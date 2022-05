Spesso quando ci si ritrova su un portale di cerco lavoro, la ricerca di un’occupazione diventa davvero un momento fortemente frustrante per chi si trova in uno stato di disoccupazione e che ha la necessità di trovare un nuovo lavoro.

A questo proposito, quindi, navigando tra le pagine di una piattaforma di cerco lavoro, spesso ci si ritrova a sentirsi fortemente scoraggiati a causa delle tantissime richieste da parte di aziende e di datori di lavoro, che richiedono, tra i vari requisiti, il possesso di un diploma da parte dei candidati.

In questo senso, dunque, non basta soltanto andare a navigare online sui portali di cerco lavoro, ma bisogna anche approfondire al meglio i vari bandi di concorsi pubblici che sono stati molto spesso formulati proprio con l’obiettivo di offrire un posto di lavoro anche per chi ha solo la licenza media.

Proprio per questo motivo, al fine di aiutare maggiormente quelle persone che si ritrovano a navigare per ore sul portale di cerco lavoro, al fine di individuare una nuova occupazione, all’interno del seguente articolo, andremo ad approfondire nel dettaglio tutti i consigli che potrebbero essere utili da seguire al fine di trovare un buon lavoro anche se si ha solo la licenza media.

Vediamo, quindi, come fare innanzitutto per cercare un lavoro stabile e duratura nel tempo per chi ha una licenza media, ma anche quali sono i principali lavoratori attualmente messi a disposizione per chi ha una licenza media, sia nell’ambito della Pubblica Amministrazione che anche nel settore privato.

Cerco lavoro con licenza media 2022: cosa sapere per chi cerca occupazione

La ricerca di un nuovo posto di lavoro rappresenta già per tutti un momento davvero molto delicato della propria vita, che porta preoccupazione, ansia e frustrazione a chi ora si ritrova a non avere un’occupazione fissa.

Il modo di affrontare questo periodo di cerco lavoro diventa ancora più difficile se si tratta di persone che purtroppo non sono riusciti ad ottenere la licenza del diploma e che ora si ritrovano a navigare sulle piattaforme di cerco lavoro solo con la licenza media.

Per questo motivo, nonostante questo momento sia difficile per tutti, è importante non farsi prendere dal panico, e iniziare a mettere in pratica man mano una serie di consigli e di indicazioni utili al fine di evidenziare maggiormente le proprie competenze e conoscenze, ai fini della ricerca del lavoro, anche se si ha soltanto la licenza media.

Come trovare lavoro con la licenza media: i primi passi sul cerco lavoro

È necessario fare alcuni passi indietro, prima di andare ad approfondire tutti i consigli sui lavori più richiesti e ricercati nel contesto della Pubblica Amministrazione o anche nell’ambito dei privati, che sono pronti ad aiutare chi si trova in un periodo di cerco lavoro, anche se hanno solo la licenza media.

Infatti, la prima cosa da chiarire quando si ha la necessità di trovare una nuova occupazione, è quella di riuscire a farsi strada tra le tantissime modalità e procedure di cerco lavoro attualmente a disposizione.

A questo proposito, la ricerca del lavoro non funziona più come accadeva anni fa, dove molto spesso bastava semplicemente affidarsi al passaparola tra amici, parenti e conoscenti, per trovare una buona occupazione anche a lungo termine.

In questo contesto, quindi, il primo passaggio che dovrà essere fatto da parte di chi cerca lavoro è sicuramente quello di avviare, qualora non fosse stato già fatto in precedenza, la propria iscrizione presso il Centro per l’impiego.

In questo modo, infatti, sarà poi possibile selezionare e seguire una serie di corsi di formazione che sono offerti in maniera gratuita da diversi enti accreditati sia nell’ambito pubblico che privato, sulla base anche delle indicazioni fornite dallo stesso Centro per l’impiego.

