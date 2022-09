È stato finalmente reso noto il nuovo cedolino NoiPa per quanto riguarda lo stipendio dei dipendenti del settore pubblico legato alla mensilità di settembre 2022. A questo proposito, come accade ogni mese, le date e gli importi saranno differenti sulla base delle categorie lavorative. Ecco le ultime novità sul cedolino NoiPa per il mese di settembre 2022.

È stato finalmente reso noto il nuovo cedolino NoiPa per quanto riguarda lo stipendio dei dipendenti del settore pubblico legato alla mensilità di settembre 2022. A questo proposito, come accade ogni mese, le date e gli importi saranno differenti sulla base delle categorie lavorative.

In tal senso, vale la pena di ricordare che la pubblicazione e la comunicazione online dedicata al cedolino NoiPa offre la possibilità ai lavoratori dipendenti del settore pubblico non soltanto di comprendere quali saranno gli importi del loro stipendio di settembre, ma anche di visionare le date e il calendario ufficiale di tutti i pagamenti del cedolino NoiPa.

Dunque, all’interno del seguente articolo, andremo ad offrire una panoramica generale in merito a tutte le ultime novità sul cedolino NoiPa per il mese di settembre 2022, che coinvolgerà un gran numero di dipendenti pubblici, tra cui anche i docenti, il personale scolastico e il personale legato al comparto della Sanità.

Novità sul cedolino NoiPa di settembre: come scoprire l'importo dello stipendio

Come accade di consueto ogni mese, la pubblicazione online del cedolino NoiPa consente a tutti i cittadini che attualmente svolgono una prestazione lavorativa rientrano nella categoria di dipendenti del settore pubblico, offre la possibilità di scoprire quali saranno gli importi della propria busta paga e di approfondire tutti i dettagli del proprio stipendio.

A questo proposito, infatti, prima di andare a riepilogare quali sono le date in cui saranno erogati i pagamenti per quanto riguarda il cedolino NoiPa di settembre e quali sono gli importi legati allo stipendio dei lavoratori dipendenti, vale la pena ricordare come è possibile visualizzare e approfondire il cedolino.

In tal senso, il cedolino NoiPa di settembre, così come tutti gli altri precedenti, viene reso noto e comunicato direttamente all’interno della piattaforma telematica legata al Dipartimento dell’Amministrazione Generale del personale e dei servizi (Dag) del ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) in riferimento alla gestione del personale della Pa.

Nello specifico, basterà accedere attraverso le proprie credenziali personali all’interno del portale ufficiale, per trovare immediatamente la sezione dedicata al cedolino NoiPa relativo al mese di settembre. In questo modo, si potranno visionare immediatamente tutti i dettagli legati al prossimo stipendio.

Dunque, accedendo all'area personale, si andrà a visionare la voce “I miei documenti”, in cui comparirà proprio il più recente cedolino NoiPa. Verificando le varie sezioni, è possibile scaricare il Pdf relativo all’importo netto dello stipendio di settembre o semplicemente visionarlo.

In ogni caso, anche se il cedolino NoiPa potrebbe non essere ancora disponibile, sarà possibile andare a visualizzare gli importi all’interno della sezione dedicata alla consultazione pagamenti.

Il calendario ufficiale dei pagamenti per il cedolino NoiPa di settembre

Mentre attraverso la comunicazione online avvenuta direttamente all’interno dell’area personale dedicata, i lavoratori e i dipendenti appartenenti al settore pubblico, hanno la possibilità di prendere visione degli importi che riceveranno con il cedolino NoiPa per il mese di settembre, è necessario fare alcune precisazioni per quanto concerne invece le date dei pagamenti.

A questo proposito, infatti, occorre sottolineare che l’erogazione degli importi legati al cedolino NoiPa di settembre avviene sempre seguendo diverse date ufficiali, le quali cambiano sulla base della diversa categoria di lavoratori.

In tal senso, il calendario dei pagamenti per il cedolino NoiPa dovrebbe prevedere tre date differenziate, che corrispondono alle seguenti giornate:

venerdì 23 settembre;

lunedì 26 settembre;

martedì 27 settembre.

In questo senso, seguendo tale calendario differenziato, per quanto riguarda le prime categorie di lavoratori del settore pubblico che riceveranno lo stipendio legato agli importi del cedolino NoiPa di settembre, questi sono i dipendenti che appartengono a diversi comparti, sia per il personale di ruolo che per quei cittadini che hanno un contratto a tempo determinato.

Nello specifico, rientrano i lavoratori del comparto Ricerca e Istruzione, quelli del comparto di Sicurezza e Difesa, nonché i dipendenti del settore Funzioni Centrali e Funzioni Locali.

Dovranno, invece, attendere la giornata di lunedì 26 settembre, i dipendenti a cui spettano i pagamenti della rata ordinaria relativa allo stipendio del cedolino NoiPa di settembre, la cui prestazione appartiene al comparto della Sanità.

Infine, per la data di martedì 27 settembre, saranno poi erogati gli importi del cedolino NoiPa anche per quei lavoratori che rientrano nelle categorie di: personale scolastico supplente breve, personale scolastico supplente saltuario nonché il personale Vvf, entrato durante l’emissione speciale del 19 settembre.