Carta del docente, arrivano i 500 euro anche per i precari. Come ricevere il bonus

In arrivo i 500 euro per i precari con la Carta del docente: ecco come ricevere ed usare il bonus per gli insegnanti.

Tra le novità di quest’anno, vi è la possibilità di poter accedere alla Carta docente da 500 euro, riconosciuta anche nei confronti degni insegnanti e del personale precario.

Si tratta, dunque, di un’importante opportunità per i docenti precari, che è stato approvata dal Decreto Salva Infrazioni, per l’anno 2023.

A questo proposito, nel seguente articolo, vedremo quali sono le ultime novità sulla carta docente da 500 euro per i precari, e qual è la procedura telematica che dovrà essere rispettata per poter fruire dell’assegno.

Carta docente da 500 euro per i precari: i requisiti

A seguito dell’approvazione da parte del Governo Meloni del Decreto Salva Infrazioni, arriva un’importante novità sulla carta docenti da 500 euro. Infatti, per gli anni scolastici 2022/2023 nonché 2023/2024, potranno ottenere il “bonus” dal valore di 500 euro anche gli insegnanti con un contratto precario.

Ma attenzione, si tratta degli insegnanti che hanno ottenuto una sentenza favorevole di riconoscimento degli anni pre-ruolo, con un contratto precario al 30 giugno che hanno provveduto al ricorso per accedere alle annualità precedenti riferite al bonus da 500 euro per la formazione.

Carta docente da 500 euro: come fare domanda per i precari

Al fine di rendere più chiara la procedura volta alla presentazione della domanda per la Carta docente di 500 euro, è stato recentemente pubblicato un avviso sul portale telematico dedicato alla Carta del docente.

A questo proposito, in seguito alla sentenza favorevole del giudice, è stato precisato che per eventuali richieste di attribuzione del bonus Carta del Docente da 500 euro, sarà necessario inviare una copia della sentenza al Ministero dell’Istruzione e del Merito (MI).

In questo caso, l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui è necessario fare riferimento per la trasmissione della richiesta è il seguente: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it.

Inoltre, è stato precisato che:

La richiesta dovrà riportare il codice fiscale del docente ricorrente e le annualità per le quali è stato riconosciuto il contributo. Il Ministero, una volta esaminata la richiesta, la inoltrerà a Sogei che provvederà ad accreditare sul borsellino elettronico le annualità dovute al docente.

Come usare il bonus da 500 euro con la Carta docente per i precari

Una volta presentata la domanda per accedere alla Carta del docente da 500 euro per i precari, è importante seguire anche l’apposita procedura per la generazione del buono.

In tal senso, il docente dovrà essere in possesso di una delle credenziali di identità digitale, per poter accedere al servizio telematico disponibile sul sito dedicato alla Carta del Docente.

Successivamente, sarà necessario fornire l’apposito consenso per l’invio dei dati personali al fornitore dei servizi.

Tra i dati richiesti per la fruizione della carta del docente vi sono: codice fiscale, nome e cognome, luogo e data di nascita, ma anche altri dati come numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, domicilio fisico e digitale.

Una volta effettuato l’accesso sarà poi possibile consultare le liste ufficiali degli esercenti e delle strutture che hanno aderito all’iniziativa e tramite il quale sarà possibile godere del bonus da 500 euro per i precari.

Si ricorda che la Carta del docente per i precari è utilizzabile non soltanto per l’acquisto di libri e testi anche digitali.

Infatti, è possibile fruire del bonus da 500 euro anche per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione professionale, nonché iscrizione a corsi di laurea, biglietti per rappresentazioni teatrali, musei e mostre culturali.

