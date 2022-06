Novità sui concorsi pubblici con nuovi posti di lavoro in amministrazione in alcune Regioni: finalmente una grande opportunità per almeno 118 persone che potranno ricoprire un ruolo come professionista amministrativo in Lombardia, Marche e Trapani. Vediamo, quindi, come funzionano i nuovi bandi di concorsi pubblici.

Novità sui concorsi pubblici con nuovi posti di lavoro in amministrazione in alcune Regioni: finalmente una grande opportunità per almeno 118 persone che potranno ricoprire un ruolo come professionista amministrativo in Lombardia, Marche e Trapani.

Tuttavia, come accade già per gli altri nuovi bandi di concorsi pubblici, è necessario approfondire al meglio tutte le condizioni e i requisiti che sono stati ritenuti necessari al fine di accedere correttamente al posto di lavoro e potersi candidare al meglio al bando di concorsi pubblici.

Dunque, in questo senso, prima di fornire ulteriori dettagli in merito al funzionamento dei concorsi pubblici, è necessario fare una piccola distinzione in riferimento al bando per lavorare in amministrazione.

A questo proposito, si tratta essenzialmente di tre nuovi bandi di concorso: uno riferito al Concorso Unico Regione Lombardia, un secondo al Concorso pubblico indetto dalla Regione Marche ed infine, un terzo bando consiste nella riapertura del concorso azienda sanitaria nella città di Trapani.

Proprio per questo motivo, al fine di permettere a tutti i cittadini che risultano essere intenzionati a presentare la domanda per poter accedere ai concorsi pubblici, è necessario dunque chiarire tutti i punti legati a ciascuno di questi tre bandi di concorsi pubblico.

In tal senso, nei prossimi paragrafi, saranno evidenziate le condizioni principali che dovranno essere rispettate al momento in cui i candidati decideranno di presentare la richiesta, ma saranno anche riportati i trattamenti economici previsti per ogni lavoro in amministrazione.

Concorsi pubblici in Lombardia: chi può avere il lavoro in amministrazione

Per quanto riguarda il primo concorso pubblico in esame all’interno del seguente articolo, si fa riferimento al concorso indetto da parte della Regione Lombardia, non soltanto al comune ma anche nella Giunta regionale.

A questo proposito, si tratta di un bando di concorso pubblico il cui obiettivo è quello di riuscire a provvedere alla copertura di ben trenta posti di lavoro attraverso la stipulazione di un contratto a tempo pieno e indeterminato.

La categoria giuridica di riferimento per i candidati che intenderanno partecipare ai concorsi pubblici è quella della categoria D con un parametro economico D1. Si tratta quindi di un profilo professionale specializzato esclusivamente nell’area di competenza economica e organizzativa.

In tal senso, il bando del concorso pubblico inedito dalla Lombardia prevede l’assegnazione di quindici posti di lavoro da svolgere in amministrazione direttamente dai Comuni della regione che hanno deciso di aderire a tale concorso e i restanti quindici posti previsti per la Regione Lombardia.

Dunque, per tutte quelle persone che risultano essere intenzionate ad approfondire al meglio l’intero bando di concorso pubblico indetto dalla Lombardia, si consiglia di consultare direttamente il seguente allegato, in cui saranno forniti tutti i dettagli in riferimento al profilo professionale, ai requisiti generali e specifici, ma anche la sede di lavoro ed il trattamento economico.

I requisiti per accedere ai concorsi pubblici in Lombardia: quali sono?

Dunque, come accennato, quando si parla di concorsi pubblici non è importante soltanto approfondire gli aspetti legati al posto di lavoro per cui si intende presentare la richiesta, bensì è necessario porre particolare attenzione a tutte le condizioni e ai requisiti richiesti dal bando di concorso.

A questo proposito, quindi, vengono distinti all’articolo 2, essenzialmente due categorie differenti di requisiti per l’ammissione al concorso: da un lato i requisiti generali, dall’altro i requisiti specifici.

Prima di tutto, un primo requisito fondamentale riguarda quello della cittadinanza italiana e dell’aver raggiunto la maggiore età, oltre che il possesso dei pieni diritti sia civli che politici. Allo stesso tempo, sarà necessario avere un’adeguata idoneità fisica, non aver riportato delle condanne penali ed essere in regola con gli obblighi di leva, laddove previsto l’obbligo.

In merito, invece, ai requisiti specifici riportati dal bando dei concorso pubblico della Regione Lombardia, saranno ammessi alla partecipazione al concorso esclusivamente coloro che hanno conseguito una laurea triennale oppure laurea vecchio ordinamento o specialistica oppure una laurea magistrale.

Inoltre, sarà necessario poi sottoporsi ad una serie di prove d’esame, che consisteranno in una prova scritta dalla durata di un’ora ed una prova orale. Tra le principali materie da approfondire vi sono: contabilità pubblica, gestione delle amministrazioni pubbliche, normative legate agli appalti, analisi dati e valutazione delle politiche pubbliche, strumenti di gestione dei progetti, e così via.

Concorsi pubblici: come funziona il bando della Regione Marche

Un altro bando di concorso pubblico che ha fin da subito interessato un’ampia platea di potenziali richiedenti, è quello del bando della Regione Marche 2022, il quale mira dunque alla copertura di 38 posti di lavoro previsti per la figura di funzionario amministrativo.

Dunque, in questo caso la posizione è quella del personale addetto alle politiche del lavoro e della formazione, rispondente alla categoria D, che potranno accedere ad un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno.

A questo proposito, quindi, per poter accedere al bando di questo nuovo concorso pubblico, è previsto lo svolgimento di un’attività di lavoro presso la struttura amministrativa della giunta della Regione Marche.

In questo caso, per poter assicurarsi di essere in possesso di tutte le condizioni ed i requisiti di accesso per il bando dei concorsi pubblici della Regione Marche, si consiglia di consultare direttamente il seguente link del sito ufficiale della giunta regionale, legato appunto al bando di concorso.

Concorso pubblico provinciale a Trapani: come avere il lavoro

Un altro tra i concorsi pubblici attualmente messi a disposizione da enti e Regioni di tutta Italia, è quello che è stato pubblicato da parte dell’azienda sanitaria provinciale di Trapani.

In questo caso, è stato indetto un bando pubblico per poter consentire l’accesso a 50 posti di lavoro previsti per le persone che rispecchieranno la figura professionale di collaboratore amministrativo professionale, con la categoria D.

In questo caso, è stato predisposto come requisito per poter accedere al concorso pubblico previsto dall’azienda di Trapani, il conseguimento di un titolo di studio pari ad un diploma di laurea, necessariamente nelle aree di scienze politiche, economia e commercio, oppure, giurisprudenza.

Per quanto riguarda la possibilità di accedere al bando di corso pubblico, in questo caso, saranno predisposte almeno due prove. Una prima scritta che potrebbe tenersi direttamente da remoto, ed una seconda, orale, che comprenderà dunque l’approfondimento di elementi di informatica e la conoscenza della lingua inglese.

Le scadenze delle domande per concorsi pubblici per lavoro amministrativo

Si ricorda che per poter presentare la richiesta per partecipare al bando di concorso della Regione Marche, sarà necessario rispettare necessariamente la data del 25 giugno alle ore 14.

Nel caso, invece, del bando di concorso pubblico indetto dall’azienda provinciale di Trapani, la scadenza per presentare la domanda è stata fissata al primo luglio, dopo la riapertura dei termini già scaduti in precedenza.