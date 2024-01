Concorsi pubblici per lavorare presso un Ministero: tutte le selezioni di gennaio 2024

Chi sogna di lavorare presso un Ministero in Italia deve tener d'occhio i concorsi pubblici di gennaio 2024: ecco tutte le allettanti opportunità disponibili.

Grandi novità per gli aspiranti concorsisti interessati a partecipare ai Concorsi Pubblici. A gennaio 2024, le opportunità per trovare lavoro presso un Ministero saranno davvero tantissime.

Sono infatti molti i posti messi a bando durante questo primo mese dell’anno. Dal concorso al Dicastero dell’Agricoltura, fino a quello indetto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, passando per le procedure concorsuali del Ministero della Difesa, analizziamo insieme tutti i concorsi al Ministero di gennaio 2024.

Concorsi Pubblici Ministero a gennaio 2024: il bando Infrastrutture e Trasporti

Tra i concorsi pubblici indetti dal Ministero per gennaio 2024, abbiamo in primo luogo quello indetto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Menzioniamo questo concorso per primo in quanto la scadenza per presentare la propria domanda è ormai prossima. Le procedure si concluderanno infatti il prossimo 10 gennaio 2024.

I profili ricercati dal Ministero sono 160 tecnici, tra i quali si ricercano anche dei profili specifici: quindici geometri e sei tecnici. Le figure selezionate saranno da impiegare nella sezione della Regione Piemonte.

Dicastero dell’Agricoltura: concorsi per il Ministero a gennaio 2024

Tra i concorsi di gennaio 2024 spicca anche quello per il Ministero dell’Agricoltura: ci sarà tempo fino al 27 gennaio per presentare la domanda di partecipazione.

Si tratta, tra i vari concorsi pubblici attualmente in corso, di uno di quelli che offrono il maggior numero di posti. Sono infatti attivi due diversi bandi, atti a ricercare 462 profili, suddivisi tra Assistenti e Funzionari.

In entrambi i casi, è prevista una selezione mediante due prove, una scritta e una orale. La graduatoria finale terrà inoltre conto dei titoli presentati in sede di domanda.

Potranno partecipare alla selezione i maggiorenni con cittadinanza italiana, che non siano stati dispensati, per alcuna ragione, dall’impiego nella PA.

Concorso Ministero della Difesa e degli Esteri gennaio 2024: profili ricercati e scadenze

Tra i concorsi attivi e in scadenza a gennaio 2024 presso il Ministero, segnaliamo infine il concorso presso il Ministero della Difesa e quello bandito dal Ministero degli Esteri.

La Difesa è attualmente alla ricerca di 267 Funzionari: la domanda di partecipazione, in questo caso, scadrà il 29 gennaio 2024.

In questo caso, non è prevista alcuna prova orale, dato che la selezione verrà svolta mediante una sola prova scritta, cui seguirà la valutazione dei titoli.

Il test sarà a risposta multipla, come per la maggioranza delle selezioni della PA, e composto da quaranta domande alle quali rispondere entro un’ora.

Il Ministero degli Esteri è invece alla ricerca di 381 assistenti: per questa selezione la domanda potrà essere presentata entro il 26 gennaio 2024. In questo specifico concorso al Ministero verranno selezionati:

• Assistenti Amministrativi

• Assistenti Consolari

• Assistenti Contabili

• Assistenti Informatici, Telecomunicazione e Cifra.

Altri concorsi pubblici in arrivo

Oltre ai concorsi pubblici di gennaio 2024 appena citati, comunque, sono in arrivo altre opportunità per trovare impiego presso un Ministero.

Dunque, nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non si abbia la possibilità di partecipare alle selezioni appena analizzate, nei prossimi mesi ci saranno comunque varie opportunità.

Entro l’anno corrente, infatti, si attende un maxiconcorso, atto a selezionare 11.000 nuovi profili da impiegare presso il Ministero della Giustizia. Segnaliamo che il concorso al Ministero della Giustizia si attende dal 2023, e dunque, salvo ulteriori ritardi, dovrebbe essere pubblicato a breve.

Tra i concorsi pubblici 2024, infine, si attende a breve anche quello presso il Ministero della Cultura, atto a ricoprire 4.000 posti.