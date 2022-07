L’INPS considera tutte le somme versate a titolo contributivo non utile per il rilascio di un trattamento economico pensionistico, contributi silenti. Un danno per coloro che non ricevono la pensione pur avendo versato una specifica somma di denaro, un beneficio per l’INPS che li ha incassati senza doverli restituire alla voce pensione.

Ti mancano i contributi per la pensione? Quelli che hai versato non ti bastano ai fini pensioni, che fare? Ho perso tutto o posso recuperare almeno parte dei soldi versati nella contribuzione? Le domande sul fronte previdenziale sono tante e, altrettante, sono le richieste di coloro che si ritrovano nelle condizioni di aver versato una quota contributiva, non idonea al rilascio dell’assegno previdenziale.

Insomma, oltre il danno anche la beffa di non vedere ne soldi, né pensione. Il momento è critico per tanta gente che cerca di recuperare le risorse in ogni modo. Le famiglie sono in ginocchio non riescono più ad andare avanti. Per questo motivo, in tanti si chiedono se possono ricevere almeno parte dei soldi versati nella contribuzione volontaria.

Appare chiaro capire se, quando e cosa è possibile recuperare di contribuzione. Il discorso potrebbe sembrare facile, solitamente l’INPS non esegue un’azione deliberata di restituzione di somme di denaro anche se versate in eccesso o, comunque, non abbastanza sufficienti al rilascio di un assegno previdenziale.

In sostanza, l’INPS considera tutte le somme versate a titolo contributivo non utile per il rilascio di un trattamento economico pensionistico, contributi silenti.

Un danno per coloro che non ricevono la pensione pur avendo versato una specifica somma di denaro, un beneficio per l’INPS che li ha incassati senza doverli restituire alla voce pensione.

Le cose potrebbero cambiare per le Casse professionali. Ecco, perché, cercheremo di capire dove e cosa si può recuperare.

Come avere la restituzione dei contributi versati se non si può raggiungere la pensione

Il discorso delle persone che si ritrovano nella condizione di aver versato poco o, comunque, non abbastanza per il rilascio di un assegno pensionistico è abbastanza chiaro. In tanti vorrebbero sapere se esiste una domanda da presentare all’INPS per la restituzione anche di parte delle somme versate.

La cattiva notizia è che nella politica amministrativa dell’INPS non esiste in alcun modo un passaggio di restituzione delle somme accantonante in conto contribuzione. È possibile ricevere il rimborso solo delle somme versate per errore in altre gestioni INPS.

La buona notizia è che questo concetto non lo troviamo nelle Casse professionali. Infatti, esistono delle casse professionali che ammettono questo passaggio inverso, ovvero la restituzione delle somme accantonate e non utilizzate ai fini previdenziali.

Però, si tratta di un discorso da valutare in sede amministrativa presso la cassa di appartenenza. Non una formula standard utilizzata per tutte le casse professionali.

Sulle spalle dei lavoratori pesano tutte le riforme sul lavoro e pensioni

La perdita di quota 100, l’introduzione di misure diverse anche se affini, ma con un innalzamento dell’età anagrafica di ammissione al beneficio, il cambiamento della struttura previdenziale pongono il lavoratore nella condizione di veder sfumare il futuro pensione.

Per questo motivo, nasce l’esigenza o la curiosità di sapere se e come recuperare le somme accantonate di contribuzione.

Specie se dall’estratto conto contributivo viene rilevata una situazione critica che non permette l’adesione a un piano previdenziale nel 2023, ma neanche negli anni futuri, per cui la pensione non diventa un sogno è palesemente irraggiungibile.

Le intenzioni dei partiti sul fronte previdenziali sono buone, si parla infatti di aumentare tutte le pensioni a mille euro al mese, d'inserire una maggiore flessibilità d’uscita e maggiore garanzie per i giovani e per le donne lavoratrici. Insomma, tutto sommato, il quadro previdenziale non appare in sofferenza.

Tuttavia, restano da considerare le prestazioni previdenziali ordinarie che portano ad accantonare almeno 20 anni di contributi o 41 -42 anni e 10 mesi. La prima versione si riferisce alla pensione di vecchiaia a cui aggiunge il requisito anagrafico di 67 anni. L’altra alla pensione anticipata ordinaria dove non troviamo un limite anagrafico.

Esistono diverse condizioni che portano all’uscita anticipa flessibile a 64 anni contributiva o anticipata. La prima si riferisce ai contributivi puri, collegata alla pensione di vecchiaia. L’altra alla misura Quota 102.

Con un minimo di cinque anni di versamenti si può andare in pensione, ma non prima del 71esimo compleanno.

Altri piani pensione per recuperare la contribuzione versata

A nessuno piace perdere del denaro, specie se versato nelle mani dell’INPS. Può capitare che il piano previdenziale sia partito troppo tardi, trovo in avanti con gli anni.

Tirando le somme ci si rende conto che è inutile continuare a versare per una pensione che arriverà dopo i 67 anni. L’amarezza diventa più forte se dal computo contributivo risulta un assegno non sufficiente alle aspettative.

Ed è normale chiedersi se è possibile recuperare anche parte di quanto versato. Purtroppo, l’INPS non ammette la restituzione dei versamenti contributivi.

Tuttavia, ricordiamo che attraverso la procedura di ricongiunzione, cumulo e totalizzazione è possibile recuperare parte dei contributi. In ogni caso, prima di attivare altri meccanismi per la copertura di buchi contributivi, si consiglia di consultare un esperto previdenziale.