Le pensioni migliori o dagli importi più corposi vengono registrati negli altri Paesi UE. Mentre, l’Europa boccia senza troppi fronzoli parte del sistema previdenziale italiano, esistono condizioni migliori registrate in altri luoghi.

Iniziammo dai Paesi Bassi, secondo l'OCSE, l’Olanda vanta un ottimo sistema previdenziale. Basti pensare che gli olandesi percepiscono un assegno pensionistico calcolato nella misura del 98% della retribuzione lorda. Un traguardo irraggiungibile per il nostro sistema previdenziale.

C’è da dire che gli olandesi possiedono una marcia in più sotto diversi punti di vista. Basti, pensare che il sistema previdenziale segue uno schema ben preciso. Inizia da una pensione base erogata indistintamente a tutti i cittadini, per poi registrare una pensione aziendale e un trattamento privato. Oltre tutto, la parte che sorprende di più è la non incisione delle pensioni pubbliche sulle tasse.

I cittadini che hanno maturato 50 anni di età nel periodo compreso tra gli anni 15 ed entro i 65 anni percepiscono la pensione base. Si tratta, di un trattamento assistenziale che corrisponde alla misura del 70% erogata come salario minimo distribuita come pensione di Stato.

Il valore della pensione base corrisponde all’importo di 1.218, 16 euro mensili a favore dei cittadini singoli, mentre, per i coniugi sale a 1.665,72 euro.

La previdenza aziendale permette al lavoratore impiegato in un’attività lavorativa di ricevere una rendita mensile abbastanza elevata, composta dalla base di Stato e dal regime aziendale.

In quest’ultimo caso, viene erogato un trattamento nella misura del 70% delle ultime retribuzioni percepite, unitamente all’erogazione della pensione base riconosciuta dai 60 anni di età. I lavoratori che non lasciano il lavoro a 60 anni ottengono un trattamento pensionistico calcolano nella misura del 100% delle ultime retribuzioni

L’Austria sfora con una media pensione di 2.214, 73 euro al mese

Il sistema previdenziale austriaco è incentrato su una ripartizione delle quote pensione con un gettito composto tra contributi statali e quote contributive. C’è da dire che in Austria manca un’assicurazione sanitaria, per questo motivo, i contributi versati dai lavoratori sono abbastanza irrisori. Anzi, nella pianificazione previdenziale l’Austria ha eliminato le differenze tra pubblico e autonomi inserendo tutti in un unico plafond previdenziale.

In linea generale, annualmente l’Austria versa a titolo di pensione media un valore di 26.577 euro, equivalente al valore mensile di 2.214,73 € erogate regolarmente per 14 mensilità. Oltre tutto va detto che, l’importo della tredicesima e quattordicesima viene calcolato nella misura del 100%. Insomma, nulla che si accosti ai valori delle mensilità corrisposte nel nostro Paese.

I lavoratori il cui reddito risulta essere inferiore, quindi, se considerato basso non vedono ridurre il trattamento previdenziale, anzi hanno diritto a una pensione base del valore pari a 1.114 euro su 30 anni di versamenti contributivi.

In questo Paese, non esiste l’erogazione della pensione all’età pensionabile, ovvero a 67 anni come in Italia. Questo, perché, di base l’età pensabile non supera i 65 anni (uomini), mentre si attesta su 60 anni per le donne.

Alcune differenze vengono registrate per le nate dal 1968, con una pensione riconosciuta da 65 anni. Ammessi gli scivoli pensione a 62 anni con un montante contributivo pari a 40 anni.

L’Italia scende non proprio in fondo alla classifica delle pensioni, ma quasi

Sebbene l’aspettativa di vita registrata nel globo risulta essere particolarmente alta, appare evidente che qualche intoppo potrebbe gravare sul nostro sistema previdenziale, così come per gli altri Paesi.

Basti pensare che in Africa l’aspettativa di vita si attesta a 63 anni, mentre in Austria si registra a 83 anni. Le previsioni future portano a un incremento di quattro anni. Insomma, il contesto delle anticipazioni risulta molto buono, purtroppo, cozza con i sistemi previdenziali.

Ecco, perché, si presuppone un crollo generale delle condizioni previdenziali. Il danno maggiore verrebbe registrato dove già sono presenti condizioni al limite della vivibilità. In questo contesto, il nostro Paese non esce vittorioso, anzi al momento vanta una media legata all’età pensionabile molto alta.

Prima di tirare le conclusioni, appare importante controllare l’ultimo report registrato dal Global Pension ufficializzato da Allianz ha esaminato i sistemi previdenziali di ben 70 Paesi producendo una classica.

Nella quale i primi tre posti sono stati assegnati in un ordine casuale alla Danimarca, Belgio e Svezia. A cui si accodano gli Stati Uniti, l’Australia e la nuova Zelandia.

Alla settima e all’ottava posizione vengono indicati i Paesi Bassi e la Norvegia. A seguire Bulgaria Canada e Cina.

Scendo nell’elenco troviamo la Repubblica Ceca, Lettonia e Irlanda dopo la 14° posizione spuntano in ordine sistematico il Lussemburgo, Regno unico e, ancora, la Slovacchia.

Finalmente non in ultima posizione, ma quasi prossima l’ITALIA al diciottesimo traguardo. Di seguito Taiwan e Kazakistan.

Infine, dopo la ventesima posizione troviamo la Finlandia, Israele e Svezia. Chiudono il cerchio dell’elenco il Giappone, Estonia e Germania.