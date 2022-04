Chiedi e ti sarò dato! È il tempo di alzarsi e trovare un lavoro in modo facile e veloce. Non serve rimuginare sulle occasioni perse, né tantomeno ti aiuta a stare fermo li impalata ad aspettare. Inizia a progettare, analizzare a pensare quali strategia utilizzare per non perdere un’altra occasione lavorativa.Rendi la tua ricerca efficace su tutti i punti di vista. Sogna in piccolo, non serve iniziare con un grande progetto, ma con la spinta giusta. A volte bastano poche risorse, molta pazienza e tanta costanza, nulla di più per affermarsi nel mondo lavorativo.

Ecco, perché, il primo passo porta alla stesura di un’ottima strategia per individuare l’offerta di lavoro più appetibile, che si accosti alle tue esigenze e che non ti mandi fuori di testa. Inizia, ad analizzare un elenco semplice dove riportare gli annunci, guide, riviste specializzate, inserzioni e così via.

Senza tralasciare o, meglio trascurare i rapporti “informali” quelli tra amici, conoscenti, parenti e così via. Insomma, stai cercando ti ottimizzare i tempi per la ricerca di un lavoro, ampliando la sfera a tutto quello che di circonda che conosci e che ti aggrada.

Tre trucchi per rendere efficace la ricerca di lavoro!

Avvalendoci del supporto di ClicLavoroVeneto.it, abbiamo realizzato la stesura di un articolo che pone in rilievo i canali e le modalità necessarie per cercare lavoro in modo veloce.

È importante farti conoscere, metti in rilievo le tue competenze (senza strafare), utilizza i social network in modo creativo, sfrutta il potenziale del web a tuo vantaggio, specie considerando che questi sono canali dove velocemente puoi catturare opportunità.

Nessuna chiacchiera, ma solo fatti. Procedi alla stesura di un curriculum realizzandolo in formato digitale, fatto questo potrai sfruttare diverse tipologie di navigazione online.

Ricorda che i siti web, come i portali di lavoro spesso contengono annunci o pubblicano sempre un maggior numero di notizie riferite alle offerte di lavoro.

Osserva attentamente i siti aziendale, spesso prevedono l’inserimento di altro personale. A questo punto, dovrai semplicemente cliccare sulla sezione dedicata “Lavora con noi”. Senza, sottovalutare, che i motori di ricerca rappresentano un punto fondamentale per pescare una miriade d'informazioni e annunci.

Quali sono i social network migliori per trovare lavoro? LinkedIn è un’ottima base per conoscere le aziende che assumo o cercare offerte di lavoro in modo rapido. Nello stesso tempo, non si può trascurare il potenziale di Twitter, Facebook e Youtube.

Ti registri crei un profilo con l’indicazione di tutte le tue competenze in modo chiaro e dettagliato. In questo modo, utilizzi i tuoi profili come base. Un modo diverso, ma molto efficace per farti conoscere dal datore di lavoro.

Non sempre serve un elenco infinito di competenze per farti assumere, a volte basta anche una chiacchierata informale, lo scambio d'informazioni, idee per far aprire la porta delle opportunità.

Se hai individuato l’azienda in cui vorresti entrare, ti consiglio di reperire più di un’informazione su di essa, come ad esempio le caratteristiche o, ancora l’organizzazione. Insomma, conoscere quelle particolarità necessarie per rafforzare la tua sicurezza nella fase del colloquio di lavoro.

Come faccio a trovare le aziende? È semplice basta fare una ricerca in rete o, ancora, puoi consultare le pagine gialle. In questo modo, individui subito le aziende che corrispondono alle tue competenza. Stilato un elenco inizia a inviare il curriculum vitae con una lettera di presentazione, nella quale descrivi le motivazioni che ti hanno spinto a inoltrare la proposta di assunzione, eventualmente aggiungendo anche le innovazioni che apporteresti all’azienda.

Ho inviato lettere su lettere, intrattenuto lunghe conversazioni con potenziali imprenditori online, ma niente non riesco a trovare lavoro, cosa faccio?

