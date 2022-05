Trovare lavoro over 40 con e senza esperienza, sembra una domanda estremamente difficile da rispondere. Specie se si associa l’età anagrafica alla poca esperienza. A dirla tutta, le cose non migliorano tanto per gli over 40 in presenza di un’alta professionalità. Il discorso appare molto più complesso, va detto, che in linea generale le aziende sono orientate nel promuovere l’assunzione della classe “giovane”. Un discorso di puro profitto agganciato alla presenza di contratti strappati a condizioni super agevolate, strettamente legati alle iniziative promosse dal Governo italiano.

Trovare lavoro over 40 con e senza esperienza, sembra una domanda estremamente difficile da rispondere. Specie se si associa l’età anagrafica alla poca esperienza. A dirla tutta, le cose non migliorano tanto per gli over 40 in presenza di un’alta professionalità.

Il discorso appare molto più complesso, va detto, che in linea generale le aziende sono orientate nel promuovere l’assunzione della classe “giovane”. Un discorso di puro profitto agganciato alla presenza di contratti strappati a condizioni super agevolate, strettamente legati alle iniziative promosse dal Governo italiano.

E, ancora, c’è una bella fetta di aziende volte alla promozione di uno staff giovanile formato prettamente da stagisti. Le aziende proiettano la squadra lavoro più su un discorso economico che sulla preferenza di altre caratteristiche, escludendo il pacchetto dei requisiti necessari per l’approccio a un’attività lavorativa.

Non vengono richieste più tante cose come: impegno, professionalità, intraprendenza. C’è da dire che c’è anche l’altra faccia della medaglia da considerare. Di chi cerca personale qualificato a basso costo.

Insomma il quadro non è dei migliori, sicuramente la pandemia prima e l’attuale crisi energetica non migliora le aspettative future. Tuttavia, queste non sono le condizioni che ci spingono a non demordere dalla ricerca di trovare un buon lavoro dopo i 40 anni.

Diversi sono gli aspetti da considerare prima di tuffarsi a capofitto nella ricerca forzata di consigli utili per trovare un buon lavoro.

È importante capire prima esattamente cosa vorresti, quali sono le tue aspettative, tralasciando di cercare inutilmente qualcosa legato agli over 40. E, ancora, è essenziale comprendere che è arrivato il momento di rimetterti in gioco sfruttando l’ingegno, talento e astuzia.

Dopo gli “anta” si innescano altre condizioni che non portano più alla necessità di apprendere le dinamiche legate all’attività lavorativa. Alla fine l’età resta un concetto alternativo, se sfrutti le tue potenzialità nascoste.

Una breve guida alle varie opportunità per gli over 40. Ti spiegheremo come e quale lavoro trovare con e senza esperienza!

Trovare lavoro over 40 con e senza esperienza!

Analizziamo il concetto di alta professionalità e competenza in un quadro di esperienza maturata durante la carriera lavorativa.

In poche parole, ti chiedo di analizzare quali sono le principali abilità o capacità strettamente legate all’attività lavorativa che vorresti intraprendere, senza tralasciare l’aspetto più significativo del lavoro svolto trasversalmente.

Prendiamo in considerazione i parametri richiesti per skills, ovvero le competenze essenziali per la realizzazione e il buon fine di un progetto lavorativo. I punti da considerare sono 3, quali:

la capacità di sapersela cavare nel lavoro di squadra o, ancora, far emergere quella particolare attitudine all’inclinazione a collaborare attivamente con il team work;

o, ancora, far emergere quella particolare attitudine all’inclinazione a collaborare attivamente con il team work; la capacità di gestire con calma e ponderatezza le variabili lavorative legate a situazione particolarmente stressanti, come ad esempio la consegna di un lavoro non ultimato sotto la scadenza e così via. In sostanza, il secondo punto da far emergere è strettamente legato alle condizioni lavorative sotto stress;

come ad esempio la consegna di un lavoro non ultimato sotto la scadenza e così via. In sostanza, il secondo punto da far emergere è strettamente legato alle condizioni lavorative sotto stress; la capacità di gestire le situazioni avverse o problematiche utilizzando caratteristiche che non possiedono tutti, quali: astuzia, prontezza ed efficienza.

Inquadrate le competenze indispensabili necessarie per portare a termine un ottimo lavoro, connesso alla tipologia di attività che si intende intraprendere è uno dei primi obbiettivi da prefissarsi.

In buona sostanza, si tratta di stilare la prima tappa per trovare lavoro. Seguendo questa linea potrebbe essere un ottimo consiglio seguire dei corsi di formazioni, specializzazioni o di aggiornamento. Non solo per valorizzare il curriculum vitae, ma anche come progetto da mettere a frutto durante la fase dell’esperienza lavorativa.

