Ecco come salvare la pensione con un cambio lavoro, 2 soluzioni che pochi conoscono 

Pensione e lavoro dovrebbero andare a braccetto, camminare di pari passo, ma spesso non è così. Nel corso della carriera lavorativa, potrebbe capitare di dover cambiare lavoro abbracciare nuove sfide, nuovi orizzonti, scelte proiettate verso un futuro migliore. Tuttavia, decisioni sbagliate rischiano di minare l’assetto pensionistico. Ecco, perché, cercheremo di capire cosa controllare prima di cambiare lavoro.

Il colosso Amazon nel periodo di settembre ha richiesto una ricerca di mercato a Morning Consultant, nella quale è emerso che un cittadino italiano su un media di quattro ha avviato un nuovo progetto, orientato verso la ricerca di una nuova attività lavorativa. E, ancora, dall’indagine è affiorato che il 72% dei cittadini sono insoddisfatti del lavoro svolto, per cui vorrebbe essere impiegati altrove in altri settori.

In questo contesto, non sono emerse preoccupazioni per il futuro pensionistico, insomma nessuna particolare apprensione per la propria pensione. D’altra parte, non si può nascondere che l’aspetto previdenziale ha assunto nel corso degli anni un ruolo marginale, specie nell’atto di un cambio di occupazione.

In realtà non dovrebbe essere così, anzi il lavoratore prima di procedere con l’impegno con il nuovo “datore di lavoro” e, quindi, predisporsi alla sigla del contratto dovrebbe valutare nel complesso la nuova opportunità lavorativa e non soffermarsi solo sull’aspetto monetario legato prettamente alla retribuzione.

In questi casi, spesso l’aspetto previdenziale passa in sordina, senza essere neanche nominato. In altre parole, non vengono prese in considerazioni le probabili ripercussioni del cambio lavoro sulla pensione.

Alla fine dei giochi l’assegno pensione non supera i mille euro mensili. Questo è l’importo erogato dall’INPS secondo le ultime stime dell’ISTAT rapportate a un pensionato su tre. Numeri catastrofici vengono registrati per le lavoratrici dove le paghe sono inferiori, senza escludere la presenza di una carriera lavorativa discontinua segnata da intervalli di maternità, assistenza e così via.

Ecco come salvare la pensione con un cambio lavoro, 2 soluzioni che pochi conoscono

L’aspetto maggiormente rilevante ricade sulla previdenza complementare, sulla rendita mensile collegata alla vera pensione. Ecco, perché, la prima questione importante da affrontare nell’immediato ruota sulla contribuzione da versare nel Fondo complementare.

Il discorso è sempre incentrato sull’aspetto della tempestività. Infatti, iniziando un percorso da giovani, il primo vantaggio che si ottiene è quello di costruire un’ottima base integrativa con una gestione di costi più sopportabile, meno onerosa su diversi punti di vista.

Occorre, sottolineare che la previdenza complementare rientra perfettamente in una branchia flessibile, ma soprattutto, volontaria.

Da giovane appare molto più semplice risparmiare, investire proiettare e visualizzare un futuro pensionistico concreto. L’obbiettivo è più facile e non incide eccessivamente nella vita quotidiana.

Ecco, perché, spesso gli esperti consigliano d'iniziare ad accantonare piccole cifre. Oltre tutto va considerato il beneficio fiscale, specie tenendo conto che fino al valore di 5.164 euro all’anno rientrano nel quadro delle spese deducibili.

È bene comprendere che l’investimento porta a sottoscrivere un Fondo pensione o, ancora un Piano individuale pensionistico. La differenza dei due strumenti è strettamente legata alla loro natura. Infatti, il primo, ovvero il Fondo pensione contiene degli aspetti finanziari, mentre l’altro tipo riveste le caratteristiche di una stipula assicurativa sulla vita.

Le donne percepiscono un assegno pensione inferiore, ecco perché è più importate valutare il cambio lavoro

L’Unione Europea ha stimato una media di -37% della retribuzione femminile rispetto ai colleghi uomini. Un quadro che porta alla luce non solo un guadagno nettamente inferiore, ma anche, la presenza di maggiori buchi contributivi, oltre a fermi per malattia e assistenza. Un aspetto che poche considerano, ma che investe direttamente l’assegno pensione portandolo in ribasso del 35%.

Intanto, il 70% dei lavoratori è proiettato verso la rendita integrativa, accumulando risorse in un Fondo pensione, mentre le lavoratrici sfiorano appena il 40% delle adesioni.

Ecco, perché, spesso si consiglia l’adesione a un Fondo integrativo da subito, nel momento dell’inserimento del mondo lavorativo, per poi fruire di un maggior vantaggio all’atto della liquidazione della pensione.

Cambio lavoro e sistema misto, cosa cambia e per chi

Prima di tuffarsi nel cambio di lavoro occorre prestare attenzione alla presenza dell’anzianità contributiva antecedente al 1° gennaio 1996, oppure, che entro tale periodo siano registrati almeno 18 anni di versamenti. Infatti, in questi casi, l’assegno pensione viene influenzato dalla presenza del sistema misto e del sistema retributivo.

Per questo motivo, acquisisce una particolare valenza la retribuzione percepita nell’ultimo periodo di lavoro. È, importante, sapere che se con il cambio lavoro la retribuzione risulta essere inferiore si ottiene una penalizzazione nel calcolo dell’assegno previdenziale.