Nulla è mai perduto. Non ti abbiamo detto la ricerca sarebbe stata facile, abbiamo concentrato i punti di forza sui canali più veloci. Tuttavia, a volte ci vuole molto più tempo del previsto.

Oltre tutto, va considerato che potresti seguire delle strade alternative, come ad esempio:

utilizzando i Centri per l’Impiego potresti seguire qualche corso di formazione per potenziare le tue competenze;

potresti seguire qualche corso di formazione per potenziare le tue competenze; potresti registrarti presso le banche date dei professionisti, solitamente offrono anche servizi d'inserimento nel mondo lavorativo. Attenzione, però, non sono a pagamento;

solitamente offrono anche servizi d'inserimento nel mondo lavorativo. Attenzione, però, non sono a pagamento; potresti registrarti presso le banche date di sociale che cercano personale da inserire in attività lavorative, come ad esempio le agenzie per il lavoro;

potresti provare la carta dell’annuncio gratuito sui giornali online o a pagamento.

È importante considerare che il punto d'incontro che lega la domanda e l’offerta il più delle volte è l’acquisizione di notizie da ambo i lati.

Per questo motivo, devi considerare che le opzioni sopra elencate servono solo a mostrare alle aziende che sei interessato a un’offerta di lavoro o, ancora, che stai cercando lavoro. In sostanza, percorrendo il sentiero tracciato sopra non fai altro che segnale la tua disponibilità all’inserimento nel mondo lavorativo. Una sorta di autocandidatura.

Ricorda attentamente che il tuo messaggio non è quello rivolto esclusivamente all’assunzione. Non serve solo il curriculum vitae. Il tuo obbiettivo è quello di proseguire la candidatura con un colloquio.

Per questo motivo, nel paragrafo precedente ti ho accennato alla presenza di una lettera che accompagna il curriculum vitae. Una sorta di lettera che rappresenta un’autocandidatura. Un’ottima strategia per carpire l’interesse del responsabile dell’azienda che hai contattato.

D’altra parte, non si può nascondere che un’altra forma di autocandidatura sono le inserzioni da pubblicare in forma gratuita o a pagamento. Per il secondo, potrebbe essere un investimento per chi ha un forte competenza in un settore particolare. Attraverso, l’annuncio punta a emergere dalla massa.

In ogni caso, la stesura dell’annuncio rappresenta il tuo biglietto da visita, il tuo punto di forza. Per questo motivo, devi essere sintetico, deciso e chiaro. Ponendo in rilievo tutta la tua professionalità, oltre alla tipologia di azienda e all’incarico a cui aspiri ricoprire.

Età ed esperienza sono due tasselli importantissimi che fanno ben comprendere il grado di maturità. Non tralasciare l’indicazione di telefono, email e così via.

Ho scritto il mio annuncio, ma dove lo pubblico? Realizzata l’autocandidatura non ti resta che capire dove inviarla o, meglio a quale giornale conferire il mandato per la pubblicazione.

Tutto si riduce nuovamente alla tipologia di lavoro. Se, ad esempio, sei alla ricerca di un lavoro non molto impegnativo, da svolgere saltuariamente, come ad esempio baby sitter, lezioni private e così via.In questo caso, quello di cui hai bisogno è un annuncio online gratis.

Viceversa, se i tuoi scopi sono ben altri, a questo punto la scelta di una rivista a pagamento potrebbe risultare vincente. Non girare troppo con la mente sceglie giornali nazionali o locali.

Arrivati a questo punto, hai capito come muoverti per cercare un lavoro, i primi passi da fare, perché è importante la lettera di autocandidatura ancor prima del curriculum vitae.

Nello stesso moto, ti ricordo che oltre al mondo lavorativo privato, esistono dei canali pubblici legati a enti e aziende che offrono un collocamento stabile nel comparto pubblico.

Non sempre devi preparanti per un concorso, spesso Comuni e Regioni ricercano personale da selezionare senza concorso o, ancora, utilizzando le candidature promosse presso i Centri per l’Impiego.