantito o Hartz-IV.

Per mezzo di questa misura coloro che sono in una situazione di difficoltà economica possono percepire 449 euro a persona.

Eppure, la misura sta per subire un incremento a causa del passaggio al Reddito di Cittadinanza, dove l’aumento sarà di 53 euro.

Infatti, da gennaio 2023, quando entrerà in vigore il Reddito di Cittadinanza tedesco, l’importo sarà di 502 euro al mese.

Ebbene, in media possiamo affermare che si tratta dello stesso importo medio che viene erogato in Italia, anche se noi abbiamo la possibilità di farlo aumentare a 780 euro quando la persona richiedente la misura si trova in affitto.

Ma questo non vuol dire che l’importo tedesco sia basso, anzi.

Infatti, in Germania i soldi che vengono erogati a favore delle famiglie bisognose che hanno anche dei figli sono molto più alti rispetto all’Italia.

In poche parole, una famiglia con figli, sommando i diversi incentivi per la famiglia e figli a carico, può ricevere ben 1.700 euro di Reddito di Cittadinanza.

Gli obiettivi del Reddito di Cittadinanza tedesco: ecco quali sono

Ora che abbiamo capito come funziona il nuovo Reddito di Cittadinanza che entrerà in vigore a gennaio in Germania, andiamo a scoprire i suoi obiettivi.

Ebbene, come in Italia, l’obiettivo principale della misura è quella di aiutare economicamente coloro che si trovano in una situazione di difficoltà economica, solitamente dovuta all’assenza di un lavoro.

Tuttavia, il fine del Reddito di Cittadinanza è quello che in Italia non è stato raggiunto: il reinserimento nel mondo del lavoro.

Proprio per questo motivo la Germania ha stilato una lista delle politiche attive per la ricerca del lavoro, in modo da accompagnare i percettori in questa ricerca.

Inoltre, in Germania verranno stanziati anche dai 150 euro ai 75 euro al mese da investire all’interno di corsi di formazione.

