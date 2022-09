Buone notizie per tutti quei cittadini disoccupati che attendevano con ansia l'arrivo di settembre per poter fare domanda ai nuovi concorsi pubblici. Questa volta a provvedere alla comunicazione di un nuovo bando di concorso è stata l’Agenzia delle Entrate, che offrirà ben 900 nuovi posti di lavoro nei confronti di periti edili e geometri.

Ma quali sono effettivamente i requisiti e le condizioni richieste nei confronti di quei cittadini che risultano essere intenzionati a partecipare al nuovo bando di concorso pubblico dell’Agenzia delle Entrate? E sopratutto, quali sono le procedure che dovranno essere necessariamente seguite al fine di presentare correttamente la richiesta per ottenere il posto di lavoro e ottenere una prestazione lavorativa presso l’Agenzia delle Entrate?

A questo proposito, all’interno del seguente articolo, saranno forniti ulteriori approfondimenti in riferimento ai nuovi 900 posti di lavoro concessi attraverso la richiesta di partecipazione al bando di concorso pubblico dell’Agenzia delle Entrate.

Novità sul bando di concorso all’Agenzia delle Entrate per 900 posti di lavoro

È stato pubblicato soltanto qualche settimana fa il bando di concorso pubblico per poter ottenere una nuova occupazione presso l’Agenzia delle Entrate. Infatti, facendo riferimento alle disposizioni fornite nel bando del 25 agosto scorso, sarà possibile comprendere quali sono le novità in merito alla procedura di selezione che sarà messa in atto al fine di consentire a ben 900 cittadini italiani di ottenere un posto di lavoro presso alcuni specifici settori.

A questo proposito, occorre precisare innanzitutto che si tratta della selezione pubblica volta a provvedere all’assunzione di cittadini lavoratori attraverso la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato per un numero complessivo di 900 posti di lavoro.

In particolare, si fa riferimento alle occupazioni legate alla seconda area funzionale, relativa alla fascia retributiva F3, che si rivolge a coloro che sono interessati ad un’occupazione inquadrati con un profilo professionale assistente tecnico.

Secondo quanto chiarito da parte del direttore dell’Agenzia delle entrate, mediante l’apposito bando del 25 agosto, i cittadini che presenteranno richiesta per poter ottenere questa nuova occupazione avranno la possibilità di svolgere un lavoro presso agli uffici dell’Agenzia delle entrate.

Tali soggetti saranno dunque addetti alle attività relative ai servizi catastali, cartografici, estimativi nonché dell’osservatorio del mercato immobiliare.

I requisiti per accedere ai bandi di concorso per l’Agenzia delle Entrate

Al momento della presentazione della richiesta per poter accedere ai bandi di concorso per ottenere un posto di lavoro presso l’Agenzia delle Entrate, sarà necessario anche presentare un’apposita documentazione, volta ad attestare la sussistenza di una serie di requisiti di ammissione.

Nello specifico, al fine di poter accedere ad un nuovo posto di lavoro, sarà opportuno essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore di geometra. Si intendono, dunque, ammessi in questa condizione quei diplomi che sono stati conseguiti presso un Istituto tecnico per geometri statale, paritario o comunque in generale che sia legalmente riconosciuto a livello nazionale.

Al tempo stesso sono ammessi anche i diplomi legati all’ambito del Perito Industriale indirizzo Edile.

Allo stesso tempo, sarà anche necessario avere la cittadinanza italiana, dimostrare di godere dell’idoneità fisica richiesta per quel determinato tipo di impiego, così come anche di poter esercitare, senza alcun vincolo, dei diritti politici e civili.

Infine, nei casi in cui si rientra negli obblighi militari prima istituti, il cittadino dovrà anche essere in grado di dimostrare di avere una posizione regolare in tal merito.

Come presentare domanda per lavorare all’Agenzia delle Entrate con il concorso

Dopo aver riepilogato brevemente i principali requisiti obbligatori per poter accedere al bando di concorso dell’Agenzia delle Entrate, è importante anche rispettare alcune condizioni legate alle procedure di presentazione della domanda.

Il candidato, infatti, sarà tenuto a presentare domanda in maniera telematica entro le ore 23.59 della giornata del 23 settembre 2022, facendo esclusivamente riferimento all’indirizzo web: www.agenziaentrate.gov.it. In tal senso, sarà necessario anche possedere un indirizzo di posta elettronica PEC intestato al candidato stesso.

Occorre poi precisare che il 3 novembre 2022 saranno poi pubblicate anche le modalità di svolgimento della prova oggettiva tecnico-professionale e le relative date. Dunque, per quei cittadini che supereranno tale prova conseguendo un punteggio di almeno 21/30, sarà poi predisposta un’ulteriore prova, quella di tipo orale.

Infine, vale la pena di ricordare a tutti i cittadini intenzionati a candidarsi per la partecipazione al bando di concorso pubblico dell’Agenzia delle Entrate che la votazione finale della graduatoria sarà espressa in sessantesimi, e sarà quindi ottenuta dalla somma dei vari punteggi conseguiti durante le due prove.