Finalmente sono arrivate le notizie ufficiali da parte del Governo in merito al destino del nuovo credito di imposta fino a 6.000€ destinato agli chef. Non si tratta di una misura introdotta di recente, bensì uno degli interventi rimasto purtroppo in pausa fino ad ora, che erano stati approvati a seguito dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021. Ecco, quindi, a chi spetta il credito di imposta di 6.000€ per gli chef e come fare richiesta.

Dopo mesi e mesi di lunga attesa, quindi, a seguito delle nuove indicazioni governative che sono state contenute all’interno del più recente decreto attuativo del Ministero dello Sviluppo Economico, sapremo finalmente molto di più in merito a chi spetta il credito di imposta di 6.000€ per gli chef e come farne richiesta.

In questo senso, all’interno del seguente articolo sarà fornita una panoramica generale in riferimento alle caratteristiche di questo nuovo regalo che sarà concesso nei confronti dei lavoratori che rientrano nella categoria di cuochi e chef, per un valore complessivo di 6.000 euro.

Per questo motivo, nei prossimi paragrafi, risulta anche necessario andare a fornire delle indicazioni più dettagliate in riferimento a quali sono i requisiti e le condizioni essenziali affinché gli chef e i cuochi possano effettivamente ottenere il regalo da 6.000 euro già entro la fine di quest’anno.

Un regalo da 6.000€ per tutti gli chef: cosa c’è da sapere

Si è sentito molto parlare nel corso dei mesi precedenti, già a partire dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, di un nuovo regalo riconosciuto per gli chef, che ammonterebbe a 6.000 euro per ogni cuoco professionista.

Effettivamente, è stato l’articolo 1, comma 117 relativo alla legge numero 178 del 2020 a provvedere all’introduzione di un’agevolazione che sarebbe dovuta essere concessa fin da subito ai cuochi e agli chef professionisti che svolgono un’attività sia come lavoratori dipendenti che autonomi, presso strutture alberghiere o ricettive.

Tuttavia, dopo essersi lasciati prendere dall’entusiasmo, gli chef e i cuochi che sarebbero potuti essere interessati dall'erogazione del regalo di 6.000 euro, si sono ritrovati ad attendere novità e indicazioni in merito a come fare richiesta del credito d’imposta, per mesi e mesi, senza ottenere mai alcuna informazione definitiva.

Finalmente, con l’approvazione del decreto attuativo del MISE avvenuta durante la giornata del primo luglio di quest’anno, si sono intensificati i lavori dell’esecutivo al fine di definire al meglio le peculiarità e i requisiti di accesso per ottenere il regalo da 6.000 euro per gli chef.

Per questo, arriva dopo tanta attesa, la pubblicazione del decreto attuativo MISE in Gazzetta Ufficiale durante la giornata del 15 settembre 2022, in cui sono state così fornite tutte le linee guida che dovranno essere seguite per poter accedere al credito di imposta di 6.000€ per gli chef e i cuochi.

Come richiedere il regalo da 6.000€ per gli chef e i cuochi: le linee guida

Dunque, sta cominciando finalmente a prendere forma il nuovo credito di imposta per gli chef dal valore di 6.000 euro. Tuttavia, è necessario pazientare ancora un po’ prima di poter provvedere effettivamente alla presentazione della richiesta e alla trasmissione di tutti i documenti volti ad attestare la sussistenza di tutti i requisiti.

A questo proposito, infatti, la procedura per le domande potrà di fatto essere avviata esclusivamente dopo la conclusione del periodo di ammissibilità delle spese a cui farà riferimento la concessione del credito d’imposta di 6.000 euro per i cuochi.

Ciò significa che, verosimilmente, l’avvio della fase di presentazione delle richieste per ottenere il regalo di 6.000 euro per gli chef, si potrebbe verificare esclusivamente a partire dal mese di gennaio del prossimo anno. Tuttavia, ora è il momento di andare ad approfondire più nel dettaglio quali sono i cittadini ed i lavoratori che potrebbero di fatto ottenere il regalo di 6.000 euro e quali i requisiti che sarà necessario dimostrare di possedere al momento della domanda.

A chi spetta il nuovo regalo di 6.000€ per gli chef: i requisiti

Secondo quanto specificato ampiamente non soltanto all’interno dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021 ma anche come riportato nella legge di conversione del Decreto Milleproroghe, a poter sperare di ricevere il nuovo regalo di 6.000 euro per gli chef e i cuochi sono sicuramente due categorie di lavoratori.

Si intendono, infatti inclusi gli chef professionisti e i cuochi, non soltanto che svolgono un’attività presso un ristorante oppure un albergo, inquadrati attraverso un contratto di alloro dipendente, ma anche i lavoratori autonomi, i quali tuttavia dovranno essere in possesso di un’adeguata partita IVA. In tal senso, le dipendenze dovranno risultare almeno dal primo gennaio 2021.

Allo stesso tempo, i richiedenti dovranno essere residenti in Italia e godere pienamente dei diritti civili.

Ma per cosa può essere utilizzato il nuovo regalo da 6.000 euro per gli chef? Tra gli acquisti e le spese valide mediante il quale potrà essere sfruttato il credito d’imposta, vi sono corsi di aggiornamento professionale, l’acquisto di attrezzature e di strumenti per la ristorazione, oltre che di macchinari legati alla conservazione e cottura di alimenti.

In ogni caso, le spese dovranno risalire al periodo compreso tra il primo gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.