Se il tuo sogno nel cassetto è fare l'attore o il doppiatore, se ami immaginarti su un palcoscenico o sul grande schermo, se quando guardi i film o ascolti i bravissimi doppiatori italiani, ti vedi al loro posto, probabilmente la carriera attoriale è la professione che fa per te e che perseguirai da grande.

Ma come si fa a diventare attori? Quali percorsi bisogna seguire? Quali sono i primi passi da muovere?

Scendiamo nei dettagli e vediamo come fare per diventare un attore.

Come si diventa attore?

Sta a te decidere quale percorso intraprendere, con o senza formazione presso una scuola di recitazione privata o statale.

Se credi di poter sfruttare il tuo talento naturale anche senza una scuola di recitazione, puoi farlo. Potresti iniziare come comparsa in piccole produzioni cinematografiche e televisive, in alcune pubblicità, su palcoscenici amatoriali o in produzioni a basso budget presso scuole cinematografiche e televisive.

La pratica ti farà migliorare e sarà un'esperienza importante sul tuo curriculum che invierai a varie agenzie di casting. Scopri cliccando qui quali sono le agenzie utilizzate dagli attori più famosi in Italia.

Diventa un attore frequentando una scuola di recitazione professionale

Puoi diventare un attore anche frequentando una scuola di recitazione professionale o partecipando a un seminario. In questo modo puoi acquisire esperienza, ma fa attenzione ai costi, soprattutto se scegli una scuola di recitazione privata.

Toccherà a te finanziare la formazione. Calcola tra 2000 e 3000 euro per semestre per tre o quattro anni di durata della scuola.

Prima di partecipare alla selezione per entrare in una scuola attoriale privata, dovresti stabilire qual è il tuo obbiettivo: teatro o televisione? Quanti di quelli che hanno frequentato le scuole di recitazione hanno effettivamente lavorato dopo? La scuola ha buone strutture e buoni insegnanti? Molte scuole di recitazione private illudono i propri allievi con aspettative improbabili che finiscono per non essere soddisfatte.

Qui troverai 5 scuole statali italiane, le più importanti. Alla fine degli anni di studio sarai un attore e potrai ricevere una abilitazione.

A Roma, per esempio, sorge l'accademia nazionale di Arte Drammatica “Silvio d’Amico”, dove si son formati, tra gli altri, Margherita Buy, Vittorio Gassman, Michele Placido, Sabina Guzzanti. A Roma sorge anche Centro Sperimentale di Cinematografia - Scuola Nazionale di Cinema. Qui vengono ammessi solo 18 alunni all’anno, metà uomini e metà donne, fino ai 23 anni. E, tra i tanti, un grande maestro: Giancarlo Giannini. Interventi importanti anche di Matteo Garrone, Paolo Sorrentino, Nicolò Ammaniti.

Fare l'attore: spesso è una professione incerta e precaria

Se hai scelto la carriera di attore, sappi che hai scelto una professione incerta. I compensi da sogno di 100.000 euro lordi all'anno e gli impegni a tempo indeterminato sono l'eccezione e non la regola.

Solo il 2% dei circa 5.000 attori che lavorano nel cinema e in televisione può guadagnarsi da vivere con il proprio lavoro. La maggior parte di loro tiene la testa fuori dall'acqua con lavori part-time. Tuttavia, se ti senti davvero chiamato all'arte della recitazione, non dovresti lasciare che nulla ti dissuada da questo obiettivo!

Come diventare attore in pochi passi

1) Cogli ogni occasione per salire su un palco

Fare esperienza sul palco è una risorsa importante, così inizierai a bloccare paura e panico da palcoscenico. Se invece ti abituerai a stare sul palco, sarà più facile procedere con questa carriera.

Quindi cogli ogni opportunità per salire sul palco: Karaoke in un bar, tenere un discorso all'80esimo anniversario della nonna, qualsiasi cosa ti sarà utile.

2) Cerca e frequenta un club teatrale giovanile

Recitare significa incontrarsi. Funziona meglio se lo si fa insieme ad altri che hanno il nostro stesso sogno. Nei circoli giovanili teatrali non solo puoi conoscere meglio qual è la tua vena artistica (drammatica, comica) ma puoi anche avvicinarti ai professionisti veri e vivere la vita teatrale di tutti i giorni. È qui che puoi davvero scoprire se la recitazione fa per te oppure no.

