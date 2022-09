Se la situazione del caro gas dovesse continuare anche nel 2023, nel nostro Paese ben 582 mila lavoratori rischierebbero il posto di lavoro. Quanto appena asserito è stato confermato da Confindustria, nella Congiuntura flash del mese di settembre. Andiamo a scoprire quali sono gli scenari attesi per il 2023.

Caro energia, se la situazione non migliora rischiano il posto di lavoro 582 mila persone

Se il caro energia dovesse persistere anche l'anno prossimo, in Italia sarebbero a rischio addirittura 582 mila posti di lavoro. Nello specifico sono state condotte due differenti simulazioni econometriche per il prezzo del gas che rimanga fino a fine dell'anno prossimo:

nella prima si è assunto un prezzo di 235 /mwh, ossia, il valore medio del mese di agosto;

nella seconda, invece, è stato definito il prezzo di 298 /mwh, nonché livello medio atteso dai futures.

Si stima una minore crescita del PIL del 2.2% e del 3.2% cumulati nei due anni 2022-2023 nell’impatto per l’economia italiana – rispetto ad un dato di partenza dove il prezzo del gas è tenuto fermo alla media delle prime sei mensilità dell’anno corrente di 99 euro – inoltre, si stimano in ambedue gli scenari ben 383 mila occupati in meno nell’anno corrente e 582 mila in meno il prossimo anno.

Il gas ha toccato le stelle lo scorso mese di agosto a causa dei tagli delle forniture provenienti dalla Russia, inoltre, secondo il Presidente della Confederazione generale dell'industria italiana, Carlo Bonomi, la resilienza dell’industria è alle corde. Il caro energia ha impattato per mesi sui margini ed ora a pagare il prezzo saranno proprio gli investimenti.

Insomma, pare che il tutto stia procedendo verso il ribasso, con un notevole peggioramento dovuto dall’inflazione record che mina sempre più il reddito delle famiglie, minacciando i consumi protetti parzialmente dai risparmi accumulati sino ad ora. La Banca Centrale Europea, inoltre, ha risposto a prezzi elevati ed euro indebolito alzando i tassi, che daranno un ulteriore impulso recessivo.

Caro energia, a rischio 582 mila posti di lavoro

L’Ufficio di Confindustria ha fatto notare come sono rientrati i prezzi delle varie commodity. Il perché è semplice: l’economia mondiale è indebolita e il Bel Paese resiste solamente grazie ad una maggior mobilità e turismo, oltre che alla (seppur minore) crescita delle costruzioni. Fino ad oggi, in Italia l’occupazione ha retto ma, più in generale, per l’industria si materializza una caduta a picco (582 mila posti di lavoro in meno) grazie alla combo:

inflazione sempre più elevata

caro energia

rialzo dei tassi.

Confindustria ha mostrato come gli indicatori qualitativi siano peggiorati, facendo registrare ad agosto un risultato ancora più in negativo con un Pmi al 48.0, segno di recessione. Anche i giudizi sugli ordini ISTAT sono in flessione, anticipando minore domanda e la fiducia delle imprese è scesa ulteriormente su livelli ridotti.

I dati

Con un + 0.4% nel mese di luglio, la produzione industriale ha mostrato un leggero recupero, confermando anche la resilienza delle imprese italiane, con una dinamica più positiva delle imprese francesi e tedesche. In ogni caso, però, nel terzo trimestre si segnala un -1.4% acquisito, in calo.

Anche le costruzioni, dopo un continuo aumento, stanno dando segni di decelerazione, dopo una lunga fase di espansione. Nel terzo trimestre, l’andamento dei cantieri già avviati è visto in forte calo già nel terzo trimestre dell’anno.

A sostenere l’industria del Bel Paese c’è sicuramente il recupero del turismo in Italia. I viaggiatori provenienti dall’estero hanno permesso di azzerare il divario del periodo antecedente alla pandemia di Covid che ad aprile era al -21% e a giugno al -0.9%.

La maggiore spesa per servizi, che ha riscontrato un + 5.3% nel secondo trimestre, con ancora un considerevole divario al -4.5% ha trascinato i consumi, in particolare, gli acquisti fuori dalle case, grazie soprattutto alla fine delle restrizioni.

Nel mese di agosto il Pmi servizi ha indicato ancora una volta espansione, seppur con dei ritmi ridotti 50.5. Insomma, il rimbalzo dei servizi si stima possa proseguire anche se più lentamente nel terzo trimestre.

Anche le esportazioni sembrano resistere: gli export italiani hanno continuato a crescere nel secondo trimestre del + 2.5%, anche se con un leggero rallentamento rispetto al primo trimestre, in cui si registrava un + 4.7%, ma sempre sostenuti dai servizi con il + 6.6%. Anche nel mese di luglio è cresciuto l’export con + 3.8%.

Resta ferma la preoccupazione per i 582 mila posti di lavoro a rischio nel 2023 a causa del caro energia. Cambierà qualcosa con il nuovo Governo di Centrodestra guidato da Giorgia Meloni - Matteo Salvini - Silvio Berlusconi? Lo scopriremo.

