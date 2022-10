Il 5 ottobre è stato approvato da parte del Consiglio dei Ministri il decreto il merito alle novità sui concorsi pubblici. Secondo le nuove indicazioni, i prossimi bandi di concorsi pubblici dovranno prevedere delle nuove assunzioni per le donne e pegli stranieri extracomunitari.

Si tratta, quindi, di un’importante notizia confermata da parte del Consiglio in merito alle nuove assunzioni che saranno introdotte nel settore della Pubblica Amministrazione.

Questo perché con il nuovo decreto sono state messe in luce le varie novità legate alle assunzioni con i bandi di concorsi pubblici, ponendo attenzione anche a nuove modalità di accesso e di svolgimento dei concorsi. Vediamo, quindi, tutte le novità sui concorso pubblici.

Novità sui concorsi pubblici: cosa succede con nuovo decreto sulle assunzioni

È il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, pubblicato direttamente nella piattaforma telematica ufficiale del Governo durante la giornata del 5 ottobre a dare notizia in merito a tutte le novità sui concorsi pubblici.

Il Consiglio, infatti, durante l’incontro avvenuto lo scorso mercoledì ha approvato in maniera preliminare il regolamento legato alle assunzioni attraverso i concorsi pubblici. Nello specifico, si tratta del regolamento formulato dal Ministero della Pubblica Amministrazione.

Le novità legate ai bandi dei concorsi pubblici nel settore delle pubbliche amministrazioni, riguardano soprattutto le modalità di accesso e di attribuzione delle assunzioni, ma non solo. Infatti, tra i vari punti che sono stati trattati nel nuovo regolamento vi sono anche le modalità di svolgimento e le procedure per i bandi dei concorsi pubblici.

L’obiettivo, quindi, del nuovo decreto approvato in via preliminare è quello di fornire tutte le indicazioni relative alle modifiche da apporre al decreto del Presidente della Repubblica, il DPR n. 487/1994.

Nuove assunzioni per le donne e per gli stranieri con i concorsi pubblici

In riferimento a quanto si legge all’interno del comunicato stampa del Governo pubblicato in data del 5 ottobre 2022, i concorsi pubblici legati all’assunzione di cittadini nei lavori di pubblica amministrazione saranno coinvolti da una serie di novità e di cambiamenti.

Nello specifico, si tratta di nuove assunzioni attraverso la partecipazione ai concorsi pubblici non soltanto con la stipulazione di contratti a tempo determinato ma anche quelli a tempo indeterminato.

Andando nel dettaglio, i concorsi pubblici saranno elaborati attraverso dei bandi redatti seguendo delle nuove linee guida. Queste avranno come obiettivo fondamentale quello di poter garantire sempre un elevato livello di partecipazione da parte dei cittadini.

Al tempo stesso, con le modifiche che saranno apportate al DPR n. 487/1994 sul tema dei concorsi pubblici, sarà richiesto anche una modalità di assunzione più equa, imparziale e veloce.

Per questo motivo, tra i principali soggetti che potranno beneficiare delle modifiche che sono state apportate con il recente decreto legato alle novità dei concorsi pubblici, vi sono sia le donne italiane che anche i cittadini stranieri. Vediamo nel prossimo paragrafo perché.

Assunzioni per donne e stranieri: come cambiano i concorsi pubblici

Dunque, sulla base dell’obiettivo perseguito volto alla massimizzazione della partecipazione della popolazione ai concorsi pubblici per essere assunti nel settore della pubblica amministrazione, i soggetti che saranno coinvolti dai vantaggi più importanti di queste novità sono sicuramente due, le donne e gli stranieri.

Nel dettaglio, come chiarito anche durante gli anni scorsi, la Pubblica Amministrazione sta portando avanti il suo impegno a garantire un maggior numero di assunzioni per le donne, al fine di ottenere una più significativa rappresentatività dei generi.

Dunque, nei casi in cui si verifica una percentuale di rappresentatività minore del 30 per cento tra i due generi, per le assunzioni si procederà a dare precedenza al genere meno rappresentato, quando ci sono titoli e meriti paritari.

Nella stessa ottica di partecipazione ai bandi di concorsi pubblici, potranno essere coinvolti da un aumento del numero di assunzioni anche i cittadini stranieri.

Nello specifico, rientrano quei cittadini che attualmente sono titolari di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo e che garantiscono anche una serie di requisiti particolari. Le condizioni, infatti si riferiscono sia all’età che anche all’idoneità fisica e di titoli di studio.

In questo caso, saranno privilegiate quindi quelle persone che sono titolari di uno status come rifugiati così come anche coloro a cui è stato riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria, ovvero il diritto di asilo.