Arrivano nuove ed importanti novità in riferimento all’obbligo di possesso del Cos per quanto riguarda i commercianti. A partire dal 30 giugno di quest’anno, infatti, saranno applicate importanti sanzioni per tutti quei commercianti che decideranno non rispettare a pieno le norme legate al pos. Vediamo, quindi, quali sono le nuove sanzioni e cosa fare per evitare di dover pagare una multa per l’obbligo di pos dei commercianti.

È ormai ufficiale la notizia che vede accompagnato l’obbligo di possesso del dispositivo pos da parte dei commercianti, delle nuove sanzioni e multe volte a disincentivare comportamenti illegali da parte dei commercianti stessi.

A questo proposito, quindi, si tratta dell’applicazione di una serie di disposizioni che sono state contenute all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, interamente gestito da parte del Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con gli altri ministeri italiani.

In questo contesto, tra le varie novità previste nell’insieme di pacchetti di misure e di investimenti portate avanti attraverso il progetto Next Generation EU del PNRR, vi è appunto quello di ottenere una diffusione complessiva su tutto il territorio nazionale del possesso del dispositivo per i pagamenti Pos da parte di tutti i commercianti italiani.

Dunque, proprio per questo motivo, all’interno del seguente articolo, si fornirà una breve panoramica in riferimento alle novità che sono state introdotte per quanto concerne l’obbligo di pos e quali sono essenzialmente gli obiettivi perseguiti da parte del Governo italiano.

Nei paragrafi successivi, invece, si andrà ad approfondire ulteriormente tutto ciò che riguarda l’applicazione concreta di tutti gli obblighi legati al possesso del pos che dovranno essere rispettati non soltanto da parte dei commercianti ma anche da altre figure professionali, di cui si tratterà nel corso dell’articolo.

Allo stesso tempo, si andrà anche a contestualizzare il piano di norme e di sanzioni che saranno applicate nei confronti dei commercianti che decideranno di non rispettare i nuovi obblighi legati sia all’uso del Pos che all’uso dei contanti durante l’attività lavorativa di ogni commerciante.

Novità per i commercianti: cosa cambia nel 2022 sull’obbligo di Pos?

Abbiamo visto che durante l’ultimo periodo si sono verificati una serie di cambiamenti e di novità di non poco conto per quanto riguarda le attività di professionisti e di commercianti. Tra queste, appunto, l’approvazione di un nuovo obbligo che fa riferimento al possesso del dispositivo POS e di tanti altri sistemi che consentono ai propri clienti di poter effettuare un pagamento di tipo elettronico, dunque, attraverso la propria carta di credito.

Dunque, si tratta di una serie di agevolazioni che sono state approvate ed introdotte nei confronti di alcuni categorie di negozianti e di esercenti che risultano essere dotati di una propria attività che richiede la necessità di effettuare dei pagamenti tramite sistemi elettronici attraverso POS.

A questo proposito, infatti, è possibile prendere visione del seguente video messo a disposizione all’interno del canale Notizie.it, attraverso il quale sono stati illustrati i nuovi obblighi sul possesso del Pos per i commercianti e per i professionisti. Si tratta, dunque, di un contenuto illustrativo in cui sono state definite le nuove misure contenute all’interno del programma del decreto PNRR 2.

Infatti, l’approvazione delle nuove sanzioni che saranno applicate a partire dal mese di giugno dell’anno in corso, è rivolta quindi ad approvare una nuova stretta per quanto riguarda il fenomeno dell’evasione fiscale.

Obbligo dell’uso del pos per commercianti: cosa c’è da sapere ora?

Occorre, tuttavia, sottolineare che in Italia non è affatto una novità quella dell’obbligo del possesso del pos per quanto riguarda i commercianti ed i professionisti. Ciò che invece è stato approvato soltanto pochi mesi fa, riguarda l’approvazione e la futura applicazione di una serie di sanzioni che saranno riconosciute nei confronti dei commercianti e di tutti coloro che non rispetteranno le nuove norme.

Dunque, in questo senso, la data da tenere sempre presente entro il quale tutti i commercianti, i professionisti e i titolari e gestori di attività che richiedono transizioni economiche è quella del 30 giugno del 2022.

A questo proposito, occorre evidenziare che l’obbligo di possesso e di uso del Pos è stato effettivamente introdotto per la prima volta in Italia durante l’anno 2012, con l’allora Governo Monti. In quel caso, era stato il decreto Crescita 2.0, ovvero il decreto legge numero 179 dell’anno 2012, ed in particolare l’articolo 15, comma 4, a definire il nuovo obbligo di Pos.

Successivamente, il Ministero dello sviluppo economico ha poi stabilito durante l’anno 2014 una nuova soglia per quanto riguarda l’accettazione legata ai pagamenti effettuati tramite la carta di debito, andando a determinare il limite di 30 euro, al di sotto del quale poteva non essere applicato tale obbligo.

Tale norma è stata poi prorogata a seguito di modifiche e di cambiamenti attraverso l’approvazione della più recente Legge di stabilità dell’anno 2016, a seguito della decisione da parte della squadra dell’esecutivo precedentemente guidata dall’ex premier Renzi e dal Ministro Padoan. È in questa occasione che era stata introdotta la possibilità di utilizzare la carta di credito anche per pagamenti minori di 30 euro fino a 5 euro minimo.

