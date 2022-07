Stai cercando un nuovo posto di lavoro? Allora potresti essere interessato alle opportunità offerte dal gruppo Nestlé. Le posizioni ricercate sono moltissime ed in diverse città italiane. Non solo stage, ma anche contratti a tempo determinato ed indeterminato. Scopri le offerte di lavoro qui!

Si tratta di un gruppo molto famoso che opera nel settore dell’alimentare e che, attualmente, è alla ricerca di nuovo personale da inserire in organico.

Attenzione: non parliamo solo di stage, ma anche di concrete possibilità di carriera.

Infatti, sono attualmente all’attivo numerose offerte di lavoro, sia in stage che a tempo determinato ed, addirittura a tempo indeterminato.

Tutto dipende dalla figura ricercata e dal grado di esperienza nel settore.

Offerte di lavoro Nestlé: ecco le opportunità del gruppo per chi cerca lavoro

Come avrai capito, parliamo di opportunità di lavoro e di carriera in un’azienda che attualmente è leader nel settore dell’alimentare.

Insomma, un’azienda conosciuta ed apprezzata nel panorama internazionale.

Quindi anche se volessi fare esperienza durante il periodo degli studi, il marchio Nestlé potrebbe essere proprio quello che stai cercando, in quanto offre spesso proposte di lavoro interessanti anche a coloro che non hanno alcuna esperienza nel settore.

Le opportunità sono numerose. Infatti, come abbiamo affermato in precedenza, partono dagli stage, dedicati a coloro che sono privi di esperienza e vogliono iniziare la loro carriera in uno dei settori presentati nelle offerte di lavoro, fino ai contratti a tempo indeterminato.

Insomma, possibilità di partire dal nulla e di scalare un’azienda solida e conosciuta nel panorama internazionale.

La ricerca attualmente è svolta in prevalenza nella sede centrale del gruppi, quindi quella di Milano Assago, ma anche nelle altre sedi che si trovano all’interno del territorio nazionale.

Sei alla ricerca di un primo posto di lavoro? O magari desideri cambiare il tuo lavoro attuale? Allora dobbiamo vedere quali opportunità offre per te il gruppo Nestlé.

Opportunità di lavoro in Nestlé: ecco le posizioni aperte e dove!

Come avrai capito, il gruppo Nestlé sta cercando attivamente personale sia per la sede di Assago, sia per gli altri Point diffusi all’interno del territorio nazionale.

Partiamo dalla sede di Assago, che è quella che presenta il maggior numero di offerte.

Si tratta sia di posizioni entry-level, sia di contratti per specialisti del settore.

Le posizioni sono numerose e puoi trovarle tutte sul sito ufficiale di Nestlé nella sezione Lavora con Noi.

Facciamo qualche esempio di posizioni ricercate direttamente nella sede di Assago. Pariamo dall’Area Manager, fino ad arrivare al ruolo di HR, dal Data & Performance Marketing, fino al Junior Project Engineer. E molte altre, ovviamente.

Allo stesso modo in altre città italiane sono aperte altrettante posizioni per assumere nuovo personale, specie giovani alla ricerca di una prima occupazione.

Le città interessate attualmente sono Cremona, Bolzano, Roma, Verona, Venezia, Brescia, Torino, Treviso, Udine e Alessandria.

In un recente articolo abbiamo scoperto che quello che conta maggiormente per i giovani oggigiorno è il clima in ufficio e non lo stipendio stesso. Ovviamente sono due elementi fondamentali e Nestlé lo sa bene. Eppure, è importante conoscere il clima in ufficio e l’ambiente lavorativo prima di procedere con la candidatura.

Com’è lavorare in Nestlé? Ecco cosa sapere prima di inviare la candidatura

L’ambiente di lavoro proposto da Nestlé è definito come dinamico e internazionale. Tutto concepibile, specie se parliamo di un gruppo famoso a livello globale.

Ma non è finita qui! Per capire davvero come si lavora in Nestlé dobbiamo conoscere altre variabili importanti per la scelta del posto di lavoro.

Devi conoscere prima di tutto due metodi mandati avanti dal gruppo: job rotation e job posting.

Il primo dà la possibilità ai dipendenti di sperimentare funzioni nei diversi settori aziendali, in modo che possano sempre rendersi conto di quale sia il lavoro migliore per loro.

Abbiamo poi il job posting che favorisce la mobilità dell’azienda, sia per quanto riguarda quella interna, sia per quella geografica.

Inoltre, il gruppo Nestlé sta puntando sempre più ad una serie di benefit che possano garantire migliori condizioni di equilibrio tra vita privava e sfera lavorativa.