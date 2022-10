Pensioni, Tredicesima e quattordicesima e così via, ratei pensioni non riscossi spettano agli eredi? Quando gli eredi possono richiedere gli arretrati della pensione d'invalidità? L’assegno di accompagnamento si perde o passa agli eredi? La normativa ammette la riscossione delle quote arretrate agli eredi secondo termini e modalità ben definite. In linea generale, quando si parla di quote di pensioni rientrano nell’asse ereditario anche le quote dei trattamenti economici previdenziali e assistenziali, anche se esclusi dalla natura reversibile.

Pensioni, Tredicesima e quattordicesima e così via, ratei pensioni non riscossi spettano agli eredi? Quando gli eredi possono richiedere gli arretrati della pensione d'invalidità? L’assegno di accompagnamento si perde o passa agli eredi? La normativa ammette la riscossione delle quote arretrate agli eredi secondo termini e modalità ben definite. In linea generale, quando si parla di quote di pensioni rientrano nell’asse ereditario anche le quote dei trattamenti economici previdenziali e assistenziali, anche se esclusi dalla natura reversibile.

Secondo le disposizioni della normativa vigente, ogni quota del trattamento economico previdenziale maturano e non riscosso spetta agli eredi, al di là della natura della tipologia pensionistica. Ciò significa che la legge permette agli eredi di riscuotere le quote della pensione anticipata, pensione sociale, pensione di vecchiaia, pensione d'invalidità, assegno di accompagnamento e così via.

Il legislatore ha previsto la riscossione della quota matura anche in assenza della pensione superstite. In altre parole, il denaro accantonato come arretrato, derivante ad esempio dall’assegno di accompagnamento, assegno sociale e così via, rientra nell’asse del patrimonio del defunto e viene classificato dall’Istituto come voce a credito.

La questione è molto delicata perché comprende la differenza delle quote che spettano in automatico ai superstiti, quindi legate alla pensione di reversibilità e, ratei maturati e non riscossi legati ai trattamenti assistenziali che prevedono l’intrasmissibilità del diritto al beneficio.

Non tutti rientrano nell’asse ereditario per la riscossione degli arretri della quota di pensioni, tredicesima, invalidità, assegno di accompagnamento e così via. Vediamo come l’INPS procede alla liquidazione degli arretrati maturati e non riscossi.

L’INPS mette i soldi in tasca agli eredi: come riscuotere pensioni tredicesima e invalidità

Come si legge dall’INPS per la liquidazione dei ratei del trattamento economico previdenziale ordinario, ovvero quando il discorso cade sulle prestazioni dirette, come possono essere i trattamenti di vecchiaia, anticipata o anzianità il passaggio degli arretrati agli eredi avviene in forma automatica.

In questo caso, vengono applicate le disposizioni contenute nell’articolo 90 del decreto n. 1422/1924, che chiarisce l’aspetto della prassi d’ufficio senza richiedere il certificato di successione, per cui in presenza di pensione di reversibilità la liquidazione di ratei maturati e non riscossi passa direttamente agli eredi superstiti (coniuge o figli).

Come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella sezione dedicata di FiscoOggi: “il rateo pensione o assegni insoluti a causa del decesso del beneficiario”, non fanno parte del patrimonio del de cuius, quindi, non spettano a tutti gli eredi, ma bensì, al coniuge superstite. Se, viene a mancare questa figura vengono applicate le disposizioni dell’articolo 201 del Dpr 1092/1973, per cui il beneficio passa ai figli.

L’INPS blocca il pagamento ai superstiti, se gli eredi legittimi presentano una richiesta per la riscossione dei ratei maturati e non riscossi, prima dell’attivazione della procedura automatica. In questo caso, i ratei vengono liquidane in virtù della quota spettante.

Intanto, la liquidazione dei ratei maturati e non riscossi viene riconosciuto anche in assenza della pensione di reversibilità, quindi, se manca la natura del trattamento economico a favore degli eredi superstiti. In questo caso, l’INPS liquida la quota di ratei maturanti e non riscossi in funzione della presentazione di un’apposita istanza.

L’INPS mette in pagamento in favore degli eredi i ratei maturati d'invalidità civile, ecco come

La normativa non permette la reversibilità delle prestazioni economiche assistenziali, per cui la pensione d'invalidità non può rientra nell’asse dei trattamenti reversibili a favore dei superstiti.

Tuttavia, per quanto riguarda l’invalidità civile agli eredi spettano le quote maturate e non riscosse, come ad esempio, tredicesima, maggiorazioni e così via. Gli arretrati spettano per legge anche se il richiedente è morto dopo il riconoscimento dell’invalidità emesso dalla Commissione medica ASL – INPS.

Nell’ipotesi in cui, il decesso è avvenuto dopo la presentazione della domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile, ma in un periodo temporale riconducibile a prima della verifica dell’accertamento medico sanitario, agli eredi spettano le quote maturate e non riscosse previo presentazione di un’apposita richiesta.

Occorre, sottolineare, che tale procedura è subordinata dalla presenza di plico medico strettamente legato alla vita del titolare, dal quale emerge lo stato d'infermità o, ancora, la presenza di una menomazione.

L’INPS paga agli eredi le quote dell’assegno di accompagnamento, ecco come

L’assegno o indennità di accompagnamento rientra nelle prestazioni economiche assistenziali, a cui la normativa non ha attribuito il carattere reversibile.

In sostanza, vengono applicate le medesime regole previste per la riscossione dei ratei maturai e non riscossi dell’invalidità civile. Di conseguenza, l’INPS permette il rilascio in favore degli eredi delle sole quote maturate e non riscosse, se è presente la richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

In questo caso, la richiesta va supportata con l'esibizione di un plico medico legato alla vita del titolare, nel quale emerge la non autosufficienza o l'impossibilità di deambulare.

Infine, ricordiamo, che la natura dei ratei maturati e non riscossi non prevede alcuna tipologia di tassazione. Ciò significa che le quote d'invalidità civile, assegno sociale, indennità di accompagnamento, pensione e così via non vanno dichiarati nel modello 730, in quanto soggetti a tassazione separata alla fonte.