I principali consigli per chi cerca lavoro con la licenza media

Dunque, nel precedente paragrafo abbiamo analizzato effettivamente la prima cosa che dovrà essere fatta da parte di chi attualmente si trova in uno stato di disoccupazione e che quindi ha il desiderio di cercare un lavoro ben retribuito e a lungo termine.

Un altro passo da fare, anche per chi è solitamente abituato a consegnare a mano direttamente presso l’azienda o il datore di lavoro, il proprio curriculum, è sicuramente quello di aprire una propria casella di posta.

In questo modo, infatti, innanzitutto si avrà la possibilità di poter effettuare l’iscrizione e la creazione di account su piattaforme di cerco lavoro, dove ogni giorno vengono pubblicati degli annunci di lavoro effettivamente interessanti anche per chi ha solo la licenza media.

Infine, un ulteriore passaggio essenziale per chi è alla ricerca di un lavoro e ha la licenza media è quello di realizzare un curriculum che possa rappresentare al meglio la sua professionalità, le sue esperienze e le sue competenze, anche se non si hanno titoli più importanti a livello di formazione.

Cerco lavoro in aziende private: come lavorare con la licenza media

Spesso si pensa erroneamente che se si ha soltanto il titolo della licenza media e si trova in un periodo di cerco lavoro, non si avrà la possibilità effettivamente di trovare un’occupazione che risponda al meglio alle proprie esigenze legate alla retribuzione, ma anche alle proprie aspettative in termini di interessi e desideri.

Questo pensiero, tuttavia, è fortemente errato. Infatti, ora più che mai ci sono tantissimi lavori e occupazioni che non richiedono necessariamente il conseguimento del diploma e che quindi risultano essere adatte anche a coloro che cercano lavoro e sono in possesso solo della licenza media.

In tal senso, però va sottolineato che questo non significa non dover investire il proprio tempo sulla formazione, sia a livello teorico che pratico.

Per questo motivo, possono essere di particolare aiuto anche i tantissimi corsi online che attualmente si ritrovano in rete, sia gratuitamente che a prezzi particolarmente vantaggiosi.

Per chi si trova a voler cercare lavoro in aziende del settore privato, tra gli ambiti lavorativi particolarmente indicati nei confronti di chi è in possesso della licenza media, via sicuramente quello legato al settore terziario ma anche della grande distribuzione.

Per questo motivo, non sorprende sapere che tra i lavori più frequenti che potrebbero essere trovati anche direttamente sulle piattaforme di cerco lavoro, vi sono quelli che fanno riferimento alle figure professionali di addetti alle vendite presso negozi di vario genere o anche supermercati.

Tra gli altri lavori che possono essere svolti da parte di chi cerca lavoro con licenza media e che è sempre pronto a imparare un nuovo lavoro e a mettersi in gioco, ampliando le proprie competenze, vi sono anche le figure professionali come magazziniere, cameriere, agente presso un’agenzia immobiliare, ma anche pasticciere.

Cerco lavoro nella Pubblica Amministrazione: come averlo con licenza media?

Se i lavori presso un datore di lavoro o un’azienda privata non fanno al caso tuo, un’altra soluzione potrebbe essere quella di metterti in gioco e di provare a dare uno sguardo anche presso le piattaforme di cerco lavoro legate all’ambito della pubblica amministrazione.

In questi casi, si tratta quindi di bandi legati a concorsi pubblici che in alcuni casi potrebbero essere aperti e messi a disposizione anche nei confronti di quelle persone che hanno la licenza media ma che dovranno anche rispondere ad una serie di ulteriori condizioni e requisiti, molto spesso più limitanti rispetto alle offerte di lavoro per il settore privato.

In questo caso tra i lavori più frequenti che vengono richiesti a seguito della pubblicazione di bandi di concorsi pubblici di cerco lavoro direttamente in Gazzetta Ufficiale, vi sono operai, operatori ecologici, operatori scolastici, autista per ambulanze e tanti altri ancora.