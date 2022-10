Un grande regalo da 800 euro in più in busta paga. Potrà essere utilizzato come rimborso carburante, per la copertura di spese scolastiche, per sostenere l’assistenza e diverse attività creative e molto altro ancora.

La Coca-Cola Company è la prima azienda a livello mondiale produttrice e distributrice, delle famose bevande analcoliche, oggi impegnata in una nuova sfida. L’azienda intende promuovere un nuovo bonus del valore di 800 euro da distribuire ai 1.700 lavoratori impiegati sul suolo nazionale.

L’uso del grande regalo non sarà limitato, ma bensì potrà essere gestiti garantire ai lavoratori beni e servizi welfare. Ciò significa, che potrà essere utilizzato come rimborso carburante, per la copertura di spese scolastiche, per sostenere l’assistenza e diverse attività necessarie a rasserenare mente e spirito.

Coca-Cola HBC Italia si prepara a distribuire a 1.700 lavoratori italiani un nuovo aiuto economico. I lavoratori riceveranno l’aiuto subito, nello stipendio di ottobre 2022. Nessuna attesta straziante, ma un aiuto economico immesso nelle tasche dei lavoratori immediatamente per sostenere la perdita del potere d’acquisto.

Il nuovo bonus del valore di 800 euro potrà essere sfruttato per richiedere beni e servizi utilizzando il canale aziendale. I lavoratori possono richiedere anche l’eventuale rilascio del rimborso delle bollette, sfruttando la piattaforma aziendale. Quest’ultimo provvedimento presente nel decreto Aiuti bis, è stato recentemente approvato dall’Agenzia delle Entrate.

La Coca-Cola Company ha chiarito un aspetto molto importante intrecciato a questo particolare incentivo, volto a garantire la presenza dell’azienda ai lavoratori. Uno strumento che lega la società alle persone che lavorano attivamente per garantire la prosperità dell’azienda.

Proprio, tenendo conto dell’enorme sacrificio dei lavoratori in questo grave e difficoltoso periodo di crisi energetica, la Coca-cola ha disposto un aiuto immediato sufficiente a mitigare i costi delle materie prime aumentati dalla pressione dell’inflazione.

Per questo motivo, gli 800 euro distribuiti a favore dei lavoratori potranno essere utilizzati sia come buono carburante che come supporto per le altre spese familiari, come ad esempio: assistenza, spese scolastiche e attività ricreative.

Una misura nata dalla volontà dell’azienda di crescere con i propri collaboratori, prendendosi cura dei bisogni dei lavoratori, supportando il benessere personale e familiare.

Il bonus welfare promosso dalla Coca-Cola HBC Italia è la prova tangibile che vengono presi in considerazione i bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie.

Oltre, a essere uno strumento di crescita del business aziendale votato al successo dell’azienda sfidante su tutti i punti. Ricordiamo, che il bonus welfare non è il primo impegno di vicinanza ai lavoratori, durante il periodo pandemico l’azienda è stata di supporto attivo per non lasciare indietro o soli i propri collaboratori.

La scelta di Coca-Cola HBC Italia di sostenere economicamente i lavoratori in questo periodo di pressante crisi è un monito nazionale da seguire, apprezzato dalle parti sociali. Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, hanno espresso una profonda ammirazione per la scelta della linea di sostegno economico promossa dalla Coca-Cola.

Il nuovo bonus da 800 euro non solo consentirà quella spinta economica di cui i lavoratori hanno bisogno, ma rappresenta un immenso supporto psicologico che metterà i lavoratori nelle condizioni mentali e personali di affrontare con una maggiore leggerezza il peso dell’erosione dei salari, prodotto dall’aumento selvaggio di tutti i beni e servizi.

Il nuovo incentivo è votato al miglioramento del welfare, a cui si aggiungono 12 giorni di smart working mensili, un aiuto psicologico.

E, ancora, un programma di assistenza denominato: “Employee Assistance Program (EAP)”, dedicato ai lavoratori e famiglie come aiuto per risolvere i problemi personali e familiari.

Oltre, a training riservati per i manager, uno strumento necessario per garantire le giuste competenze volte a controllare e salvaguardare la salute psicofisica dei collaboratori.

La tantum del decreto Aiuti bis per i lavoratori

Il governo italiano nel decreto Aiuti ha inserito una particolare indennità del valore di 200 euro. Una tantum arrivata nel mese di luglio nelle tasche dei lavoratori. Ad oggi, esiste la possibilità di ricevere per il mese di ottobre un ulteriore incentivo del valore di 150 euro.

Tuttavia, c’è da dire che l’incentivo più corposo del valore massimo di 550 euro sarà richiedibile da pochi. Si tratta della possibilità contenuta nel decreto Aiuti bis, l’unica nota calante è che non tutti riceveranno quest’ultimo aiuto.

Infatti, mentre il bonus 200 e 150 euro sono stati distribuiti in favore di tutti i lavoratori senza eccezione, per cui il beneficio economico è stato rilasciato agli autonomi, partita IVA, disoccupati, percettori Naspi e così via.

La nuova tantum del valore di 550 euro andrà esclusivamente a favore dei lavoratori part-time. Per maggiori dettagli, ti consiglio di leggere questo articolo: “Ai lavoratori part-time spetta l’indennità da 550€: come riceverla”.

Quale domanda devo presentare per il bonus 800 euro? Per l'incentivo della Coca-Cola, non occorre presentare alcuna domanda. Mentre, per il rilascio del bonus da 150 euro, occorre presentare al proprio datore di lavoro un'autocertificazione.

In conclusione, auspicandoci che il nuovo Governo prenda atto degli interventi promossi dalla Coca-Cola HBC Italia votati al miglioramento del welfare, introduca nuovi e importanti aiuti a favore dei lavoratori e famiglie.