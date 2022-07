Sono in molti a sostenere che in Italia sia ormai impossibile trovare lavoro. Tuttavia, se guardiamo i dati relativi all’occupazione, ci rendiamo conto che la situazione è in netto miglioramento. Eppure, alcuni faticano più di altri. Vieni a scoprire per chi è più difficile trovare lavoro!

Sono in molti a sostenere che in Italia sia ormai impossibile trovare lavoro. Tuttavia, se guardiamo i dati relativi all’occupazione, ci rendiamo conto che la situazione è in netto miglioramento.

Dopo il disagio causato dalla pandemia da Covid-19, l’occupazione è tornata a salire del 3,1%, anche se non siamo ancora tornati ai livelli del 2019.

Eppure, dall’altro lato, possiamo affermare che ci stiamo trovando davanti anche ad un cambio di tendenza, specie tra i più giovani.

Infatti, sembrerebbe che i ragazzi non sentano più la necessità impellente di trovare un nuovo lavoro in tempi rapidi, ma vogliono trovare un lavoro che possa soddisfarli a pieno, in modo da investire sulle proprie competenze.

Insomma, due tendenze diametralmente opposte.

A tutto ciò si aggiunge una problematica che stiamo vivendo nell’ultimo periodo, complice la stagione estiva: c’è penuria di lavoratori stagionali e la colpa viene data esclusivamente al Reddito di Cittadinanza, senza considerare gli eventuali stipendi bassi che vengono offerti ai lavoratori.

Insomma, ci troviamo in una situazione dove il lavoro sembra esserci, ma non sempre è così facile. Dobbiamo comprendere che non è tutto bianco o nero, ma ci sono delle zone grigie.

Ebbene, non tutti hanno la stessa facilità nel trovare un nuovo posto di lavoro, ma c’è qualcuno che risulta essere maggiormente penalizzato.

Di chi stiamo parlando? Andiamo a scoprirlo in questo articolo!

Cresce il lavoro in Italia: ma non per tutti! Ecco la situazione della Lombardia

Analizziamo la Lombardia, la Regione che è stata ritenuta da molti il cuore pulsante dell’economia e del lavoro in Italia.

Dunque, secondo i dati forniti da Unioncamere il tasso di occupazione sta crescendo nei primi mesi del 2022, anche senza aver raggiunto ancora i livelli del 2019, ovviamente.

La crescita sembra essere più lenta rispetto alle altre Regioni italiane, ma è bene non farsi ingannare. Infatti, le altre Regioni avevano subito dei cali significativi a causa della pandemia da Coronavirus e, di conseguenza, la loro ripresa sembra essere più veloce.

Inoltre, possiamo affermare che non ci troviamo ancora in una situazione economica particolarmente florida, vista anche la Guerra che intercorre tra Russia e Ucraina.

Nonostante tutte queste problematiche si segnala una crescita del 3,1% per quanto riguarda l’occupazione e si attende un aumento del 4,8% per la fine dell’anno.

Attualmente il tasso di occupazione nella Lombardia si attesta intorno al 67,1% per coloro che hanno tra i 15 ed i 64 anni. Questo numero, pur essendo superiore alla media nazionale è comunque ancora troppo basso.

Inoltre, si registrano delle importanti disparità, in particolare tra generi.

Cosa vuol dire? Te lo spiego immediatamente.

Cresce del 3,6% l’occupazione maschile e solo del 2,6% quella femminile. Due numeri che potrebbero sembrare estremamente simili, ma che, visti nell’ottica dei grandi numeri, evidenziano che ancora le problematiche legate al genere nel mondo del lavoro non sono state risolte.

Le donne sono penalizzate nella ricerca del lavoro? Ecco alcuni dati!

Ebbene, nonostante l’aumento degli occupati in Italia possiamo vedere questo trend negativo per quanto riguarda l’occupazione femminile.

Un’altra variabile che deve essere valutata riguarda l’utilizzo massiccio di contratti di tipo part-time per le donne.

Ma per quale motivo questo dovrebbe essere un problema? In che modo dobbiamo interpretare questo dato? È vero che da un lato questa tipologia contrattuale risulti essere ottima per conciliare vita privata e vita lavorativa, specie se si hanno dei figli.

Eppure, c’è anche il risvolto della medaglia per quanto riguarda il contratto part-time, ossia l’attivazione di part-time detti involontari, ossia su coloro che vorrebbero invece lavorare a tempo pieno.

Ebbene, dai dati esposti dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sembrerebbe proprio che 1,2 milioni di donne assunte con un contratto part-time non l’abbiano voluto, anzi.

Si attende una rivoluzione per le donne nel modo del lavoro: la palla passa al Governo

Il Governo ha deciso di puntare sull’occupazione femminile, in modo da ridurre le disparità che attualmente sono presenti nel mondo del lavoro. Possiamo affermare che in questo momento il lavoro c’è, ma non per tutti, anche perché vengono richieste competenze particolari che non tutti possono avere.

Ad esempio? Beh, sicuramente possiamo citare le competenze digitali per un lavoro che cambia costantemente e si evolve di giorno in giorno.