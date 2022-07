Arrivano delle ottime notizie per tutte le casalinghe italiane ma anche per gli uomini che svolgono regolarmente dei lavori domestici. Si tratta di una vera e propria indennità che potrà essere erogata in alcuni casi specifici da parte dell’Istituto INPS dal valore di 468 euro per le casalinghe e i lavoratori che svolino mansioni domestiche. Attenzione però a tutti i requisiti e le condizioni che dovrai dimostrare di avere al momento della presentazione della richiesta dell’indennità da 468 euro.

Arrivano delle ottime notizie per tutte le casalinghe italiane ma anche per gli uomini che svolgono regolarmente dei lavori domestici.

Si tratta di una vera e propria indennità che potrà essere erogata in alcuni casi specifici da parte dell’Istituto INPS dal valore di 468 euro per le casalinghe e i lavoratori che svolgono mansioni domestiche. Attenzione però a tutti i requisiti e le condizioni che dovrai dimostrare di avere al momento della presentazione della richiesta dell’indennità da 468 euro.

A questo proposito, non si tratta di una vera e propria novità, in quanto l’indennità dal valore di 468 euro viene ormai erogata in favore delle casalinghe e di tutti i lavoratori domestici già da qualche anno, al fine di supportarli ed aiutarli economicamente a partire dal compimento dell’età di 67 anni.

In questo contesto, dunque, appare chiaro che è necessario fare particolare attenzione a tutte le condizioni di cui sarà necessario essere in possesso, al fine di non incorrere in problematiche che potrebbero di fatto impedire alle casalinghe di ottenere l’indennità di 468 euro.

Le caratteristiche del bonus 468€ per le casalinghe

L’indennità dal valore di 468 euro spetta nei confronti di un’ampia platea di cittadini che attualmente vivono e risiedono nel territorio nazionale e che non hanno mai svolto altre tipologie di attività lavorativa al di fuori della cura della propria casa e del proprio nucleo familiare.

A questo proposito, l’indennità, soprannominata comunemente come bonus casalinghe, si configura come una sorta di assegno sociale che viene offerto dallo Stato per un massimo di tredici mensilità, il cui importo massimo non può risultare essere superiore ai 468,10 euro al mese.

Si tratta, quindi, di una misura che è stata formulata da parte della squadra dell’esecutivo con l’obiettivo di aiutare maggiormente quelle categorie di uomini e donne che si sono sempre occupati della cura della propria casa e del proprio nucleo familiare e che non hanno quindi svolto alcun tipo di lavoro mediante il quale poter accedere alla pensione minima.

I requisiti obbligatori per ricevere l’indennità di 468€ per le casalinghe

Ma quali sono i requisiti obbligatori a cui occorre prestare particolare attenzione affinché si possa effettivamente ottenere il pagamento dell’indennità di 468 euro da parte dell’istituto INPS?

Dunque, prima di tutto, è necessario che le casalinghe ed i casalinghi che hanno il desiderio di accedere al bonus da 468 euro, dimostrino di essere in possesso di un ISEE non superiore alla soglia dei 6.085,30 euro per i casalinghi oppure le casalinghe sole. Mentre, nei casi in cui i casalinghi e le casalinghe richiedenti l’indennità di 468 euro siano coniugate, sarà necessario dimostrare di avere un attestazione ISEE inferiore alla soglia dei 12.170,60 euro.

Allo stesso tempo, come anticipato, potranno provvedere alla presentazione della domanda per poter accedere al bonus casalinghe esclusivamente quei cittadini che attualmente hanno conseguito un’età anagrafica di almeno 67 anni.

Inoltre, un’altra condizione particolare che è stato ampiamente specificata da parte dell’istituto INPS che si occupa della gestione delle pratiche volte al riconoscimento dell’indennità in favore dei casalinghe e delle casalinghe riguarda effettivamente la titolarità di trattamenti previdenziali.

Chi è escluso dall’indennità per casalinghe di 468€

A questo proposito, l’attribuzione e la titolarità di un assegno di pensione è considerato un aspetto di incompatibilità con la percezione dell’indennità dal valore di 468 euro.

Allo stesso tempo, non sarà possibile neanche ricevere l’indennità di 468 euro nei casi in cui i soggetti richiedenti siano coinvolti dallo svolgimento di un’attività lavorativa regolarizzata con un contratto di lavoro, sia che si tratti all’interno del proprio nucleo familiare che esterno.

Nello specifico, si fa riferimento a quei contratti di lavoro per cui viene richiesto l’obbligo di iscrizione alle varie gestioni previdenziali INPS di competenza.

Infine, sono considerati esclusi dalla possibilità di ricevere l’indennità da 468 euro per le casalinghe ed i casalinghi italiani anche quei soggetti che superano il numero di effettive settimane contributive che risultano essere sufficienti per poter riuscire ad ottenere il riconoscimento della pensione, anche se si tratta di quei lavoratori che hanno svolto una prestazione lavorativa attraverso un contratto di tipo part-time.

Come presentare la domanda per il bonus casalinghe di 468€

La richiesta per poter accedere al bonus casalinghe dal valore di 468 euro può essere inviata facendo riferimento ai tradizionali canali ufficiali dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, mediante il portale telematico www.inps.it, qualora il soggetto richiedente fosse in possesso di una tra le seguenti credenziali di accesso: SPID di secondo livello, Carta nazionale dei servizi oppure Carta d’identità elettronica.

Tuttavia, per chi invece preferisce adottare altri metodi per presentare la domanda volta alla richiesta dell’indennità dal valore di 468 euro, è possibile fare riferimento anche al servizio di contact center al numero 803.164 oppure la numero 06.164.164. in alternativa, anche attraverso gli intermediari dell’INPS oppure al Patronato.