In molti hanno parlato di nuove erogazioni dell’incentivo di 200 euro nei mesi di settembre ed ottobre e, per questo motivo, è nata una particolare confusione sulla vicenda. In realtà ci sono persone che ancora non hanno ricevuto i pagamenti! Vieni a scoprire quando arriveranno i soldi!

In molti hanno parlato di nuove erogazioni dell’incentivo di 200 euro nei mesi di settembre ed ottobre e, per questo motivo, è nata una particolare confusione sulla vicenda.

Infatti, tante persone affermano che ci saranno i 200 euro bis, praticamente, invece si tratta solo di una dilazione temporale delle erogazioni dei primi bonus.

In che senso? Te lo spiego immediatamente.

Devi sapere che non tutti hanno ricevuto l’erogazione per quanto riguarda questa misura.

Iniziamo da coloro che hanno già preso i soldi messi a disposizione dal Governo Draghi: i primi sono stati i pensionati, seguiti a ruota da beneficiari del Reddito di Cittadinanza e lavoratori dipendenti.

Numerosi sono però gli esclusi, tra i beneficiari di Naspi, DIS-COLL e le Partite IVA.

Ebbene, facciamo proprio riferimento a queste persone quando parliamo di erogazioni che arriveranno nei mesi di settembre ed ottobre.

Dopotutto, non sarebbe giusto concedere nuovamente la misura a coloro che l’hanno già presa, senza considerare il fatto che alcune categorie di beneficiari la stanno ancora aspettando, no?

Andiamo quindi a scoprire chi sono coloro che riceveranno l’erogazione dei 200 euro nei mesi di settembre ed ottobre (salvo novità dell’ultimo minuto che, in ogni caso, vi faremo sapere qui su Trend Online!).

Chi deve ricevere i 200 euro nei mesi di settembre ed ottobre?

Partiamo subito con la domanda principale che molte persone si stanno ponendo, quindi: chi sono coloro che devono ancora ricevere i 200 euro nei mesi di settembre ed ottobre?

Ci sono alcune categorie di persone che, originariamente, erano state escluse dalla misura e che, invece, il Governo ha deciso di includere successivamente.

Insomma, con la messa a punto del Decreto Aiuti bis è stata ampliata la platea di beneficiari, includendo anche:

I collaboratori sportivi

I docenti precari (che a giugno hanno visto l’interruzione del contratto)

I lavoratori coperti dalla contribuzione figurativa che non hanno avuto lo sgravio nei primi sei mesi dell’anno

Attenzione: se rientri in queste categorie di beneficiari devi tenere a mente che non è necessario presentare alcuna domanda.

In che senso? Semplicemente, come è avvenuto per la maggior parte dei beneficiari dei 200 euro, l’erogazione arriverà in maniera automatica nella busta paga del mese di ottobre.

Discorso differente per un’altra categoria di persone: i lavoratori domestici.

In questo caso è necessario procedere con l’invio della domanda per ricevere i 200 euro messi a disposizione dal premier Mario Draghi.

Ebbene, se non hai ancora inviato nessuna domanda non preoccuparti, non siamo ancora al limite: potrai richiedere l’erogazione entro e non oltre il 30 settembre.

Facciamo riferimento a coloro che lavorano come colf o badanti, che dovranno presentare la domanda direttamente sul sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale oppure attraverso un intermediario abilitato, come il CAF.

Chi altro deve ancora ricevere i 200 euro nei prossimi mesi?

Ma non abbiamo finito qui! Come abbiamo anche sottolineato all’inizio di questo articolo, ci sono anche altre categorie di persone che stanno attendendo l’erogazione di questi 200 euro.

Parliamo innanzitutto di coloro che sono in possesso di Partita IVA, in quanto sembravano (o per alcuni, sembrano) essere stati dimenticati dal Governo. In questo caso è stato ipotizzato un click day, ma non abbiamo ancora la certezza che questo avverrà sul serio.

Insomma, tutto tace e si attende una precisazione certa da parte del Governo.

Dalle ipotesi spunta anche una data: il 15 settembre. Eppure, attendiamo una comunicazione ufficiale.

Altri che stanno ancora attendendo i soldi sono gli stagionali, i collaboratori co.co.co, ma anche i disoccupati.

Quest’ultima categoria di beneficiari, secondo quanto affermato dal Governo, dovrebbe ricevere l’erogazione dei soldi nel corso del mese di ottobre, insieme al pagamento della NASpI.

Attenzione: qualcuno deve restituire i 200 euro

Mentre moltissimi beneficiari attendono il loro turno per l’erogazione dei soldi, ce ne sono altri che devono restituirli al più presto. Facciamo riferimento ai dipendenti, pensionati o beneficiari di RdC che hanno ricevuto per errore i soldi a luglio.

Ma per quale motivo? Prima di tutto dobbiamo ricordare che c’era un requisito importante: un reddito massimo di 35mila euro per il 2021.

Ebbene, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale non sempre ha effettuato i dovuti controlli, specie per i pensionati.

Di conseguenza, c’è la probabilità effettiva che alcuni di questi beneficiari debbano dare indietro i soldi che hanno ricevuto a luglio.