Il primo porto di scalo per i giovani che vogliono diventare attori dovrebbe essere sempre il teatro. La maggior parte dei teatri cittadini e statali ha i cosiddetti club giovanili. Frequentarli è un'ottima idea!

Qui i giovani possono muovere i primi passi, conoscere il teatro e persino entrare in contatto con i membri della compagnia.

Coloro che fanno parte di un club giovanile avranno anche la prima opportunità di salire sul palco del teatro. Perché verso la fine di ogni stagione, i club giovanili possono recitare i pezzi su cui hanno lavorato. Il livello in questi club, di solito, è spesso molto alto. Quindi il sogno di recitare può realizzarsi concretamente.

Se vuoi diventare un attore trova un bravo insegnante di recitazione privato

Vuoi davvero diventare un attore? Allora puoi anche scegliere un insegnante di recitazione privato. È difficile elaborare i monologhi da soli. L'insegnante giusto può colmare quel divario di conoscenza e portarti ad un livello superiore.

Anche se, come abbiamo accennato prima, frequentare una scuola di recitazione statale è la cosa migliore. Diplomarsi in tali scuole è come un apripista nel mondo della recitazione. Anche perché le scuole private sono molto costose e purtroppo non sempre riconosciute da teatro, cinema e televisione.

Anche se frequenti una scuola di recitazione, le lezioni private di recitazione individuali sono il modo perfetto per portare in superficie quei talenti nascosti. Al più tardi per gli esami nelle scuole di recitazione, le lezioni private sono il supporto perfetto e aumentano immensamente le tue possibilità.

Se vuoi diventare un attore trova un'agenzia di recitazione

Se stai frequentando una scuola di recitazione, inizia a promuoverti il ​​prima possibile tramite una seria agenzia di recitazione. Fatti fare dei bei ritratti e fai domanda per le agenzie di recitazione. I giovani artisti sono sempre ricercati. In questo modo potrai essere un passo avanti ai tuoi compagni.

I diplomati alle scuole statali hanno più possibilità rispetto a chi ha frequentato una scuola privata (anche più costose). I diplomati di queste scuole sono raramente invitati alle audizioni nei teatri cittadini e statali e quindi hanno difficoltà fin dall'inizio. Anche trovare un'agenzia di recitazione non è facile, anche se ci sono scuole private che hanno integrato la propria agenzia per facilitare l'inizio della recitazione.

Le scuole di recitazione statali sono punti di ingresso ideali per portare avanti la carriera di attore. I rappresentanti dei teatri di solito guardano ogni classe di diploma statale. E i diplomati delle scuole statali di solito passano direttamente dagli studi agli impegni a tempo indeterminato, o al cinema e alla televisione. Inoltre, le scuole di recitazione statali non applicano tasse.

L'unico ostacolo, in questo caso, sono le procedure di ammissione spesso difficili. Le scuole di recitazione statali scelgono con molta più attenzione. Il talento spesso non basta. Ogni classe di recitazione ha bisogno di tipi diversi per mettere insieme un insieme buono e diversificato. Ma con pazienza, i più talentuosi di voi dovrebbero sicuramente ottenere un posto.

Se vuoi diventare un attore devi esercitare tantissima pazienza!

La qualità più importante per diventare un attore è la pazienza.

Prenditi il ​​tuo tempo per i tuoi monologhi, leggi tante opere teatrali, vai a teatro! Non lasciare che i No che riceverai ti abbattano, continua a provare e ad affinare le tue abilità.

Quanto dura una scuola di recitazione, di solito?

Di norma, le scuole di recitazione durano 4 anni. Tuttavia, al terzo anno si può già partecipare a spezzoni teatrali e tentare già di attirare l'attenzione dei produttori e dei registi su di sé.

Se ti stai chiedendo a che età dovresti iniziare a recitare, sappi che puoi muovere i primi passi sin da bambino. A partire dai 14 anni, i circoli giovanili dei teatri diventano interessanti e le iscrizioni alle scuole di recitazione sono possibili dopo aver terminato la scuola.