Sanzioni per l’obbligo dell’uso del pos per commercianti: le norme

Dunque, è bene sottolineare che fino al 2016, tutte le normative che erano state approvate nel corso degli anni riguardavano essenzialmente l’introduzione del nuovo obbligo da parte dei commercianti e dei titolari di attività di essere in possesso di un sistema di pagamento che consentisse di effettuare transizioni economiche tracciabili ed elettroniche.

Tuttavia, soltanto a seguito del nuovo decreto fiscale del Governo Conte II sono state approvate ed entrate finalmente in vigore una serie di sanzioni nei confronti dei professionisti e dei commercianti.

Si trattava dell’articolo 23 relativo al decreto-legge numero 124 dell’anno 2019 che è andato a stabilire l’applicazione di una sanzione di tipo pecuniario pari a 30 euro più una percentuale del 4 per cento rispetto all’importo che è stato rifiutato.

Ciononostante, le polemiche e le forti discussioni da parte dei commercianti e degli esercenti avevano determinato la scomparsa delle sanzioni, al momento della legge di conversione.

Ciò significa che, prima dell’anno attualmente in corso, non sono state definite ancora delle norme che potessero andare a penalizzare quegli esercenti che decidevano di rifiutare ai propri clienti la possibilità di effettuare dei pagamenti attraverso la carta di credito e altri sistemi di tipo tracciabile ed elettronico.

Obbligo Pos per i commercianti: quali sono le sanzioni nel 2022

È con l’approvazione del nuovo decreto legge relativo all’attuazione e all’applicazione delle normative contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che sono state finalmente previste delle nuove sanzioni per quanto riguarda coloro che non saranno in possesso del sistema POS.

Dunque, secondo quanto predisposto all’interno del recente schema approvato da parte della squadra dell’esecutivo attualmente guidata dal Presidente del Consiglio Draghi, la sanzione che sarà riconosciuta verso quegli esercenti e commercianti inadempienti prevede non soltanto una multa di 30 euro.

Infatti, unitamente alla sanzione pecuniaria, l’importo sarà poi aumentato sulla base della percentuale del 4% rispetto al valore effettivo della transizione che i professionisti hanno deciso di rifiutare ai propri clienti intenzionati ad effettuare il pagamento attraverso carte di pagamento preparate e altri mezzi di pagamento di tipo elettronico.

A questo proposito, dunque, in ottemperanza all’articolo 15 del decreto di legge attuativo legato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è volto ad anticipare a tutti gli effetti la data di applicazione effettiva della sanzione per l’obbligo di pos, prima prevista per il primo gennaio del prossimo anno.

In questo caso, dunque, sembrerebbe proprio che i commercianti e tutti gli altri soggetti a cui è stato di fatto riconosciuto tale obbligo, dovranno provvedere ad essere in possesso del POS prima dell’arrivo del 30 giugno 2022 per non incorrere in queste sanzioni.

Obbligo del Pos non sono per i commercianti: tutti i soggetti

Occorre tuttavia, sottolineare che l’applicazione delle sanzioni predisposte nei confronti dei commercianti che non risulteranno essere in possesso di un sistema di pagamento POS entro la data del 30 giugno di quest’anno, non sarà riconosciuta soltanto nei confronti dei soggetti commercianti, ma anche verso tante altre categorie.

A questo proposito, infatti, come evidenziato anche all’interno dell’articolo di consumatori.it in riferimento proprio alle nuove sanzioni che saranno applicate verso coloro che non saranno in possesso del POS, questa sanzione vale per tutti quei titolari di attività che dovrebbero già rispettare tale obbligo, approvato, come abbiamo visto in precedenza, già molti anni fa.

Si tratta, dunque, di tutti coloro che si occupano di offrire dei prodotti o dei servizi nei confronti del pubblico. Dunque, ciò significa non soltanto soggetti esercenti attività di impresa ma anche professionisti, quali ad esempio avvocati e medici.

A titolo esemplificativo, quindi, è possibile evidenziare cinque categorie principali di soggetti che dovranno necessariamente dotarsi di un POS entro la data del 30 giugno di quest’anno. Si tratta delle seguenti categorie:

Artigiani;

Commercianti;

Titolari e gestori di attività ricettive, quali agriturismi, hotel e B&B;

Titolari e gestori di attività di ristorazione;

Professionisti che esercitano in maniera autonoma un’attività, avendo un rapporto diretto con il cliente.

Non solo sanzioni per l’obbligo del pos: cosa rischiano i commercianti?

Nell’ultimo periodo, dunque, i commercianti così come tanti altri esercenti si sono visti coinvolti in tantissime altre novità volte dunque a contrastare al meglio il fenomeno dell’evasione fiscale.

A questo proposito, infatti, è necessario ricordare l’obbligo di pagamento degli stipendi introdotto dalla legge numero 205 del 2017, così come anche gli obblighi di fatturazione elettronica. In tal senso, si suggerisce ai commercianti e a tutti gli esercenti di verificare l’effettivo rispetto di tutti gli obblighi predisposti dalla legge.