L’obbiettivo resta quello di trovare un lavoro che piace, soddisfa e, soprattutto, gratifica le aspettative.

Trovare lavoro over 40 con e senza incentivi votati all’assunzione

Come si legge da LaleggeperTutti.it, non sono poche le iniziative messe in campo dal Governo italiano per arricchire il canale delle assunzioni. D’altra parte, non si può nascondere che il grosso dei pacchetti sono votati all’assunzione della parte “giovane” della popolazione italiana.

Tuttavia, non sono stati esclusi del tutto gli anta. Esistono, infatti, diversi incentivi finalizzati alla disoccupazione degli over 40.

Il quadro degli aiuti che favoriscono l’occupazione degli over 40 non solo è diverso, ma anche interessante sotto diversi punti, quali;

esiste la possibilità di accedere agli incentivi rivolti a ll'assunzione di lavoratrici over 50. In questo caso, il datore di lavoro che assume donne con un'età più alta di 50 riceve uno sgravio contributivo nella misura totale o parziale del 50%. La differenza è data dalla categoria di lavoro;

esiste una buona possibilità per coloro che risultano fruitori della Naspi, si tratta di un incentivo promosso all'assunzione che garantisce un supporto economico nella misura del 20% della Naspi residua, attivata se non scatta l'assunzione con contratto a tempo pieno o, ancora, con contratto a tempo indeterminato;

c'è una buona possibilità di assunzione per i lavoratori disabili. Esiste, infatti, un aiuto economico finalizzato all'assunzione di personale disabile con una percentuale certificata dalla Commissione nella misura dal 45 ed entro il 79%, se scatta il contratto di lavoro a tempo indeterminato o, ancora, contratto di lavoro a tempo determinato;

. Esiste, infatti, un aiuto economico finalizzato all’assunzione di personale disabile con una percentuale certificata dalla Commissione nella misura dal 45 ed entro il 79%, se scatta il contratto di lavoro a tempo indeterminato o, ancora, contratto di lavoro a tempo determinato; esiste una buona possibilità di assunzione per coloro che si ritrovano in cassaintegrazione straordinaria;

esiste una buona possibilità di assunzione per coloro che risultano percettori del reddito di cittadinanza;

c’è la possibilità di sfruttare i contratti di rioccupazione finalizzati all’assunzione.

Trovare lavoro, quante possibilità hanno gli over 40 per lancio di una start up

È un ambito di lavoro molto particolare che affascina in mondo dei giovani, sotto diversi aspetti più proiettati verso la piccola imprenditoria. Rappresenta per molti versi la realizzazione di una star up finalizzata a lanciare nel mercato un’idea particolarmente innovativa. Intanto, se legata al campo della biotecnologia risulta particolarmente vincente.

È importante prendere atto che si registra una crescita esponenziale delle start-up improntante sulle nuove tecnologie.

La verità è che lanciare nel mercato una impresa imprenditoriale affascina tanto i giovani, quanto i lavoratori che hanno da un pezzo lasciato gli “anta”, per questo motivo è una buona idea, se il progetto appare particolarmente geniale.

Sicuramente, non è un progetto da mettere in piedi dall’oggi al domani, ma studiato ponderatamente, valutando non solo l’aspetto strettamente legato all’idea d'interfacciarsi in un mondo popolato da giovani menti. Soprattutto, bisogna considerare nell’ampiezza l’originalità dell’ispirazione che si intende realizzare.

Va detto, che un buon supporto per la stesura del business plan viene fornito dalla Camera di commercio o da diversi enti predisposti alla formazione. E, ancora, per l’elaborazione del business plan è possibile rivolgersi alle imprese di servizi finalizzate al supporto nella composizione del piano industriale.

Concludendo, prima di lanciarti a capofitto in una qualsiasi iniziativa nuova o già in corso, ti consiglio di stabilire il tetto delle risorse disponibili e la soglia limite oltre cui non sconfinare. In altre parole, prima valuta le risorse che intendi investire, metti in conto le possibili variabili che potrebbero bruciarti i sogni e il denaro.

Pensa, studia e focalizzare l’obbiettivo che intendi raggiungere, senza scoraggiarti al primo intoppo.

Devi mettere in conto che quel progetto che ti sembra vincente analizzato nel dettaglio potrebbe disilludere le aspettative. L’importante è mettere a frutto l’esperienza maturata nella carriera lavorativa, abbinandola ai corsi di formazioni, aggiornamento e specializzazioni un pizzico d'ingegno, calma, costanza e volontà.

