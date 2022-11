La legge 104 consente di ricevere più agevolazioni fiscali. Le persone affette da disabilità che rientrano nel quadro della normativa possono ottenere un maxi sconto su diversi acquisti. Però, spesso non vengono considerati i potenziali vantaggi della legge 104, troppo spesso associata solo all’assegno di accompagnamento o all’acquisto di un’autovettura.

In verità, i disabili hanno diritto a diversi vantaggi, tra cui anche l’acquisto di dispositivi elettronici, come appunto un telefono o smartphone di ultima generazione.

La legge 104 permette il rilascio di una detrazione fiscale nella misura del 19 per cento, oltre che a un’imposta agevolata. Infatti, per diverse acquisti con la legge 104 viene applicata un’IVA agevolata nella misura del 4%

Agevolazioni che consentono alle persone di disabili con legge 104 di comprare un telefono con un netto taglio sul prezzo originario di acquisto.

Una breve guida sulle agevolazioni legge 104. Ti spiegheremo, i vantaggi nell’acquisto di un telefono, quali sono i documenti da presentare per ottenere uno sconto particolarmente vantaggioso e se esiste un vincolo tra negozio fisico od online.

Legge 104: ecco come acquistare un telefono con un maxi sconto! Incredibile regalo per te

Con la legge 104 è possibile ottenere una particolare agevolazione sull’acquisto di un prodotto, che si traduce in un maxi sconto grazie all’applicazione di una duplice abbassamento del prezzo originario, quale:

la possibilità di ottenere una detrazione IRPEF nella misura del 19%;

nella misura del 19%; non più un’IVA nella misura del 22%, ma bensì spetta l’applicazione di un’aliquota agevolata nella misura del 4%.

Legge 104: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate per l’acquisto di un telefono

L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato l’importanza della definizione per cui si richiede l’agevolazione. Nel caso di specie, l’acquisto del telefono deve essere finalizzato al supporto della persona disabile con: “menomazioni permanenti di natura motoria, uditiva, visiva o del linguaggio”.

I familiari del disabile legge 104 possono acquistare un telefono scontato? La normativa tutela le persone disabili permettendo l’acquisto scontato di dispositivi tecnologici. Un’agevolazione a cui sono ammessi anche i familiari, se fiscalmente a carico.

Legge 104: quali sono i documenti da presentare per ottenere uno sconto particolarmente vantaggioso

Secondo quanto si legge dalla guida ufficializzata dall’Agenzia delle Entrate, il rilascio dello sconto è fortemente subordinato dalla presenza di più certificati, tra cui:

è necessario poter dimostrare l’esistenza di un’invalidità funzionale permanente, una circostanza riscontrabile solo dal certificato emesso dai medici della Commissione ASL – INPS,

una circostanza riscontrabile solo dal certificato emesso dai medici della Commissione ASL – INPS, è necessario poter dimostrare di possedere un ’invalidità civile nella cui certificato emerge la gravità della patologia intesa come svantaggio personale o come conseguente alla disabilità di handicap . Non viene richiesta la condizione di gravità.

nella cui certificato emerge la gravità della patologia intesa come o come conseguente alla . Non viene richiesta la condizione di gravità. ammesso un certificato di autorizzazione dal medico dell’ASL di competenza. Quest’ultima certificazione viene prodotta per assicurare che il telefono sia necessario per il disabile, quindi che rientri nei supporti tecnici informatici previsti dalla normativa vigente;

dell’ASL di competenza. Quest’ultima certificazione viene prodotta per assicurare che il telefono sia necessario per il disabile, quindi che rientri nei supporti tecnici informatici previsti dalla normativa vigente; ricevuta, fattura di pagamento del telefono acquistato.

Il certificato per uso di ausiliari tecnologici può essere prescritto dal personale o medico dell’ASL.

Occorre, sottolineare che il venditore procede all’applicazione dell’aliquota agevolata nella misura del 4% sull’acquisto del telefono.

Il beneficio della detrazione fiscale nella misura del 19 per cento viene portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

Legge 104: cosa succede se acquisto il telefono e anche un PC?

La normativa vigente permette l’acquisto del telefono in concomitanza di altri strumenti o dispositivi come ausiliari di dispositivi informatici.

L’elenco dei possibili acquisti con cui è possibile utilizzare la legge 104 è molto variegato, per cui rientra anche il telefono, modem, PC e così via.

È, importante sapere che su tutti i sussidi tecnici informatici si ottiene l’applicazione dell’aliquota agevolata nella misura del 4%.

Legge 104: posso procedere all’acquisto del telefono utilizzando le piattaforme di vendita del web?

Si, è possibile. In questo caso, la piattaforma di vendita online, come ad esempio Amazon promuove un acquisto con l’applicazione dell’IVA ordinaria al 22%, per poi applicare un rimborso per la differenza dell’aliquota agevolata al 4%.

Tuttavia, occorre far riferimento alle regole previste dal portale online. Se, prendiamo in esame la procedura di Amazon è importante considerare la presenza di un sistema specifico per l’acquisto di telefono con legge 104.

Prima di procedere all’acquisto di un telefono attraverso la piattaforma online di Amazon, si consiglia di contattare il servizio clienti per capire esattamente la procedura da seguire per ottenere il rimborso sull’aliquota.

In linea generale, ogni certificato utile dimostrato lo stato d'invalidità e la presenza della legge 104 deve essere inoltrato in formato PDF. Esiste, quindi una lista di documenti da rispettare e rispecchia quelli da esibire presso i negozi fisici.

È importante ricordare che sia per il metodo di pagamento che i dati del certificato devono essere riconducibile al medesimo indirizzo di spedizione del telefono, per cui si richiede il rimborso dell’aliquota IVA.

Il tutore legale può procedere all’ordine del telefono, previa esibizione del certificato di dimostri il nesso tra tutore e disabile.

Amazon procede alla verifica di tutto l’infasciamento. Il rimborso potrà essere richiesto dopo la spedizione del telefono.